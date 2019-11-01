Глава «Автодора» заявил, что стоимость проезда по новой трассе не будет превышать 2,5 тыс. руб. для легковых автомобилей и 6 тыс. руб. для грузовых, сообщает «РБК».

Религия Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.

Космос Калужский филиал НПО им. С.А. Лавочкина отмечает 30-летие 31 октября исполнилось 30 лет калужскому филиалу научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина.В торжественных мероприятиях приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, Городской Голова Дмитрий Разумовский, а также представители Роскосмоса и головного предприятия.

Политика МИД России ответил на призыв НАТО вернуть Крым Украине Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко ответил на призыв военного блока НАТО к России передать контроль над Крымом Украине.

Общество Минстрой впервые представил индекс качества городской среды "В городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается благоприятной", - цитирует пресс-служба Минстроя главу ведомства Владимира Якушева.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина впервые показала лицо сына Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», впервые показала лицо сына.

Армия и оружие Участники первых палубных посадок встретились в «Нахимовке» На Северном флоте отмечают 30-летие первой палубной посадки 01 11 2019 Напомним, авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» проходит капитальный ремонт с модернизацией.

Происшествия Директора Физического института РАН задержали по делу о контрабанде Директор Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН) Николай Колачевский был задержан 30 октября в связи с делом в хищении.

Политика Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2» Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Общество Что изменится в жизни смолян с 1 ноября Разберемся, какие новые законы вступают в силу в России с 1 ноября 2019 года, что изменится в нашей жизни в следующем месяце.

Баскетбол Баскетбольный «Зенит» проиграл ЦСКА в Евролиге Поражением баскетбольного клуба "Зенит" завершился матч Евролиги против ЦСКА. Матч прошёл в пятницу, 1 ноября, в Петербурге.

Политика Депутат Рады от партии «Слуга народа» покинет пост после секс-скандала Депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского Богдан Ярёменко решил покинуть пост главы комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

Авто Изменение спроса на кроссоверы планирует Nissan Как сообщает «Automotive News» со ссылкой на руководство компании Nissan, популярность кроссоверов и внедорожников в ближайшем будущем может заметно снизиться.

Армия и оружие Лавров назвал аль-Багдади «порождением США» Убитый глава ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади является порождением США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Происшествия Момент посадки SSJ100 с отказавшим двигателем в Тюмени попал на видео В пятницу вечером авиакомпания "Ямал" сообщила РИА Новости, что пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 совершил вынужденную посадку в аэропорту Тюмени из-за сбоя в работе турбины и отказа левого двигателя.

Общество Минкультуры попросило сократить показы иностранного кино 4 ноября «Действительно, существует практика рассылки подобных рекомендаций накануне важных государственных праздников, например Дня Победы или Дня народного единства», — отметил представитель министерства.

Наука Во время сна спинномозговая жидкость «промывает» мозг, омолаживая его После погружения человека в сон нейроны начинают «успокаиваться», а кровь покидает зоны мозга, тем самым освобождая место для спинномозговой жидкости, как бы «промывающей» центральный отдел нервной системы, совершая ритмичные пульсирующие движения.

Общество Кристина Асмус потребует компенсаций за ее фото на могильной плите Кристина Асмус намерена получить компенсацию за моральный ущерб и ждет извинений от тех, кто в рекламных целях разместил ее портрет на надгробной плите.

Политика В Белом доме заявили о готовности к импичменту Трампа Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила 1 ноября о готовности администрации президента США Дональда Трампа к его отстранению от должности палатой представителей.

Фигурное катание Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.

Политика В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор» В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".

Политика Цемах заявил о давлении спецслужб Украины из-за показаний по делу MH17 Свидетель по делу крушения малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах обвинил украинские спецслужбы в том, что те оказывали на него давление, чтобы добиться "правильных" показаний по делу о крушении Boeing MH17, передает ТАСС.

Политика Путин предложил обнулить взаимные претензии по газу России и Украины После переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном президент РФ Владимир Путин заявил, что России и Украине необходимо обнулить взаимные претензии по газовому спору.