Общество

ТелепрограммаТелепрограммаСтала известна зарплата Дмитрия Тарасова в казанском «Рубине»

Адвокат футболиста казанского «Рубина» Дмитрия Тарасова Умалат Сайгитов заявил, что его подопечный сейчас получает в команде из столицы Татарстана полмиллиона рублей в месяц. Напомним, что контракт он заключил до конца нынешнего сезона.
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с чего всё началось

Стало известно, сколько Дмитрию Тарасову платят в «Рубине»

В середине февраля спортсмен подписал контракт с казанским «Рубином», но так и не успел выйти на поле, получив серьезную травму ноги во время сборов. Дмитрия Тарасова прооперировали в одной из клиник Рима.
StarHit.ru02:00

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Стало известно, сколько Дмитрию Тарасову платят в «Рубине»

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Стала известна зарплата Дмитрия Тарасова в казанском «Рубине»

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