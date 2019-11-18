Экономика
РБКСтала известна сумма всех контрактов на 175 самолетов МС-21
Скидка на самолеты Сумма портфеля твердых заказов на 175 самолетов МС-21, сформированного корпорацией "Иркут" (производитель MC-21, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию), составляет порядка $9 млрд.
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Общество
Захваченного боевиками ИГ россиянина признали погибшим
Музыка
Ротару вернется в Россию на заработки
Украинская певица София Ротару приедет в Москву на съемки музыкальной премии «Песня года», а также выступит на фестивале «Легенды ретро FM».
Политика
Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России
Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
Общество
В Бийске силовики задержали мэра и несколько чиновников
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Общество
Минпромторг: Недолив топлива на АЗС превышает норму в 2-3 раза
Фактический недолив топлива на российских автозаправках превышает норму в 2-3 раза. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.
Происшествия
Самолет с Хиллари Клинтон на борту экстренно сел в Нью-Йорке
Политика
Задержанные в Керчи украинские корабли отбуксированы из пролива
Напомним, военно-морские суда соседнего государства были задержаны за нарушение государственной границы в Керченском проливе осенью 2018 года.
Авто
Составили топ-5 японских внедорожников с большим расходом топлива
Расход топлива у внедорожника может составлять от 11,5 до 15 литров на 100 км пути.
Общество
Путин одобрил проект строительства моста через Лену
Президент Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, пишет «Коммерсантъ».
Здоровье
Перечислены продукты для укрепления суставов
Медицинские специалисты из Университета Вашингтона проинформировали о том, что существуют некоторые полезные продукты, прием в пищу которых поможет облегчить симптомы при суставных заболеваниях.
Общество
В законопроект о домашнем насилии могут внести понятие «преследование»
Депутаты Госдумы предложили поправки в законопроект о домашнем насилии.
Общество
В России предложили сократить время продажи алкоголя
Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Армия и оружие
«Роскосмос» запатентовал двигатель для космического самолета
Госкорпорация «Роскосмос» получила патент на схему двигателя для воздушно-космического самолета, способного летать с гиперзвуковой скоростью и запускать ракеты, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Роспатента.
Единоборства
Дацик победил нокаутом во втором бою после выхода на свободу
39-летний Дацик вышел на свободу в феврале, а в апреле провел бой с блогером Артемом Тарасовым, проиграв из-за дисквалификации.
Армия и оружие
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Общество
Чак-чак назвали одной из самых вредных для здоровья сладостей
Гаджеты
Китайские эксперты назвали лучший смартфон 2019 года
Китайский оператор China Mobile составил рейтинг лучших смартфонов за 2019 году. Первое место в топе заняли смартфоны Huawei Mate 30 Pro.
Политика
Близкие к Кремлю эксперты описали «идеального губернатора»
Как поменялись выборы Близкий к внутриполитическому блоку Кремля Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) подготовил практические рекомендации для врио губернаторов (есть в распоряжении РБК) — как им строить собственные кампании, формировать имидж и работать с избирателями.
Происшествия
ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Подмосковье
Сотрудники ФСБ обнаружили и ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотических средств в Подмосковье.
Технологии
Air Race E представила первый в мире электрический гоночный самолет
Уникальный электрический гоночный самолет под названием White Lightning впервые показали в рамках авиасалона Dubai Air Show в ОАЭ специалисты бренда Air Race E. Максимальная скорость транспорта составит 480 км / час при движении на высоте около 10 метров.
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой сломал руку из-за приступа гнева
В семье Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой произошел неприятный инцидент. Общий сын знаменитостей Елисей сломал руку из-за приступа гнева.
Армия и оружие
СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений
Происшествия
Женщина и двое детей погибли при пожаре в Новосибирской области
В ходе тушения пожара из дома без признаков жизни эвакуировали женщину и двоих детей двух и четырех лет.
Политика
Оппозиция не прошла в новый состав нижней палаты парламента Белоруссии
Представители оппозиции не прошли в новый состав нижней палаты парламента (Палаты представителей Национального собрания) Белоруссии.
Здоровье
Врачи первой стоматологии Челябинска опять выставили красные билборды
«Зять главного врача областной больницы Е.Альтман ведёт поликлинику к краху», «Поликлиникой управляет начальник юридического отдела Белолипецкая», «Почему врачи должны расплачиваться за некомпетентность руководства» — такой текст трёх плакатов.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Технологии
Автомобильный Shazam: состояние двигателя машины определят по звуку
При помощи мобильного приложения пользователю предложат записать звук работающего двигателя, после чего данные направятся в систему для анализа.
Автоспорт
Хэмилтон оштрафован за столкновение с Албоном, Сайнс попал на подиум
В результате Хэмилтон в итоговом протоколе переместился с третьей на седьмую позицию, а последнее место на подиуме досталось гонщику «Макларена» Карлосу Сайнсу-младшему.