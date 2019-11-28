с чего всё началось

Президент Франции Эммануэль Макрон готов рассмотреть предложение российского коллеги Владимира Путина о необходимости введении в Европе моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine со ссылкой на ответное письмо главы Пятой республики главе РФ.

Стала известна реакция Макрона на послание Путина по ракетам

Происшествия Пьяная москвичка ударила полицейского и выбила стекло служебной машины Задержанная в Москве девушка ударила сотрудника полиции, а после выбила стекло в машине по дороге на медосвидетельствование, сообщает в четверг пресс-служба столичного главка МВД По информации ведомства, в среду вечером в отдел полиции Мещанского района за мелкое хулиганство была доставлена 26-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения.

Политика «Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транспортировке газа заявил в интервью Deutsche Welle Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Хоккей Панарин опубликовал странный фотоколлаж с Путиным Российский хоккеист Артемий Панарин в Instagram опубликовал фотоколлаж с президентом РФ Владимиром Путиным.

Общество Депутаты предложили сделать 31 декабря выходным днем Депутаты Госдумы от ЛДПР, вице-спикер Игорь Лебедев и член Совета Федерации Сергей Леонов предложили перенести один из выходных дней года на 31 декабря.

Экономика Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.

Общество Названы российские регионы с некачественным топливом В 18 российских регионах доля нарушений качества топлива на автозаправочных станциях (АЗС) превышает 20%, свидетельствует представленная сегодня на сайте Росстандарта карта качества топлива.

Здоровье Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака Малолетняя пациентка Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) скончалась дома — ее операцию по пересадке почек отложили из-за увольнения доктора Михаила Каабака.

Религия У православных начинается Рождественский пост С четверга, 28 ноября, православные верующие вступают в 40-дневный Рождественский пост, который завершится 6 января, накануне праздника Рождества Христова.

Политика Экс-президент Франции Саркози заявил об упадке Европы Бывший президент Франции Николя Саркози в ходе дискуссии с экс-премьером Испании Хосе Аснаром на конференции в Мадриде заявил, что общие проблемы либеральных партий неотъемлемо связаны с кризисом Европы.

Происшествия Экс-глава банка «Советский» получил три года за хищения и растрату Выборгский районный суд огласил приговор в отношении бывшего председателя правления банка "Советский" Андрея Карпова, признанного виновным в присвоении и растрате более 1,7 миллиарда рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Происшествия Два человека погибли в результате взрыва в пивоварне в Пятигорске В результате взрыва, произошедшего в одной из пивоварен в Пятигорске, погибли два человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олега Дегтярёва.

Общество Меланию Трамп освистали на молодежном саммите Первую леди США Меланию Трамп освистали во время выступления на молодежном мероприятии в Балтиморе, сообщает Reuters.

Политика Минобороны предложило доплачивать контрактникам за службу в Крыму Денежное довольствие военнослужащих, проходящих в Крыму военную службу по контракту, должно быть увеличено на 10%, поскольку территория полуострова относится к числу безводных местностей.

Армия и оружие Первый модернизированный Ту-160М передали на испытания В январе министр обороны генерал армии Сергей Шойгу во время совещания в Казани сообщил, что первый серийный глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М должен поступить в войска в 2021 году.