Экономика

ИзвестияИзвестия«Газпром» назвал стоимость предложенных на продажу акций

Всего получены 479 заявок общим объемом 237,75 млрд рублей на покупку 850 590 751 акции, что соответствует 3,59% капитала «дочки». Стоимость пакета составляет примерно 187,742 млрд. рублей, отмечает «Газета.ру». Согласно данным Мосбиржи, пакет в 3,59% акций продается одному покупателю.
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«Газпром» назвал стоимость предложенных на продажу акций

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