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РБК
РБК

Стала известна жалоба капитана, который привез взорвавшийся груз в Бейрут

Еще в 2014 году капитан судна Rhosus, на котором в Бейрут были доставлены более 2 тыс. т взорвавшейся 4 августа 2020 года селитры, жаловался на проблемы из-за опасного груза.В источнике
С чего всё началось
В интервью
 порталу «Сибирь.Реалии» Борис Прокошев рассказал, что владельцем Rhosus был российский предприниматель Игорь Гречушкин, который только самому капитану остался должен в счет невыплаченной зарплаты $60 тыс.
РБК12:09
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ТК Звезда

Капитан судна с взорвавшимся грузом назвал причину долгой стоянки в порту Бейрута

ТК Звезда11:24
Фонтанка.Ру

«Они сами виноваты». Капитан Rhosus рассказал, как в Бейрут привезли и бросили почти 3 тысячи селитры

Фонтанка.Ру13:23
РБК

Стала известна жалоба капитана, который привез взорвавшийся груз в Бейрут

РБК12:09
Телеканал 360°

Капитан судна Rhosus рассказал, почему оно долго стояло в порту Бейрута

Телеканал 360°11:58
REGNUM

Капитан вёзшего селитру судна Rhosus назвал причину простоя в порту Бейрута

REGNUM13:29
РЕН ТВ

Капитан судна Rhosus о взорвавшейся в Бейруте селитре: Это удобрения

РЕН ТВ11:40
Московский Комсомолец

Русский капитан привезшего взрывную селитру в Бейрут судна жаловался Путину

Московский Комсомолец09:25
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Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics в среду в ходе онлайн-презентации Galaxy Unpacked представила новый фаблет Galaxy Note 20, раскладной смартфон Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3. Презентацию провел глава подразделения мобильных коммуникаций Но Тэ Мун.
ТАСС13:12
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В Бейрут прибыл первый самолет МЧС для помощи пострадавшим от взрыва

В Бейрут прибыл самолет Sukhoi Superjet 100, доставивший в ливанскую столицу оперативную группу из 10 человек, а также 19 специалистов отряда «Центроспас» и двух психологов МЧС для оказания помощи пострадавшим в результате взрыва.
РБК13:52
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ФСБ просит наказать уже пять адвокатов по делу бывшего журналиста

Парадокс ситуации заключается в том, что у господина Павлова, в отличие от четверых его столичных коллег, никто подписку брать и не пытался, а ведущего дело следователя ФСБ он видел только один раз мельком в суде при аресте клиента.
Коммерсантъ09:15
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Прокурор рассказала о результатах экспертиз по делу Ефремова

"На сработавших подушках безопасности водителя обнаружены пот и бактериальные клетки, которые, согласно исследованию ДНК, принадлежат Ефремову", — озвучила представитель гособвинения результаты экспертизы.
РИА Новости08:31
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