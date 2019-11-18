Экономика

РБКРБКСтала известна сумма всех контрактов на 175 самолетов МС-21

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Скидка на самолеты Сумма портфеля твердых заказов на 175 самолетов МС-21, сформированного корпорацией "Иркут" (производитель MC-21, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию), составляет порядка $9 млрд.
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Стала известна сумма всех контрактов на 175 самолетов МС-21

РБК00:00

СМИ назвали общую стоимость всех твердых заказов на самолет МС-21

Накануне.Ru00:35
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