Естественно, маршрут будет более обеспечен пассажиропотоком и грузопотоком, если пойдет в Европу. Мы обозначили две конечные точки — два портовых города-побратима Санкт-Петербург и Гамбург. Скоростной поезд "Аллегро" (Allegro), который идет до Хельсинки, дополняет пассажиропоток.

с чего всё началось

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Гамбургом может обойтись примерно в 30—40 млрд долларов, сообщают РИА Новости со ссылкой на госсекретаря Союзного государства Григория Рапоту.

Стала известна стоимость строительства ВСМ из Петербурга в Гамбург

Транспорт Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).

Общество В России стартует розничная продажа растительного мяса Beyond Meat В 2019 г. компания на IPO привлекла $240 млн. В основе растительного мяса – гороховый белок, вода, рапсовое масло и другие ингредиенты.

Шоу-бизнес Пугачева призналась, что ей страшно Отвечая на вопрос, волнуется ли она сейчас перед сольным выступлением, как и раньше, Пугачева заметила, что переживает.

Происшествия Пустившего убийцу в детский сад охранника задержали в Нарьян-Маре В Нарьян-Маре задержан охранник детского сада, пустивший в здание убийцу шестилетнего мальчика, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Происшествия Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО В подмосковном следственном изоляторе найден мертвым 38-летний Артем Шустов - обвиняемый в резонансном убийстве девушки на детской площадке.

Происшествия Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России.

Общество Хайди Клум стала жертвой инопланетного эксперимента на Хэллоуин Немецкая супермодель Хайди Клум создала новый костюм для своей традиционной вечеринки на Хэллоуин.

Экономика Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России.

Политика Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации, заявил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Политика В России ответили на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине "Россия не нуждается в советах" Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что заявления НАТО с требованием вернуть Украине контроль над Крымом – абсурдны.

Происшествия Задержан криминальный лидер Ульяновской области Сотрудники полиции задержали в Ульяновской области 39-летнего Романа Халимонова, известного в криминальных кругах как Рома Попенок.

Транспорт Одобрено строительство трассы Москва — Казань По словам собеседников издания, строительство четырехполосной трассы разбили на этапы: из Москвы до Владимира и обход Казани планируется построить до конца 2024 года, а срединный участок — к 2027.

Происшествия Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.

Армия и оружие В ЛНР заявили о завершении отвода сил в Золотом Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) завершила процесс отвода своих сил на линии соприкосновения в Золотом.

Общество Росреестр оповестит собственников о попытках продать их недвижимость Владельцы недвижимости с 1 ноября начнут получать уведомления о поступлении в органы Росреестра электронных документов для оформления дистанционных сделок.

Кино Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер сериала «Ведьмак». Премьера сезона намечена на 20 декабря.

Шоу-бизнес Джигурда вызвал Малахова на бой Актер Никита Джигурда вызвал телеведущего Андрея Малахова на боксерский поединок, чтобы остановить «оскорбляющую нормальных людей малахОвщину».

Армия и оружие Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.

Политика Названы имена руководителей расстрелов на Майдане Как рассказал Горошинский, грузинские снайперы готовы давать интервью и сниматься в документальных программах несмотря на то, что им грозит ответственность по уголовной статье, из-за боязни за собственную жизнь.