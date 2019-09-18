Футбол
Lenta.ruСтала известна зарплата Кокорина в «Зените»
Стали известны детали контракта нападающего Александра Кокорина с петербургским «Зенитом». Их приводит Федеральное агентство новостей (ФАН). По информации агентства, зарплата Кокорина по новому соглашению сокращена в пять раз — футболист будет зарабатывать около 800 тысяч евро в год.
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Как стало известно «СЭ», зарплата нападающего Александра Кокорина по новому контракту с «Зенитом», рассчитанному до конца сезона-19/20, будет значительно снижена по сравнению с той, что была по предыдущему договору — он закончился 30 июня.Спорт-Экспресс17 сентября в 08:40
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СМИ: «Зенит» заплатит Кокорину 2,5 млн евро за сезон, часть которого он провел в колонии
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СМИ: Кокорин заработает порядка €2 млн по новому контракту с «Зенитом»
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