Сегодня состоялось очередное заседание по делу Дмитрия об алиментах дочери Ангелине от первого брака.

с чего всё началось

Футболист казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов намерен добиться существенного уменьшения выплат по алиментам на своего ребенка от первого брака. Дмитрий и Оксана Тарасовы развелись в 2011 году, суд обязал футболиста выплачивать бывшей супруге алименты.

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