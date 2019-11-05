Футбол
Sport24.ruСтали известны арбитры на матчи ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы
УЕФА назначил арбитров на матчи четвертого тура группового раунда Лиги Европы «Ференцварош» — ЦСКА и «Краснодар» — «Трабзонспор». Игру с участием армейцев обслужит македонская бригада во главе с Александаром Ставревым. Помогать на линии ему будут Марьян Кировски и Деян Костадинов.
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Французские и македонские арбитры будут работать на матчах «Краснодара» и ЦСКА в Лиге Европы
Матч ТВ04 ноября в 05:49
Французские и македонские арбитры будут работать на матчах «Краснодара» и ЦСКА в Лиге Европы
Sportbox.RU04 ноября в 05:49
На матч ЦСКА в ЛЕ назначены македонские судьи. На игру «Краснодара» – французские
Sports.ru04 ноября в 06:35
Македонская бригада арбитров обслужит матч Лиги Европы «Ференцварош» - ЦСКА
РИА Новости04 ноября в 05:45
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:24, Ашберн
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