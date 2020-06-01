По словам собеседника РБК, которые подтвердил источник в территориальном отделе полиции, выпавшая из окна коридора на пятом этаже второго корпуса больницы женщина оказалась подполковником полиции, старшим экспертом Экспертно-криминалистического центра МВД России.

с чего всё началось

Стала известна судьба выпавшей из окна московской больницы и работавшей экспертом-криминалистом подполковника МВД. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает «Комсомольская правда». По данным издания, все попытки врачей реанимации спасти жизнь 45-летней сотрудницы полиции оказались безуспешными.

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