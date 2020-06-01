Коронавирус
Lenta.ruСтала известна судьба выпавшей из окна подполковника МВД
Стала известна судьба выпавшей из окна московской больницы и работавшей экспертом-криминалистом подполковника МВД. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает «Комсомольская правда». По данным издания, все попытки врачей реанимации спасти жизнь 45-летней сотрудницы полиции оказались безуспешными.
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с чего всё началось
По словам собеседника РБК, которые подтвердил источник в территориальном отделе полиции, выпавшая из окна коридора на пятом этаже второго корпуса больницы женщина оказалась подполковником полиции, старшим экспертом Экспертно-криминалистического центра МВД России.РБК06:28
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
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В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих
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Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
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Американский художник Джефф Фрост опубликовал фотографии бэтмобиля, который был создан по его концепции.
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Футболисты "Ливерпуля" во время тренировки почтили память погибшего в США Джорджа Флойда.
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