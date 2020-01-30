Политика

REGNUMREGNUMСтала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ

Сам документ подписан 30 января 2020 года. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев ушёл в отставку в середине января. Его место занял глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин.
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с чего всё началось
«Установить денежное вознаграждение заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации в размере 618 713 рублей в месяц», — говорится в документе
, который опубликован на интернет-портале правовой информации.
RT на русском09:49

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Названа зарплата Медведева в новой должности

RT на русском09:49

Стала известна зарплата Медведева в Совбезе

Газета.Ru13:20

Медведев будет получать 618 000 рублей в месяц на новой работе

Ведомости09:51

Путин определил зарплату Медведева в Совбезе

Интерфакс09:51

Путин установил зарплату Медведеву в Совбезе

РБК10:37

Стала известна зарплата Медведева в Совбезе

РИА Новости09:38

Зарплата Медведева на посту зампредседателя Совбеза составит 618,7 тыс. рублей в месяц

ТАСС09:58
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Политика

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Президент России Владимир Путин поправил главу администрации города Сарова Алексея Голубева, который сделал ошибку при цитировании реплики из романа "Двенадцать стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петрова, сообщает ТАСС.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
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«Рубин» арендовал у «Браги» защитника Пабло Сантоса до конца сезона

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Газета.Ru вчера в 14:11
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Треть россиян не хочет видеть Путина президентом после 2024 года

Треть россиян хочет не видеть главу государства Владимира Путина после окончания президентского срока в 2024 году на какой-либо публичной должности.
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Политика

Мишустин прибыл в Казахстан на встречу премьер-министров ЕАЭС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Алма-Ату, сообщает ТАСС.
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Общество

Минюст опубликовал проект нового КоАП

Минюст России опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
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Общество

Мишустин закрыл границу на Дальнем Востоке

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился о закрытии границы с Китаем на Дальнем Востоке и других мероприятиях по борьбе со смертельным коронавирусом 2019-nCoV.
Lenta.ru 04:26
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Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
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Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских

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Спорт

ОКР и Минспорт рекомендуют руководству ВФЛА сложить полномочия

Олимпийский комитет России (ОКР) и Минспорт РФ рекомендуют руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рассмотреть вопрос сложения полномочий, включая полномочия всех членов президиума, говорится в совместном заявлении ОКР и Минспорта, опубликованном на сайте ОКР.
РИА Новости 13:03
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Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
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Жителя Омска госпитализировали с подозрением на коронавирус

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Газета.Ru 10:31
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Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

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В США выявлен первый случай передачи коронавируса от человека человеку

В США в четверг, 30 января, впервые была зафиксирована передача коронавируса нового типа от человека человеку.
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Уволенный с поста глава Чувашии поблагодарил жителей за критику

Отправленный в отставку глава Чувашии Михаил Игнатьев написал на своей странице в Instagram обращение к жителям республики, в котором поблагодарил их за критику.
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Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru вчера в 09:30
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Истребитель Су-57 отмечает 10 лет со дня первого полёта

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Экс-совладелец «Открытия» Минц не признал вину по делу о растрате

Бывший совладелец группы "Открытие" Борис Минц не признает вину по делу о растрате 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.
РИА Новости 12:54
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Россия и Белоруссия завершили переговоры по тарифам на транзит нефти

Колтович отметил, что Минску не удалось договориться с Москвой об изменении тарифа, поэтому он изменится в соответствии с тем порядком, который был принят ранее, — на прогнозный уровень инфляции в России плюс 3 п. п. В декабре белорусская компания "Гомельтранснефть Дружба", перекачивающая нефть, сообщала о планах повысить тариф на транзит топлива на 16,6%.
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Самолет Utair вернулся во Внуково из-за неполадок

На сайте авиакомпании Utair появилась информация о том, что вылет рейса ЮТ 493 Москва - Ростов-на-Дону запланирован на 21:30.
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В Италии объявили о распродаже домов по 1 евро

В итальянском Таранто (область Апулия) объявили о распродаже домов по 1 евро.
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