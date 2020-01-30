Политика
REGNUMСтала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ
Сам документ подписан 30 января 2020 года. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев ушёл в отставку в середине января. Его место занял глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин.
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с чего всё началось
«Установить денежное вознаграждение заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации в размере 618 713 рублей в месяц», — говорится в документе, который опубликован на интернет-портале правовой информации.RT на русском09:49
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