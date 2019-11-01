Транспорт
Вечерние ЧелныСтала известна стоимость проезда по будущей трассе Москва-Казань
Глава «Автодора» заявил, что стоимость проезда по новой трассе не будет превышать 2,5 тыс. руб. для легковых автомобилей и 6 тыс. руб. для грузовых, сообщает «РБК».
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Джиган и Оксана Самойлова ждут четвертого ребенка
Джиган и Оксана Самойлова снова готовятся стать родителями, и будущий ребенок будет уже четвертым.
Актуальные Новости вчера в 04:22
Политика
В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru 15:00
Происшествия
Пустившего убийцу в детский сад охранника задержали в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан охранник детского сада, пустивший в здание убийцу шестилетнего мальчика, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Газета.Ru 06:04
Космос
Лабораторный реголит разложили на металл и газообразный кислород
Исследователям удалось получить кислород и металлические сплавы путем электрохимического воздействия на имитатор лунного реголита.
N+1 28 октября в 08:02
Армия и оружие
Армия Украины провела ракетные стрельбы на границе с Крымом
Украина успешно провела первый день учений на полигоне Ягорлык в Херсонской области с привлечением подразделений зенитно-ракетных войск.
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Кино
Бекмамбетов выступил с критикой в адрес блогера BadComedian
NewInform вчера в 22:32
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Авто
Кроссовер Mazda CX-9 стал мощнее
Motor 02:48
Общество
Синоптики пообещали россиянам теплую зиму
Роман Вильфанд пояснил, что в этом году синоптики ожидают небольших положительных аномалий, которые принято отмечать на карте долгосрочного прогноза розовым цветом.
Коммерсантъ 10:34
Общество
Палач «Бутырки» рассказал, что чувствовал при исполнении приговоров
Бывший исполнитель смертных приговоров в "Бутырке" рассказал "МК", что чувствовал, когда казнил осужденных.
РИА Новости 16:16
Энергетика
Цены на нефть растут после резкого снижения накануне
Цены на нефть на мировых рынках в начале торгов в последний рабочий день уходящей недели стабилизировались и перешли к росту после резкого снижения накануне.
Московский Комсомолец вчера в 22:26
Экономика
ВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары США
Китай получил право на ответные пошлины на американские товары и услуги в размере более $3,5 млрд в год в связи с нарушением Соединенными Штатами правил Всемирной торговой организации (ВТО), касающихся методологии антидемпинговых расследований.
ТАСС 11:39
Происшествия
SSJ-100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
Пассажирский самолет Superjet-100 успешно приземлился в аэропорту Тюмени, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 11:21
Политика
Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров в России
Путин отметил, что к 2030 году дефицит квалифицированных кадров в России может достичь трех миллионов человек.
Lenta.ru 15:04
Происшествия
Лидия Вележева прокомментировала информацию о дебоше на борту самолета
Актуальные Новости 30 октября в 11:16
Политика
Украина пересмотрит дату разведения сил в Петровском из-за обстрелов
Загороднюк заявил, что причиной пересмотра даты разведения сил и средств являются обстрелы в районе Петровского, которые произошли 30 октября.
РБК 09:31
Культура
Мартиросян прокомментировал заявление Светлакова о цензуре их шоу
News.ru вчера в 09:59
Футбол
Черчесов назовет состав сборной России 5 ноября
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов озвучил, в какой срок назовет фамилии тех игроков, которые будут вызваны на заключительные матчи национальной команды в квалификации Евро-2020.
Нева Спорт 05:02
Общество
Александр Ширвиндт опроверг информацию об операции на сердце
Художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт опроверг информацию об операции на сердце.
Москва 24 10:11
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 30 октября в 14:04
Кино
Составлен рейтинг лучших хорроров десятилетия
Лучшие хорроры определяли сами зрители. За основу брали их оценки на сайте проекта за последние 10 лет.
Комсомольская правда вчера в 00:35
Общество
Тигров оставили умирать в грузовике на белорусской границе
Радио Комсомольская правда вчера в 07:56
Киберспорт
Blizzard анонсировала Overwatch 2
Для Overwatch 2 разработчики обновили дизайн ВСЕХ уже вышедших героев — посмотреть на различия между двумя проектами можно на специальной странице сайта шутера.
Игромания.ру 15:31
Армия и оружие
Kresy (Польша): США хотят выполнять свои обязательства в отношении стран Балтии руками польской армии (Kresy.pl)
Какой американские аналитики видят роль польской армии В упомянутом докладе говорится, что россияне должны осознавать: "за неспровоцированную агрессию против НАТО им придется заплатить высокую цену, в том числе они могут лишиться Калининградской области".
ИноСМИ 11:07
Политика
Уголовное дело против Кличко возбудили на Украине
На Украине Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко.
РЕН ТВ 14:41
Общество
Минстрой впервые представил индекс качества городской среды
"В городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается благоприятной", - цитирует пресс-служба Минстроя главу ведомства Владимира Якушева.
Российская газета 15:36