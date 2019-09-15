Шоу-бизнес

РосбалтРосбалтСтала известна стоимость лечения Заворотнюк в московской клинике

Стоимость лечения актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой выявили последнюю стадию рака головного мозга, в частной московской клинике оценили в сумму по меньшей мере 20 тыс. евро. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на осведомленный источник.
Читать в источнике
Комментировать20
с чего всё началось

«Паллиативная помощь там на высшем уровне»: лечение Анастасии Заворотнюк в московской клинике стоит более 20 тысяч евро

Помощь там действительно качественная, лечат по европейским и американским методикам, делают все виды операций на головном мозге для онкологических больных.
Комсомольская правдавчера в 10:15

Подробнее о событии

Лечение Анастасии Заворотнюк обошлось семье в 20 тысяч евро

Телепрограммавчера в 13:58

Главный врач частной онкологической клиники: «Анастасия Заворотнюк у нас никогда не лечилась»

Комсомольская правда04:40

Медик назвал стоимость лечения Заворотнюк в московской клинике

ФАНвчера в 12:17

Названа предположительная стоимость лечения Заворотнюк

Рамблервчера в 11:43

СМИ назвали стоимость лечения в клинике, где может лежать Заворотнюк

РИА Новости02:43

Стало известно, во сколько обходится лечение Заворотнюк в частной клинике в Москве

Народные новостивчера в 13:32

Подсчитаны траты на лечение Заворотнюк в московской клинике

Московский Комсомолец02:46
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 04:58, Вашингтон
Армия и оружие

Крылатая ракета для уничтожения «Панциря-С1» создаётся в Европе

News.ru 14 сентября в 19:01
Финансы

Рубль вырос к доллару и евро на фоне сильно подорожавшей нефти

Доллар и евро падают на Московской бирже в понедельник утром, рубль уверенно растет к бивалютной корзине в условиях сильного скачка цен на нефть после атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.
Интерфакс 03:29
Происшествия

Туриста из Латвии смыло волной с пирса под Калининградом

По данным ведомства, в воскресенье, 15 сентября, 49-летнего мужчину смыло волной в море с прогулочного пирса в Зеленоградске.
Интерфакс 04:29
Происшествия

На Украине живущая на свалке 12-летняя девочка родила ребенка

На свалке в украинском городе Ровно нашли беременную 12-летнюю цыганскую девочку, сообщает "Обозреватель".
РИА Новости 02:35
Энергетика

Новак оценил ситуацию на рынке нефти из-за событий в Саудовской Аравии

Дефицит, который может возникнуть на рынке нефти из-за нападения дронов на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии, возможно покрыть из мировых коммерческих нефтяных запасов.
Московский Комсомолец 03:22
Происшествия

Двух человек ранили в ходе стрельбы у станции метро в Москве

Двое мужчин госпитализированы с ранениями различной степени тяжести после стрельбы в районе станции метро «Тимирязевская».
Lenta.ru 03:51
Экономика

Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека

Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Вести.Ru 03:28
Авто

Стала известна дата дебюта нового Toyota Land Cruiser 300

В сентябре 2007 года Toyota представила Land Cruiser 200, то есть поколение внедорожника уже существует неприлично долго по меркам современных реалий автопрома.
Российская газета 01:31
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Культура

Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника

Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
РИА Новости 13 сентября в 11:33
Культура

Петра Мамонова выписали из больницы после операции на сердце

Советского, российского музыканта и актера Петра Мамонова, перенесшего после инфаркта еще одну операцию, выписали из больницы.
Российская газета 04:00
Политика

Оскорбившая тулунцев чиновница объяснила свое отсутствие на работе

Взгляд.ру 14 сентября в 05:39
Политика

Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет

Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.
Lenta.ru 02:49
Общество

Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»

Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru вчера в 06:45
Политика

В Германии считают, что Запад намерен вытеснить Россию с рынка газа

Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда ЕС по газопроводу OPAL носит политический характер.
News.ru вчера в 03:55
Происшествия

Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве

Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Происшествия

На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении

В Южно-Сахалинске погиб сотрудник Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного управления ведомства Елена Таратутина.
РИА Новости вчера в 22:46
Общество

В Екатеринбурге показали эскиз работы Покраса Лампаса без креста

Стало известно, как будет выглядеть арт-объект Покраса Лампаса в Екатеринбурге после восстановления.
Российская газета 03:55
Экономика

Forbes назвал крупнейшие частные компании России

Компания «ЛУКОЙЛ» в седьмой раз подряд возглавила список крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.
РБК 01:06
Общество

Ирина Алашкевич уходит с главы пресс-службы губернатора

Глагол. Иркутское обозрение 03:33
Политика

Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной

Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru вчера в 15:58
Армия и оружие

Апгрейд военной формы ВСУ планируют провести в 2020 году

В 2020 году на Украине планируют провести апгрейд военной формы ВСУ.
Украина.ру 03:37
Происшествия

СМИ узнали о выписке Шумахера из клиники в Париже

Газета.Ru вчера в 16:51
Музыка

Чиновница пожаловалась в полицию на Шнурова за мат на концерте

Известия 04:17
Политика

Талибы заявили о готовности вести переговоры с США

News.ru 13 сентября в 16:16
Происшествия

Вертолет Ми-26 совершил аварийную посадку в Ханты-Мансийске

ТАСС 02:26
Шоу-бизнес

Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения

Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения. Она опубликовала пост в своем инстаграме.
Газета.Ru вчера в 06:03
Общество

В Кемерове открылся парк в память о жертвах пожара в «Зимней вишне»

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» почти в центре Кемерова произошел 25 марта 2018 г. В результате случившегося погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
Ведомости вчера в 03:52
Шоу-бизнес

У Заворотнюк начались тяжелые осложнения

Пневмония стала осложнением из-за аппарата искусственной вентиляции легких.
Lenta.ru 03:10
Здоровье

Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк

РИА Новости 14 сентября в 19:41
ещё по теме
Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное