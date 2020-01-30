Политика
REGNUMСтала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ
Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года. Сам документ подписан 30 января 2020 года.
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Футбол
Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов перешёл в «Сельту»
Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов перешёл в испанскую «Сельту» на правах аренды.
Общество
Гендиректор РСК «МиГ» возглавит компанию «Сухой»
Руководство Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) определилось с кандидатурой нового гендиректора компании «Сухой».
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Роберта Мака
Петербургский «Зенит» объявил об уходе словацкого нападающего Роберта Мака, об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Хоккей
«Барыс» гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ
Хоккейный клуб «Барыс» из Нур-Султана выходит в плей-офф Континентальной хоккейной лиги после поражения пекинского «Куньлуня» от челябинского «Трактора» (1:3).
Политика
Путин назвал условие для подписания закона о поправке к Конституции
Российский президент Владимир Путин заявил, что примет решение о подписании закона о поправке к Конституции только после результатов голосования граждан.
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Политика
Путин поручил усилить ответственность за оскорбление
Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление.
Общество
Собчак объяснила просьбу сойти с самолета во Внуково
Телеведущая и продюсер телеканала «Супер» Ксения Собчак сошла с борта самолета во Внуково, который должен был лететь из Москвы в Санкт-Петербург из-за долгого ожидания вылета.
Армия и оружие
Die Welt (Германия): военная мощь России велика как никогда (Die Welt)
«До 2029 года военный потенциал России с большой вероятностью сконцентрируется на Европе», — говорится в исследовании.
Экономика
Падение грузовых перевозок превысило прогнозы РЖД
В январе прошлого года погрузка угля наоборот росла на 5,3% из-за расширения спроса и составила 32,9 млн т. На общее снижение погрузки повлияло сокращение перевозок черных металлов на 4,7% (по оценке РБК, объем составил 6,2 млн т), в январе прошлого года был незначительный рост — 0,5%.
Общество
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Политика
Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар
В среду, 29 января, президент России подписал указ о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которую в октябре 2019 года приговорили к 7,5 года колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков.
Происшествия
В Индии злоумышленник захватил 20 детей в заложники
В индийском штате Уттар-Прадеш мужчина захватил и удерживает в заложниках порядка 20 детей, сообщает 30 января газета Hindustan Times.
Общество
Информацию о заболевшем коронавирусом в Москве не подтвердили
В секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой не подтвердили данные о первом заболевшем новым коронавирусом в столице.
Фигурное катание
Плющенко: Титова пришла ко мне от Тутберидзе с двойными прыжками
«Пришла она ко мне с двойными прыжками, ни одного тройного прыжка не было», — сказал тренер, добавив, что сейчас они с Титовой изучают четверные прыжки, а также тройной аксель.
Происшествия
Суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу Голунова
Общество
В России не умеют танцевать гопак — посольство Украины в США
Посольство Украины в США отреагировало на комментарий американской телеведущей Эллен Дедженерес по поводу происхождения танца гопак.
Политика
Российская делегация выступила против резолюции ПАСЕ
Россия выступила против принятия документа, сообщил член делегации, депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев.
Общество
Мишустин распорядился закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.
Политика
Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»
В своем выступлении Силуанов призвал выстроить систему управления на уровне регионов и муниципалитетов.
Политика
МИД России ответил Зеленскому на слова о Второй мировой
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о вине СССР за развязывание Второй мировой войны переходит всякие границы, такие оценки преступны.
Армия и оружие
Появилось видео применения сирийскими военными ОТРК «Точка»
Сирийские военные применили против боевиков ракету оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка».
Происшествия
Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Напомним, 16-летний подросток из Смоленска пропал 6 апреля на молодежной вечеринке в лесу близ Демидово.
Футбол
Ребров рассказал об ошибках Эмери в «Спартаке»
Вратарь московского «Спартака» Артем Ребров, говоря о работе в команде испанского специалиста Унаи Эмери, отметил, что главный тренер был слишком погружен в футбол.
Общество