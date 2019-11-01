Общество
78.ruСтала известна стоимость строительства ВСМ из Петербурга в Гамбург
Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Гамбургом может обойтись примерно в 30—40 млрд долларов, сообщают РИА Новости со ссылкой на госсекретаря Союзного государства Григория Рапоту.
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с чего всё началось
Когда состоится взаимное признание виз Россией и Белоруссией? В какую сумму может обойтись строительство высокоскоростной магистрали, которая пройдет через Минск и соединит РФ с Европой? Для чего нужны программа «ДНК-идентификация» и создание единой генетической базы граждан двух стран?Известиявчера в 17:01
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Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин признал незаконное происхождение 6 млрд рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый в мошенничестве и взяточничестве, признал незаконными почти 6 млрд рублей, заявленные к изъятию в иске Генеральной прокуратуры, сообщает "Интерфакс".
Происшествия
Воспитательницы пытались помешать убийце ребенка в Нарьян-Маре
Две воспитательницы детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре пытались помешать убийце шестилетнего ребенка.
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
Зимние месяцы в целом на территории РФ по температуре будут преимущественно около и выше нормы, россиян ждет "розовая зима", сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
Политика
Россия подсчитала объемы тайно вывозимой США из Сирии нефти
26 октября российское Минобороны показало снимки космической разведки, доказывающие, что США после разгрома террористов ИГ добывали и вывозили из Сирии нефть.
Путешествия
В Стамбул прилетел первый чартер из России
Как сообщало ИА REGNUM, чартеры в Стамбул будут курсировать из шести городов России: из Москвы шесть раз в неделю, из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Казани и Уфы два раза в неделю.
Политика
Цемах рассказал об обещанном «домике в Голландии» за сведения о Boeing
Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашенной ДНР Владимир Цемах, которого Киев считает свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing, рассказал, что европейские следователи обещали ему «домик в Голландии» за «правильные ответы».
Гаджеты
Игровой смартфон Asus ROG Phone II приехал в Россию
Тайваньская компания Asus объявила о приближающемся начале продаж смартфона ROG Phone II на российском рынке.
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
Закон об изменениях в ФЗ «О связи» и ФЗ «Об информации» частично вступил в силу 1 ноября.
Политика
В Киеве заявили о планах потребовать репарации с России за Донбасс
Ранее, 30 октября, первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов оценил стоимость восстановления подконтрольной Киеву территории Донбасса в €372 млн.
Общество
Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России.
Общество
Колокольцев рассказал об успехах МВД в борьбе с киберпреступностью
По словам Колокольцева, ужесточение ответственности по отдельным видам IT-преступлений и административных правонарушений позволило сделать борьбу с киберпреступностью более эффективной.
Происшествия
Директор Физического института РАН задержан по подозрению в хищении
Сотрудники правоохранительных органов задержали директора Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН Николая Колачевского по подозрению в хищении, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию Danske Bank
Банк России с 1 ноября аннулировал лицензию у российского отделения датского «Данске банка», сообщается на сайте ЦБ.
Недвижимость
Проектное финансирование не повлияло на цены реализации жилья – ДОМ.РФ
"Анализ показывает, что переход на новый механизм финансирования жилищного строительства не повлек за собой рост цен на жилье, реализуемое по договорам долевого участия в строительстве (ДДУ)", - заверили в компании.
Политика
Украина отложит разведение сил в Петровском из-за обстрелов 30 октября
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил об обстрелах в Петровском 30 октября, из-за которых дата разведения сил и средств, ранее согласованная на 4 ноября, на этом участке будет пересмотрена.
Происшествия
Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»
Авто
В России начались продажи Toyota RAV4 нового поколения
30 октября, в России начинаются продажи нового Toyota RAV4. Кроссоверы пятого поколения доступны во всех дилерских центрах японской марки.
Политика
Россия досрочно завершила поставки С-400 в Турцию
Российская сторона досрочно завершила работу по поставкам компонентов С-400 на территорию Турции.
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина прогулялась по пляжу в прозрачном платье
Актриса Любовь Толкалина опубликовала в Instagram фото в прозрачном платье.
Происшествия
Против «вора в законе» Лоту Гули возбудили дело о лидерстве в ОПГ
В главке сообщили, что в отношении 47-летнего Исмаилова (до смены фамилии – Салифов, известный в местах лишения свободы как "Гули") расследуется уголовное дело по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).
Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Футбол
Орлов не видит смысла в переходе Дзюбы в английскую Премьер-лигу
Тарханов: "Дзюбе стоило бы попробовать свои силы в Англии" Также комментатор подчеркнул, что перед чемпионатом Европы 2020 года Дзюбе нет смысла что-то менять.
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк появился на публике впервые за два месяца
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв впервые за два месяца появился на публике.
Армия и оружие
Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади
Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.
Футбол
В ноябре депутаты примут законы, возвращающие пиво на стадионы
В ноябре Госдума рассмотрит законопроект депутатов от ЛДПР Дмитрия Свищева и Игоря Лебедева, который разрешит продажу пива на спортивных стадионах.
Общество
В России вступили в силу новые ГОСТы на хлеб
С первого ноября 2019-го года в Российской Федерации вступили в силу новые государственные стандарты на хлебобулочные изделия из пшеничной и ржаной муки.