Власти Сретенского района в Забайкальском крае, где в воскресенье рейсовый автобус рухнул с моста на замерзшую реку, выплатят по 60 тыс. рублей родственникам 19 погибших в аварии для их погребения. Об этом ТАСС сообщил глава района Алексей Закурдаев.

с чего всё началось

Родственникам погибших в ДТП рейсового автобуса в Забайкалье власти Сретенского района выделят средства на похороны.

Родные погибших в ДТП в Забайкалье получат средства на похороны

Происшествия В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил 2 декабря траур в регионе по 19 погибшим в ДТП с рейсовым автобусом в Сретенском районе.

Футбол Хусаинов: гол «Зенита» в ворота «Спартака» нельзя было засчитывать Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что арбитр Виталий Мешков ошибочно засчитал гол петербургского «Зенита» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (в данный момент счёт 1:0, перерыв).

Космос Rocket Lab перенесла запуск частично многоразовой ракеты Electron Напомним, разработка сверхлёгкой ракеты Electron была завершена в 2017 году, с 2018 года компания Rocket Lab начала осуществление коммерческих запусков.

Авто Названы самые угоняемые в Москве автомобили По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с пятью погибшими под Красноярском Управление МВД по Красноярскому краю опубликовало видео с места ДТП, в котором погибла семья из пяти человек - двое взрослых и трое детей.

Политика Россия призвала НАТО пересмотреть отношения с Москвой Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения, несмотря на разногласия по ряду вопросов, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Происшествия Глава Бурятии предложил помощь пострадавшим в крупном ДТП в Забайкалье В Забайкальском крае в рухнувшем с моста автобусе погибли 19 человек Накануне днём, 1 декабря, в Забайкальском крае слетел с моста на лёд замёрзшей реки Куэнгу рейсовый автобус "Чита-Сретенск".

Единоборства Александр Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко одержал победу нокаутом над представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым в поединке по правилам бокса в Москве.

Биатлон Мартен Фуркад: нельзя отстранять атлетов от ОИ и ЧМ на основании паспорта Французский биатлонист Мартен Фуркад, комментируя возможное отстранение России от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года, выразил мнение, что чистые спортсмены не должны отвечать за ошибки своей страны.

Общество Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.

Происшествия Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки» Обвиняемый в убийстве аспирантки бывший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов содержится в психбольнице столичного следственного изолятора "Бутырка", сообщила "Интерфаксу" член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

Политика Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.

Футбол Дзюба выложил пост после победы «Зенита» над «Спартаком» Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба выложил пост в Instagram после победы своей команды над столичным "Спартаком" в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика В Евросоюзе заявили об отсутствии однозначной позиции по России У входящих в Европейский союз стран нет единой позиции относительно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Происшествия Выжившие пассажиры разбившегося автобуса в Забайкалье рассказали о трагедии Выжившие пассажиры упавшего с моста автобуса в Сретенском районе Забайкальского края рассказали о трагедии, сюжет об этом вышел 2 декабря в эфире ГТРК «Чита».