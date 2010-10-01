Больше всех на приобретение новых игроков потратил "Зенит", купивший футболистов на 63,7 миллиона евро или, если переводить по курсу, 4,66 миллиардов рублей. 40 млн евро пришлись на долю бразильского полузащитника Маоклма, приобретенного у "Барселоны". 39 млн евро потратил на рынке "Спартак".

Спорт день за днем

«Зенит» потратил на трансферы более 4,6 миллиарда рублей

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