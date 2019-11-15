Футбол
DP.RUСтали известны 10 участников чемпионата Европы 2020 года
По итогам отборочных матчей, прошедших в четверг, определились 10 из 24 команд, которые сыграют на чемпионате Европы 2020 года по футболу.
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Германии не хватит победы над Белоруссией, если…Евро-2020. Квалификация
Спорт уик-энд13 ноября в 18:21
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РИА Новости вчера в 19:09
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Национальная служба новостей вчера в 12:59
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Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой
Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой.
Известия вчера в 15:30
Общество
Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября: фортуна улыбнется почти всем
ЛЕВ Вы будете делать выбор на этой неделе, который может решить вашу судьбу, и вам, возможно, придется играть не по правилам.
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Российский футбольный союз (РФС) предложил новый контракт главному тренеру сборной страны по футболу Станиславу Черчесову.
МК-Спорт вчера в 08:51
Происшествия
Семьи пострадавших при стрельбе в Благовещенске получат 2,5 млн рублей
Правительство Амурской области выделит из резервного фонда 2,5 млн рублей для семей погибшего и пострадавших студентов колледжа в Благовещенске.
Известия 00:15
Футбол
«Бавария» утвердила Флика в должности главного тренера команды
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Чемпионат вчера в 15:42
Авто
Пикап Hyundai Santa Cruz начнут выпускать в 2021 году
Компактный пикап Santa Cruz, унаследовавший название прототипа, встанет на сборочный конвейер американского завода Hyundai в 2021 году.
Новые автомобили 13 ноября в 23:59
Происшествия
Убитую Соколовым аспирантку СПбГУ похоронят на Кубани
Известия вчера в 05:51
Наука
В России разработали максимально эффективный способ борьбы с раком
Ученые из российского университета «МИСиС» разработали новый способ борьбы с онкологическими заболеваниями, пишет ACS Nano.
Ясно 13 ноября в 01:27
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В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Вести.Ru вчера в 06:25
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Вдова бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко Марина Литвиненко планирует через суд оспорить решение британского правительства не публиковать доклад о предполагаемом вмешательстве России в британскую политику.
РБК вчера в 19:16
Хоккей
Овечкин нанёс мощный силовой приём хоккеисту «Монреаля» Друену
RT на русском 00:40
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Apple удалила из App Store приложения о вейпинге
Американская корпорация Apple удалила из магазина приложений App Store 181 приложение, так или иначе связанное с курением электронных сигарет, или вейпингом.
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В Госдуме предложили поднять цены на шипованные шины
РИА Новости вчера в 10:49
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
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Газета.Ru вчера в 07:58
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Биатлонист Поршнев выиграл второй спринт на отборочных соревнованиях
Никита Поршнев одержал победу во второй спринтерской гонке на отборочных соревнованиях сборной России по биатлону в Тюмени.
News.ru вчера в 05:54
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Российская газета 13 ноября в 15:25
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту
Пассажиры 19-часового рейса Лондон–Сидней авиакомпании Qantas Airlines рассказали о странностях на борту во время перелета.
Известия вчера в 23:29
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В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
RT на русском вчера в 06:53
Общество
Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров
Основатель Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg.
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Общество
Назван действенный способ избежать просрочек по кредиту
Ранее Морозов утверждал, что основной причиной, по которой россияне допускают просрочку по потребительскому кредиту, является трудное финансовое положение.
Lenta.ru вчера в 22:34
Происшествия
В Нижнем Тагиле загорелась птицефабрика
Здание птицефабрики загорелось на площади порядка 400 квадратных метров в Нижнем Тагиле Свердловской области, около 20 работников предприятия эвакуировались самостоятельно, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 00:50
Экономика
Bloomberg узнал о тайных поставках нефти из Венесуэлы
Венесуэла тайно экспортирует миллионы баррелей нефти за рубеж, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные данные.
Ведомости 14 ноября в 21:56