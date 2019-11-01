Транспорт

Вечерние ЧелныВечерние ЧелныСтала известна стоимость проезда по будущей трассе Москва-Казань

Глава «Автодора» заявил, что стоимость проезда по новой трассе не будет превышать 2,5 тыс. руб. для легковых автомобилей и 6 тыс. руб. для грузовых, сообщает «РБК».
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В 2020 году начнется разработка проекта трассы Казань — Екатеринбург

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Агентство Москва08:00

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Стала известна стоимость проезда по трассе Москва — Казань

РИА Новости08:30

Проработка проекта трассы Казань-Екатеринбург начнется в 2020 году

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Глава «Автодора» назвал стоимость проезда по новой трассе Москва — Казань

РБК08:53
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