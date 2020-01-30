с чего всё началось

Сам документ подписан 30 января 2020 года. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев ушёл в отставку в середине января. Его место занял глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин.

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