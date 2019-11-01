Общество

78.ru78.ruСтала известна стоимость строительства ВСМ из Петербурга в Гамбург

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Гамбургом может обойтись примерно в 30—40 млрд долларов, сообщают РИА Новости со ссылкой на госсекретаря Союзного государства Григория Рапоту.
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с чего всё началось

«Вопрос строительства ВСМ уже перезрел»

Когда состоится взаимное признание виз Россией и Белоруссией? В какую сумму может обойтись строительство высокоскоростной магистрали, которая пройдет через Минск и соединит РФ с Европой? Для чего нужны программа «ДНК-идентификация» и создание единой генетической базы граждан двух стран?
Известиявчера в 17:01

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Госсекретарь Союзного государства рассказал о проекте ВСМ Петербург–Минск

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Рапота оценил строительство ВСМ из Петербурга в Гамбург через Минск

ТАССвчера в 19:45

Рапота назвал стоимость строительства ВСМ из Санкт-Петербурга в Гамбург

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Стала известна стоимость строительства ВСМ из Петербурга в Гамбург

78.ru02:23

Петербург и Гамбург хотят соединить путями, по которым поезда пойдут на скорости 200-400 км/ч

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Эксперты оценили строительство ВСМ Петербург-Гамбург

АБНвчера в 23:38

Рапота оценил стоимость ВСМ Петербург — Гамбург

Невские Новостивчера в 22:34
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Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин признал незаконное происхождение 6 млрд рублей

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый в мошенничестве и взяточничестве, признал незаконными почти 6 млрд рублей, заявленные к изъятию в иске Генеральной прокуратуры, сообщает "Интерфакс".
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Воспитательницы пытались помешать убийце ребенка в Нарьян-Маре

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Lenta.ru 06:19
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Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»

Зимние месяцы в целом на территории РФ по температуре будут преимущественно около и выше нормы, россиян ждет "розовая зима", сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Происшествия

Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
Газета.Ru 02:40
Политика

Россия подсчитала объемы тайно вывозимой США из Сирии нефти

26 октября российское Минобороны показало снимки космической разведки, доказывающие, что США после разгрома террористов ИГ добывали и вывозили из Сирии нефть.
Lenta.ru 07:56
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В Стамбул прилетел первый чартер из России

Как сообщало ИА REGNUM, чартеры в Стамбул будут курсировать из шести городов России: из Москвы шесть раз в неделю, из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Казани и Уфы два раза в неделю.
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Политика

Цемах рассказал об обещанном «домике в Голландии» за сведения о Boeing

Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашенной ДНР Владимир Цемах, которого Киев считает свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing, рассказал, что европейские следователи обещали ему «домик в Голландии» за «правильные ответы».
Взгляд.ру 07:15
Гаджеты

Игровой смартфон Asus ROG Phone II приехал в Россию

Тайваньская компания Asus объявила о приближающемся начале продаж смартфона ROG Phone II на российском рынке.
UfaTime.ru 07:49
Общество

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

Закон об изменениях в ФЗ «О связи» и ФЗ «Об информации» частично вступил в силу 1 ноября.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Политика

В Киеве заявили о планах потребовать репарации с России за Донбасс

Ранее, 30 октября, первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов оценил стоимость восстановления подконтрольной Киеву территории Донбасса в €372 млн.
РБК 06:07
Общество

Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России.
Известия 06:13
Общество

Колокольцев рассказал об успехах МВД в борьбе с киберпреступностью

По словам Колокольцева, ужесточение ответственности по отдельным видам IT-преступлений и административных правонарушений позволило сделать борьбу с киберпреступностью более эффективной.
Ридус 07:12
Происшествия

Директор Физического института РАН задержан по подозрению в хищении

Сотрудники правоохранительных органов задержали директора Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН Николая Колачевского по подозрению в хищении, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.
Интерфакс 30 октября в 11:07
Экономика

ЦБ аннулировал лицензию Danske Bank

Банк России с 1 ноября аннулировал лицензию у российского отделения датского «Данске банка», сообщается на сайте ЦБ.
Дождь 03:36
Недвижимость

Проектное финансирование не повлияло на цены реализации жилья – ДОМ.РФ

"Анализ показывает, что переход на новый механизм финансирования жилищного строительства не повлек за собой рост цен на жилье, реализуемое по договорам долевого участия в строительстве (ДДУ)", - заверили в компании.
Интерфакс 04:58
Политика

Украина отложит разведение сил в Петровском из-за обстрелов 30 октября

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил об обстрелах в Петровском 30 октября, из-за которых дата разведения сил и средств, ранее согласованная на 4 ноября, на этом участке будет пересмотрена.
Интерфакс 07:43
Происшествия

Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»

REGNUM вчера в 17:17
Авто

В России начались продажи Toyota RAV4 нового поколения

30 октября, в России начинаются продажи нового Toyota RAV4. Кроссоверы пятого поколения доступны во всех дилерских центрах японской марки.
Тарантас Ньюс 30 октября в 06:41
Политика

Россия досрочно завершила поставки С-400 в Турцию

Российская сторона досрочно завершила работу по поставкам компонентов С-400 на территорию Турции.
News.ru 05:21
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° 30 октября в 06:20
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина прогулялась по пляжу в прозрачном платье

Актриса Любовь Толкалина опубликовала в Instagram фото в прозрачном платье.
Дни24 вчера в 14:13
Происшествия

Против «вора в законе» Лоту Гули возбудили дело о лидерстве в ОПГ

В главке сообщили, что в отношении 47-летнего Исмаилова (до смены фамилии – Салифов, известный в местах лишения свободы как "Гули") расследуется уголовное дело по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).
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Происшествия

Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье

В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Футбол

Орлов не видит смысла в переходе Дзюбы в английскую Премьер-лигу

Тарханов: "Дзюбе стоило бы попробовать свои силы в Англии" Также комментатор подчеркнул, что перед чемпионатом Европы 2020 года Дзюбе нет смысла что-то менять.
Sport.ru 07:28
Происшествия

Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО

Российская газета 05:41
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк появился на публике впервые за два месяца

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв впервые за два месяца появился на публике.
News.ru 06:13
Армия и оружие

В ЛНР заявили о завершении отвода сил в Золотом

Известия 06:14
Армия и оружие

Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади

Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости 04:59
Футбол

В ноябре депутаты примут законы, возвращающие пиво на стадионы

В ноябре Госдума рассмотрит законопроект депутатов от ЛДПР Дмитрия Свищева и Игоря Лебедева, который разрешит продажу пива на спортивных стадионах.
МонаВиста 07:50
Общество

В России вступили в силу новые ГОСТы на хлеб

С первого ноября 2019-го года в Российской Федерации вступили в силу новые государственные стандарты на хлебобулочные изделия из пшеничной и ржаной муки.
Planet Today 02:53
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