Транспорт
Вечерние ЧелныСтала известна стоимость проезда по будущей трассе Москва-Казань
Глава «Автодора» заявил, что стоимость проезда по новой трассе не будет превышать 2,5 тыс. руб. для легковых автомобилей и 6 тыс. руб. для грузовых, сообщает «РБК».
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Кино
Бекмамбетов выступил с критикой в адрес блогера BadComedian
NewInform вчера в 22:32
Религия
Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу
Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.
Фома 17:27
Футбол
Заметившие камеру запасные «Зенита» рассмешили фанатов
Lenta.ru вчера в 13:09
Космос
Калужский филиал НПО им. С.А. Лавочкина отмечает 30-летие
31 октября исполнилось 30 лет калужскому филиалу научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина.В торжественных мероприятиях приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, Городской Голова Дмитрий Разумовский, а также представители Роскосмоса и головного предприятия.
Pressa40 08:06
Политика
МИД России ответил на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко ответил на призыв военного блока НАТО к России передать контроль над Крымом Украине.
REGNUM вчера в 11:09
Общество
Минстрой впервые представил индекс качества городской среды
"В городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается благоприятной", - цитирует пресс-служба Минстроя главу ведомства Владимира Якушева.
Российская газета 15:36
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина впервые показала лицо сына
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», впервые показала лицо сына.
Дни24 09:59
Армия и оружие
Участники первых палубных посадок встретились в «Нахимовке»
На Северном флоте отмечают 30-летие первой палубной посадки 01 11 2019 Напомним, авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» проходит капитальный ремонт с модернизацией.
Северпост 07:35
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали по делу о контрабанде
Директор Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН) Николай Колачевский был задержан 30 октября в связи с делом в хищении.
Индикатор вчера в 06:03
Политика
Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»
Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM вчера в 06:25
Общество
Что изменится в жизни смолян с 1 ноября
Разберемся, какие новые законы вступают в силу в России с 1 ноября 2019 года, что изменится в нашей жизни в следующем месяце.
Рабочий путь (г. Смоленск) вчера в 09:32
Баскетбол
Баскетбольный «Зенит» проиграл ЦСКА в Евролиге
Поражением баскетбольного клуба "Зенит" завершился матч Евролиги против ЦСКА. Матч прошёл в пятницу, 1 ноября, в Петербурге.
Фонтанка.Ру 15:07
Политика
Депутат Рады от партии «Слуга народа» покинет пост после секс-скандала
Депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского Богдан Ярёменко решил покинуть пост главы комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.
News.ru 14:30
Авто
Изменение спроса на кроссоверы планирует Nissan
Как сообщает «Automotive News» со ссылкой на руководство компании Nissan, популярность кроссоверов и внедорожников в ближайшем будущем может заметно снизиться.
Тарантас Ньюс вчера в 03:39
Армия и оружие
Лавров назвал аль-Багдади «порождением США»
Убитый глава ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади является порождением США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Коммерсантъ 16:30
Кино
Вышел официальный трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом
ТВ Центр вчера в 13:47
Транспорт
Одобрено строительство трассы Москва — Казань
Lenta.ru вчера в 20:21
Происшествия
Момент посадки SSJ100 с отказавшим двигателем в Тюмени попал на видео
В пятницу вечером авиакомпания "Ямал" сообщила РИА Новости, что пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 совершил вынужденную посадку в аэропорту Тюмени из-за сбоя в работе турбины и отказа левого двигателя.
РИА Новости 14:00
Теннис
Джокович переиграл Циципаса и вышел в полуфинал турнира в Париже
Советский спорт 13:29
Общество
Минкультуры попросило сократить показы иностранного кино 4 ноября
«Действительно, существует практика рассылки подобных рекомендаций накануне важных государственных праздников, например Дня Победы или Дня народного единства», — отметил представитель министерства.
РБК 13:09
Наука
Во время сна спинномозговая жидкость «промывает» мозг, омолаживая его
После погружения человека в сон нейроны начинают «успокаиваться», а кровь покидает зоны мозга, тем самым освобождая место для спинномозговой жидкости, как бы «промывающей» центральный отдел нервной системы, совершая ритмичные пульсирующие движения.
Дни24 11:16
Общество
Кристина Асмус потребует компенсаций за ее фото на могильной плите
Кристина Асмус намерена получить компенсацию за моральный ущерб и ждет извинений от тех, кто в рекламных целях разместил ее портрет на надгробной плите.
Вести.Ru 10:06
Политика
В Белом доме заявили о готовности к импичменту Трампа
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила 1 ноября о готовности администрации президента США Дональда Трампа к его отстранению от должности палатой представителей.
Известия 15:41
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Политика
В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru 15:00
Политика
Цемах заявил о давлении спецслужб Украины из-за показаний по делу MH17
Свидетель по делу крушения малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах обвинил украинские спецслужбы в том, что те оказывали на него давление, чтобы добиться "правильных" показаний по делу о крушении Boeing MH17, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:27
Политика
Путин предложил обнулить взаимные претензии по газу России и Украины
После переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном президент РФ Владимир Путин заявил, что России и Украине необходимо обнулить взаимные претензии по газовому спору.
Газета Кемерова 30 октября в 22:33
Киберспорт
Blizzard анонсировала Overwatch 2
Blizzard утверждает, что хочет «переизобрести» понятие сиквела, поэтому, например, игроки первой части смогут продолжить играть в неё со всем дальнейшим мультиплеерным контентом сиквела — бесплатными новыми героями и картами.
Игромания.ру 15:31