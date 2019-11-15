Футбол

DP.RUDP.RUСтали известны 10 участников чемпионата Европы 2020 года

Россия — Бельгия
сегодня
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
По итогам отборочных матчей, прошедших в четверг, определились 10 из 24 команд, которые сыграют на чемпионате Европы 2020 года по футболу.
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