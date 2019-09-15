Шоу-бизнес
РосбалтСтала известна стоимость лечения Заворотнюк в московской клинике
Стоимость лечения актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой выявили последнюю стадию рака головного мозга, в частной московской клинике оценили в сумму по меньшей мере 20 тыс. евро. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на осведомленный источник.
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«Паллиативная помощь там на высшем уровне»: лечение Анастасии Заворотнюк в московской клинике стоит более 20 тысяч евро
Помощь там действительно качественная, лечат по европейским и американским методикам, делают все виды операций на головном мозге для онкологических больных.Комсомольская правдавчера в 10:15
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Главный врач частной онкологической клиники: «Анастасия Заворотнюк у нас никогда не лечилась»
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