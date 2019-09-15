Шоу-бизнес
РосбалтСтала известна стоимость лечения Заворотнюк в московской клинике
Стоимость лечения актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой выявили последнюю стадию рака головного мозга, в частной московской клинике оценили в сумму по меньшей мере 20 тыс. евро. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на осведомленный источник.
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«Паллиативная помощь там на высшем уровне»: лечение Анастасии Заворотнюк в московской клинике стоит более 20 тысяч евро
Помощь там действительно качественная, лечат по европейским и американским методикам, делают все виды операций на головном мозге для онкологических больных.Комсомольская правдавчера в 10:15
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Стало известно, во сколько обходится лечение Заворотнюк в частной клинике в Москве
Народные новостивчера в 13:32
Автоматически обработано 6997 источников, обновлено в 06:30, Вашингтон
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В России к 2040 году планируют реализовать программу освоения Луны, которая будет состоять из трех этапов.
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На Украине в рамках декоммунизации переименовали около тысячи городов
Почти тысячу городов и 52 тысячи улиц переименовали на Украине в рамках декоммунизации, сообщил в понедельник глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
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В США получили цветной снимок межзвездной кометы, открытой крымчанином
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Gazeta.SPb 13 сентября в 20:15
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Правительство Украины повысило уровень минимальной зарплаты
Правительство Украины заложило в проект бюджета на 2020 год новый уровень минимальной заработной платы.
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Общество
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Авто
В Уфе арестованные автомобили выставили на аукцион
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Греф добился исполнения своей просьбы к Путину об Антипинском НПЗ
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Культура
В студии Юлии Началовой нашли неизвестную песню певицы
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Российский истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200 продемонстрировали возможности в небе над Стамбулом, сообщило агентство Anadolu.
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Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
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Россия и Белоруссия интегрируют экономические системы, пишут СМИ
Россия и Белоруссия планируют перейти на единые налоговый и гражданский кодексы в рамках интеграции своих экономических систем с января 2021 года, пишет газета "Коммерсант".
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