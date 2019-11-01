Транспорт

Вечерние ЧелныВечерние ЧелныСтала известна стоимость проезда по будущей трассе Москва-Казань

Глава «Автодора» заявил, что стоимость проезда по новой трассе не будет превышать 2,5 тыс. руб. для легковых автомобилей и 6 тыс. руб. для грузовых, сообщает «РБК».
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В 2020 году начнется разработка проекта трассы Казань-Екатеринбург

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Проезд грузовика по новой трассе из Москвы в Казань будет стоить максимум 6 тыс. руб., «легковушки» - 2,5 тыс. - ГК «Автодор»

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Проработка проекта трассы Казань-Екатеринбург начнется в 2020 году

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Возможность проехать по платным трассам из Москвы через Казань в Екатеринбург появится в 2030 г

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