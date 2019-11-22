Экономика
Известия«Газпром» назвал стоимость предложенных на продажу акций
Всего получены 479 заявок общим объемом 237,75 млрд рублей на покупку 850 590 751 акции, что соответствует 3,59% капитала «дочки». Стоимость пакета составляет примерно 187,742 млрд. рублей, отмечает «Газета.ру». Согласно данным Мосбиржи, пакет в 3,59% акций продается одному покупателю.
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Футбол
«Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука
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Общество
Путин назвал чушью изменения правил медосмотра для водителей
Президент Российской Федерации В. В. Путин, узнавший из СМИ грядущие изменения правил получения медсправок для водителей, назвал полной чушью.
Общество
ФСБ задержала исламистов, готовивших свержение власти
ФСБ задержала девять участников, в том числе двух главарей, террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщили в Центре общественных связей ведомства.
Происшествия
Глава Чехова Марина Кононова задержана по делу о мошенничестве
В Подмосковье по обвинению в крупном мошенничестве задержана глава Чехова Марина Кононова.
Общество
Сестра жертвы семейного насилия Гагиевой обратилась к министру юстиции
Семьи жертв бытового насилия попросили проверить на профпригодность замглаву Минюста Максима Гальперина, назвавшего убийства женщин «преувеличенной проблемой», информирует zona.media.
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море
Космос
Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно
Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
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В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно принимать антибиотики
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно принимать антибиотики, чтобы не дать развиться устойчивости микробам к ним.
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Происшествия
Во Внуково у самолета при посадке возникли проблемы с шасси
У самолета авиакомпании Utair возникли проблемы с шасси при рулении по взлетно-посадочной полосе в московском аэропорту Внуково.
Армия и оружие
Украинские военные в Донбассе понесли ощутимые потери
Шесть украинских военных получили ранения за прошедшие сутки, говорится в сообщении Операции Объединенных сил (ООС).
Политика
Кремль объявил дату большой пресс-конференции Путина
Ежегодная большая пресс-конференция президента Владимира Путина пройдет 19 декабря, сообщает Кремль.
Хоккей
Овечкин приготовил пиццу и доставил заказ по адресу
Капитан "столичных" на день стал изготовителем пиццы. Ови лично доставлял приготовленный своими руками продукт заказчикам.
Гаджеты
Названы способы использования устаревших смартфонов
Американские эксперты назвали несколько способов использовать устаревшие модели смартфоны, после покупки новых.
Общество
Путин вручил звезды Героев России посадившим самолет в поле летчикам
Президент России Владимир Путин вручил золотые медали Героев России пилотам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которые посадили аварийный борт Airbus А321 с 226 пассажирами и полными баками топлива на кукурузное поле в Подмосковье.
Происшествия
Во Владивостоке мать выкинула младенца в окно
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать младенца.
Происшествия
Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе
Происшествия
В Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве с расчленением
Житель Кемеровской области задержан по подозрению в убийстве женщины.
Политика
Южная Корея отменила совместные с Японией учения
Южная Корея отменила совместные с Японией учения береговой охраны, которые должны были состояться 27 ноября, сообщает ТАСС.
Экономика
Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам
Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка
Банк России отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка. Соответствующий приказ в пятницу, 22 ноября, опубликован на сайте регулятора.
Общество
Политологи посоветовали власти быть добрее
Политологи из фонда «Петербургская политика» посоветовали российской власти изменить позиционирование и создать себе более добрый имидж.
Политика
Суд отказался принять иск ФБК к Путину
Тверской районный суд Москвы вынес определение об отказе в принятии иска Фонда борьбы с коррупцией к президенту России Владимиру Путину, сообщается в пресс-релизе суда.
Гаджеты
Новый MacBook Pro может выйти в начале 2020 года
Аналитики предполагают, что Apple может выпустить новый MacBook Pro уже в первой половине 2020 года.
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A71 получил емкий аккумулятор
Общество
Путин поздравил с днем рождения Николая Добронравова
Президент России Владимир Путин поздравил поэта и лауреата государственной премии СССР Николая Добронравова с юбилеем.
Транспорт
Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров
Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
Фигурное катание
Галлямов: допустил обидную ошибку на сальхове в короткой программе
Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, заявил журналистам, что он допустил обидную ошибку при выполнении тройного сальхова в короткой программе на этапе Гран-при в Саппоро.
Происшествия