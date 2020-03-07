Общество
РИА НовостиТарасов требует пятикратного уменьшения алиментов для дочери
Футболист казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов намерен добиться существенного уменьшения выплат по алиментам на своего ребенка от первого брака. Дмитрий и Оксана Тарасовы развелись в 2011 году, суд обязал футболиста выплачивать бывшей супруге алименты.
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Сегодня состоялось очередное заседание по делу Дмитрия об алиментах дочери Ангелине от первого брака.StarHit.ru02:00
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