Общество

РИА НовостиРИА НовостиТарасов требует пятикратного уменьшения алиментов для дочери

Футболист казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов намерен добиться существенного уменьшения выплат по алиментам на своего ребенка от первого брака. Дмитрий и Оксана Тарасовы развелись в 2011 году, суд обязал футболиста выплачивать бывшей супруге алименты.
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с чего всё началось

Стало известно, сколько Дмитрию Тарасову платят в «Рубине»

Сегодня состоялось очередное заседание по делу Дмитрия об алиментах дочери Ангелине от первого брака.
StarHit.ru02:00

Подробнее о событии

Футболист «Рубина» Дмитрий Тарасов требует в 5 раз уменьшить алименты

АиФ Казань06:30

Тарасов просит уменьшить алименты на дочь

Газета.Ru05:55

Зарплата футболиста Тарасова в «Рубине» составила полмиллиона рублей

News.ru03:55

Тарасов требует пятикратного уменьшения алиментов для дочери

РИА Новости04:40

Дочери Тарасова в очередной раз пересчитают алименты

Рамблер03:42

Тарасов будет добиваться уменьшения алиментов на первую дочь в 5 раз

РЕН ТВ03:16

Стало известно, сколько Дмитрию Тарасову платят в «Рубине»

StarHit.ru02:00
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 06:49, Ашберн
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Режим повышенной готовности по коронавирусу ввели в Москве

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РИАМО 05 марта в 13:29
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Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:28
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В Свердловской области с оторвавшейся льдины сняли 20 рыбаков

Спасатели доставили на берег два десятка любителей зимней рыбалки, которые отправились в марте на промысел и оказались на оторвавшейся от берега льдине на водохранилище в Свердловской области.
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Lenta.ru 06:14
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

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Симон Осиашвили рассказал о самоубийстве жены

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Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов

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Зеленский сравнил вступление Украины в ЕС с вечеринкой

Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном в субботу, 7 марта, интервью британской газете The Guardian заявил, что вступление страны в ЕС, которое ожидает Киев, сравнимо с вечеринкой, которая уже закончилась.
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Авто

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В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

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Происшествия

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Фигуристка Валиева установила рекорд юниорских ЧМ в короткой программе

Российская фигуристка Камила Валиева лидирует в короткой программе на чемпионате мира среди юниоров в Таллине после выступления 41 участницы из 48.
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Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту

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В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

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