Общество
78.ruСтала известна стоимость строительства ВСМ из Петербурга в Гамбург
Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Гамбургом может обойтись примерно в 30—40 млрд долларов, сообщают РИА Новости со ссылкой на госсекретаря Союзного государства Григория Рапоту.
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с чего всё началось
Естественно, маршрут будет более обеспечен пассажиропотоком и грузопотоком, если пойдет в Европу. Мы обозначили две конечные точки — два портовых города-побратима Санкт-Петербург и Гамбург. Скоростной поезд "Аллегро" (Allegro), который идет до Хельсинки, дополняет пассажиропоток.Известиявчера в 17:01
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Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров
Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).
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В 2019 г. компания на IPO привлекла $240 млн. В основе растительного мяса – гороховый белок, вода, рапсовое масло и другие ингредиенты.
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Рассекречены суперспособности Су-34
Стало известно о суперспособностях истребителя-бомбардировщика Су-34.
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Результат оказался довольно странным. 10940X не смог одолеть Ryzen 9 3900X с 12 ядрами.
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В ГИБДД сообщили обстоятельства смертельного ДТП на балтийской трассе
Как сообщили «Комсомолке» в ГИБДД, авария произошла на 27-м километре трассы.
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Пустившего убийцу в детский сад охранника задержали в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан охранник детского сада, пустивший в здание убийцу шестилетнего мальчика, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Газета.Ru 06:04
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
В подмосковном следственном изоляторе найден мертвым 38-летний Артем Шустов - обвиняемый в резонансном убийстве девушки на детской площадке.
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Армия и оружие
Су-57 получил новое кодовое обозначение в НАТО
Российский истребитель СУ-57 получил в НАТО новое кодовое обозначение «Felon» (уголовник).
Военное дело вчера в 11:02
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Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска
Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России.
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Немецкая супермодель Хайди Клум создала новый костюм для своей традиционной вечеринки на Хэллоуин.
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Экономика
Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России.
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Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса
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В России ответили на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине
"Россия не нуждается в советах" Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что заявления НАТО с требованием вернуть Украине контроль над Крымом – абсурдны.
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Пятилетняя девочка умерла в детском саду во время тихого часа
Оka.fm вчера в 10:00
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Сотрудники полиции задержали в Ульяновской области 39-летнего Романа Халимонова, известного в криминальных кругах как Рома Попенок.
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Украина обвинила в обстрелах «российские войска» в Донбассе
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Одобрено строительство трассы Москва — Казань
По словам собеседников издания, строительство четырехполосной трассы разбили на этапы: из Москвы до Владимира и обход Казани планируется построить до конца 2024 года, а срединный участок — к 2027.
Lenta.ru вчера в 20:21
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«Спартак» встретится с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России
В четвертьфинале «Спартак» встретится с ЦСКА.
Inc-news.ru вчера в 14:32
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В ЛНР заявили о завершении отвода сил в Золотом
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Джигурда вызвал Малахова на бой
Актер Никита Джигурда вызвал телеведущего Андрея Малахова на боксерский поединок, чтобы остановить «оскорбляющую нормальных людей малахОвщину».
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Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади
Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.
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Названы имена руководителей расстрелов на Майдане
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С 1 ноября вступил в силу закон о «суверенном рунете».
BFM.ru 06:15
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Mail.Ru Group приветствовала планы Сбербанка купить в ней долю
Mail.Ru Group была бы рада укрепить взаимодействие с таким сильным игроком, как Сбербанк, заявил генеральный директор группы Борис Добродеев, комментируя планы Сбербанка о покупке доли в капитале компании.
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