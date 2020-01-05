Технологии
Что происходитСтала известна себестоимость консоли PlayStation 5
По оценкам IHS Markit цена производства каждой консоли составляла 381 доллар. Поэтому, если компания решит сохранить такой же уровень доходности, то ценник PlayStation 5 будет на уровне 470 долларов. Сейчас же самая дорогая PS4 Pro стоит почти 400 долларов.
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Киркоров заявил, что не боится оскорбить чувства верующих новым клипом
Эстрадный певец Филипп Киркоров заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за его нового клипа "Романы".
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Подтвержден первый случай заражения коронавирусом в Египте
В Египте зафиксировали первый случай заражения коронавирусом нового типа COVID-19.
Политика
В Турции усилили меры безопасности посольства России
Власти Турции усилили защиту российского посольства после того, как в адрес посла Алексея Ерхова начали поступать угрозы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе российской дипмиссии.
Общество
Более 20 квартир нашли у замглавы ГИБДД по Воронежской области
У заместителя начальника управления ГИБДД Воронежской области нашли 22 квартиры, стоимостью около 50 млн рублей.
Здоровье
В Хубэй прибыли 25 тысяч медиков для борьбы с коронавирусом
В эпицентр распространения коронавируса провинцию Хубэй направлены 217 медицинских бригад, в составе которых находятся более 25 тысяч медицинских работников.
Здоровье
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Люди, которые храпят, сталкиваются с задержкой дыхания во сне. Порой, «паузы» в нем доходят до 10 секунд, что вредит организму.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 1523
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 1523, выздоровели 8096 человек, количество зараженных с момента вспышки заболевания превысило 66,4 тыс. Об этом сообщил в субботу Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Здоровье
Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.
Религия
Православные христиане отмечают Сретенье Господне
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Армия и оружие
В Севастополе состоялась встреча участников операции «Навал»
32 года назад в территориальные воды СССР недалеко от Севастополя вторглись крейсер ВМС США «Йорктаун», с ядерными боеголовками на борту, и эсминец «Кэрон».
Здоровье
Онищенко рассказал, грозит ли миру повальная эпидемия коронавируса
Геннадий Онищенко – бывший главный санитарный врач страны, а ныне депутат нижней палаты российского парламента – рассказал журналистам, грозит ли человечеству повальная эпидемия коронавируса.
Кино
Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена
Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Футбол
Московское «Динамо» разгромило «Спартак» из Юрмалы
Футболисты московского «Динамо» в контрольном матче в Турции уверенно обыграли «Спартак» из Юрмалы.
Политика
План по Украине пропал с сайта Мюнхенской конференции
План по урегулированию ситуации на Украине, получивший название «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», исчез с официального сайта Мюнхенской конференции.
Политика
Путин призвал сделать выходным день голосования по Конституции
Россиянам сделают дополнительный выходной для голосования по поправкам в Конституцию.
Футбол
Дюков объявил о создании новых зон в ПФЛ
Глава Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал предстоящую реформу ПФЛ, сообщает Sport24.
Происшествия
Производитель провалившего испытания SSJ 100 обратится в прокуратуру
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) планирует обратиться в прокуратуру после того, как ее бывший конструктор Вадим Лукашевич рассказал о проваленных самолетом испытаниях по эвакуации пассажиров.
Общество
Инвалиды третьей группы получат право на бесплатную парковку
Инвалиды III группы, получившие до 1 июля 2020 года опознавательный знак «Инвалид» и пользующиеся правом на бесплатную парковку, сохранят это право.
Политика
Зеленский и Путин провели телефонный разговор
По сообщению пресс-службы офиса президента Украины, глава государства Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Экономика
Снизить НДФЛ для нерезидентов РФ предложили в Минфине
Минфин предлагает добавить для этого правила исключение, установив ставку 13% в отношении доходов нерезидентов «от осуществления трудовой деятельности».
Политика
Лукашенко жестко ответил на вопрос Путина о покупке нефти
Российский президент засомневался в том, что Белоруссия будет закупать нефть у других поставщиков, и спросил Лукашенко, зачем это делать, если российская нефть обойдется белорусам дешевле.
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сказал госсекретарь США Майкл Помпео после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила удары по Дамаску
Израиль наносит ракетно-авиационные удары по объектам иранских формирований на территории Сирии.
Футбол
«Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два года
14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес неожиданное решение - "Манчестер Сити" отстранен от участия в еврокубках на два года.
Хоккей
Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Нью-Джерси»
Хоккей
Спорный буллит Панарина принес «Рейнджерс» победу над «Миннесотой»
Политика
Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая
Вашингтон постоянно заявляет, что Пекин представляет угрозу, однако, если посмотреть на факты, очевидно, что это США являются угрозой для Китая, а не наоборот, заявил глава МИД Китая Ван И.