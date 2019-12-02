Происшествия
АБНРодные погибших в ДТП в Забайкалье получат средства на похороны
Родственникам погибших в ДТП рейсового автобуса в Забайкалье власти Сретенского района выделят средства на похороны.
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Власти Сретенского района в Забайкальском крае, где в воскресенье рейсовый автобус рухнул с моста на замерзшую реку, выплатят по 60 тыс. рублей родственникам 19 погибших в аварии для их погребения. Об этом ТАСС сообщил глава района Алексей Закурдаев.ТАСС18:27
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Родственникам погибших в аварии с автобусом в Забайкалье выделят деньги на похороны
Комсомольская правда19:29
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