Политика
REGNUMСтала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ
Сам документ подписан 30 января 2020 года. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев ушёл в отставку в середине января. Его место занял глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин.
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с чего всё началось
«Установить денежное вознаграждение заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации в размере 618 713 рублей в месяц», — говорится в документе, который опубликован на интернет-портале правовой информации.RT на русском09:49
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Политика
Путин поправил главу Сарова, неверно процитировавшего Ильфа и Петрова
Президент России Владимир Путин поправил главу администрации города Сарова Алексея Голубева, который сделал ошибку при цитировании реплики из романа "Двенадцать стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петрова, сообщает ТАСС.
Культура
Выставка Сальвадора Дали открылась в «Манеже»
Организаторами выставки при поддержке правительства Москвы выступили фонд «Связь времен» и Музей Фаберже.
Технологии
Дуров предупредил об опасности WhatsApp
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, почему использование мессенджера WhatsApp опасно, в своем Telegram-канале.
Общество
РЖД отменили приказ о прекращении грузового сообщения с Китаем
"Российские железные дороги" (РЖД) отменили приказ о прекращении с 31 января грузового сообщения с Китаем.
Общество
Керченские депутаты, поздравившие блокадников хлебом, решили уволиться
27 января на сайте горсовета Керчи появилось сообщение о том, что Хужина с депутатами в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб, который "принимали с особым трепетом".
Общество
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
Политика
США расширили санкции против России
Восемь россиян и одна компания были внесены в санкционный список США.
Политика
Треть россиян не хочет видеть Путина президентом после 2024 года
Треть россиян хочет не видеть главу государства Владимира Путина после окончания президентского срока в 2024 году на какой-либо публичной должности.
Политика
Мишустин прибыл в Казахстан на встречу премьер-министров ЕАЭС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Алма-Ату, сообщает ТАСС.
Общество
Минюст опубликовал проект нового КоАП
Минюст России опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
Общество
Мишустин закрыл границу на Дальнем Востоке
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился о закрытии границы с Китаем на Дальнем Востоке и других мероприятиях по борьбе со смертельным коронавирусом 2019-nCoV.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Спорт
ОКР и Минспорт рекомендуют руководству ВФЛА сложить полномочия
Олимпийский комитет России (ОКР) и Минспорт РФ рекомендуют руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рассмотреть вопрос сложения полномочий, включая полномочия всех членов президиума, говорится в совместном заявлении ОКР и Минспорта, опубликованном на сайте ОКР.
Экономика
Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина
Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
Происшествия
Жителя Омска госпитализировали с подозрением на коронавирус
В Омске в инфекционную больницу доставили женщину с подозрением на коронавирус, сообщает "Омск-онлайн".
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Здоровье
В США выявлен первый случай передачи коронавируса от человека человеку
В США в четверг, 30 января, впервые была зафиксирована передача коронавируса нового типа от человека человеку.
Политика
Уволенный с поста глава Чувашии поблагодарил жителей за критику
Отправленный в отставку глава Чувашии Михаил Игнатьев написал на своей странице в Instagram обращение к жителям республики, в котором поблагодарил их за критику.
Происшествия
Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками
Армия и оружие
Истребитель Су-57 отмечает 10 лет со дня первого полёта
Первый полёт изделия Т-50−1, которое впоследствии получило название Су-57, состоялся 29 января 2010 года.
Общество
Экс-совладелец «Открытия» Минц не признал вину по делу о растрате
Бывший совладелец группы "Открытие" Борис Минц не признает вину по делу о растрате 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.
Энергетика
Россия и Белоруссия завершили переговоры по тарифам на транзит нефти
Колтович отметил, что Минску не удалось договориться с Москвой об изменении тарифа, поэтому он изменится в соответствии с тем порядком, который был принят ранее, — на прогнозный уровень инфляции в России плюс 3 п. п. В декабре белорусская компания "Гомельтранснефть Дружба", перекачивающая нефть, сообщала о планах повысить тариф на транзит топлива на 16,6%.
Происшествия
Самолет Utair вернулся во Внуково из-за неполадок
На сайте авиакомпании Utair появилась информация о том, что вылет рейса ЮТ 493 Москва - Ростов-на-Дону запланирован на 21:30.
Здоровье
Красноярским роженицам передают сигареты в хлебе и памперсах
Минздрав Красноярского края обнародовал шокирующую информацию о том, на что идет роженицы, чтобы заполучить сигареты.
Общество
В Италии объявили о распродаже домов по 1 евро
В итальянском Таранто (область Апулия) объявили о распродаже домов по 1 евро.
Шоу-бизнес
Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике
Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Авто
Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото
Шпионские фотографии распространили в социальной сети, а судя по ним новый кроссовер Kia Sorento будет иметь дизайнерские решения от Optimа, причем не только во внешности, но и в салоне.