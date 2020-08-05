Стала известна жалоба капитана, который привез взорвавшийся груз в Бейрут
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Еще в 2014 году капитан судна Rhosus, на котором в Бейрут были доставлены более 2 тыс. т взорвавшейся 4 августа 2020 года селитры, жаловался на проблемы из-за опасного груза.В источнике
С чего всё началось
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Русский капитан привезшего взрывную селитру в Бейрут судна жаловался Путину
Московский Комсомолец09:25