УЕФА назначил арбитров на матчи четвертого тура группового раунда Лиги Европы «Ференцварош» — ЦСКА и «Краснодар» — «Трабзонспор». Игру с участием армейцев обслужит македонская бригада во главе с Александаром Ставревым. Помогать на линии ему будут Марьян Кировски и Деян Костадинов.

Стали известны арбитры на матчи ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы

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