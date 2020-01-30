с чего всё началось

Сам документ подписан 30 января 2020 года. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев ушёл в отставку в середине января. Его место занял глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин.

Политика Путин поправил главу Сарова, неверно процитировавшего Ильфа и Петрова Президент России Владимир Путин поправил главу администрации города Сарова Алексея Голубева, который сделал ошибку при цитировании реплики из романа "Двенадцать стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петрова, сообщает ТАСС.

Технологии Дуров предупредил об опасности WhatsApp Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, почему использование мессенджера WhatsApp опасно, в своем Telegram-канале.

Общество Керченские депутаты, поздравившие блокадников хлебом, решили уволиться 27 января на сайте горсовета Керчи появилось сообщение о том, что Хужина с депутатами в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб, который "принимали с особым трепетом".

Общество ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.

Политика США расширили санкции против России Восемь россиян и одна компания были внесены в санкционный список США.

Общество Мишустин закрыл границу на Дальнем Востоке Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился о закрытии границы с Китаем на Дальнем Востоке и других мероприятиях по борьбе со смертельным коронавирусом 2019-nCoV.

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Спорт ОКР и Минспорт рекомендуют руководству ВФЛА сложить полномочия Олимпийский комитет России (ОКР) и Минспорт РФ рекомендуют руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рассмотреть вопрос сложения полномочий, включая полномочия всех членов президиума, говорится в совместном заявлении ОКР и Минспорта, опубликованном на сайте ОКР.

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Происшествия Самолет Utair вернулся во Внуково из-за неполадок На сайте авиакомпании Utair появилась информация о том, что вылет рейса ЮТ 493 Москва - Ростов-на-Дону запланирован на 21:30.