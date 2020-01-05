По оценкам IHS Markit цена производства каждой консоли составляла 381 доллар. Поэтому, если компания решит сохранить такой же уровень доходности, то ценник PlayStation 5 будет на уровне 470 долларов. Сейчас же самая дорогая PS4 Pro стоит почти 400 долларов.

Политика В Турции усилили меры безопасности посольства России Власти Турции усилили защиту российского посольства после того, как в адрес посла Алексея Ерхова начали поступать угрозы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе российской дипмиссии.

Здоровье Врачи назвали храп предвестником опасной болезни Люди, которые храпят, сталкиваются с задержкой дыхания во сне. Порой, «паузы» в нем доходят до 10 секунд, что вредит организму.

Здоровье Число жертв коронавируса в Китае достигло 1523 Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 1523, выздоровели 8096 человек, количество зараженных с момента вспышки заболевания превысило 66,4 тыс. Об этом сообщил в субботу Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Происшествия В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.

Армия и оружие В Севастополе состоялась встреча участников операции «Навал» 32 года назад в территориальные воды СССР недалеко от Севастополя вторглись крейсер ВМС США «Йорктаун», с ядерными боеголовками на борту, и эсминец «Кэрон».

Здоровье Онищенко рассказал, грозит ли миру повальная эпидемия коронавируса Геннадий Онищенко – бывший главный санитарный врач страны, а ныне депутат нижней палаты российского парламента – рассказал журналистам, грозит ли человечеству повальная эпидемия коронавируса.

Кино Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.

Политика План по Украине пропал с сайта Мюнхенской конференции План по урегулированию ситуации на Украине, получивший название «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», исчез с официального сайта Мюнхенской конференции.

Происшествия Производитель провалившего испытания SSJ 100 обратится в прокуратуру Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) планирует обратиться в прокуратуру после того, как ее бывший конструктор Вадим Лукашевич рассказал о проваленных самолетом испытаниях по эвакуации пассажиров.

Общество Инвалиды третьей группы получат право на бесплатную парковку Инвалиды III группы, получившие до 1 июля 2020 года опознавательный знак «Инвалид» и пользующиеся правом на бесплатную парковку, сохранят это право.

Политика Зеленский и Путин провели телефонный разговор По сообщению пресс-службы офиса президента Украины, глава государства Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Лукашенко жестко ответил на вопрос Путина о покупке нефти Российский президент засомневался в том, что Белоруссия будет закупать нефть у других поставщиков, и спросил Лукашенко, зачем это делать, если российская нефть обойдется белорусам дешевле.

Политика Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сказал госсекретарь США Майкл Помпео после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.