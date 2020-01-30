Политика

REGNUMREGNUMСтала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ

Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года. Сам документ подписан 30 января 2020 года.
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Названа зарплата Медведева на новой должности

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