Общество

78.ru78.ruСтала известна стоимость строительства ВСМ из Петербурга в Гамбург

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Гамбургом может обойтись примерно в 30—40 млрд долларов, сообщают РИА Новости со ссылкой на госсекретаря Союзного государства Григория Рапоту.
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с чего всё началось

«Вопрос строительства ВСМ уже перезрел»

Естественно, маршрут будет более обеспечен пассажиропотоком и грузопотоком, если пойдет в Европу. Мы обозначили две конечные точки — два портовых города-побратима Санкт-Петербург и Гамбург. Скоростной поезд "Аллегро" (Allegro), который идет до Хельсинки, дополняет пассажиропоток.
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