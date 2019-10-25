с чего всё началось

Коллекторская компания «Национальная служба взыскания» подтвердила задержание своего сотрудника по подозрению в хищении персональных данных клиентов нескольких банков.

Происшествия В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку В Приморском крае прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел в городе Артем.

Общество Полиция Чечни проверит экс-мэра Грозного Ислама Кадырова Полиция Чечни начала проверку в отношении экс-мэра столицы республики Ислама Кадырова после появления видеоматериалов с кадрами его жесткого обращения с жителями Грозного во время пребывания на посту.

Армия и оружие Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.

Происшествия Перестрелка произошла у супермаркета в Харькове, есть погибший Днем в пятницу, 25 октября, в Харькове произошла перестрелка, в результате которой погиб мужчина.

Общество Власти Дании одобрили строительство морского участка Baltic Pipe Власти Дании дали согласие на строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, который будет проходить из Дании в Польшу.

Общество Синоптики объяснили аномально теплую погоду в европейской части России Необычно теплая погода в европейской части России связана с приходом на Восточно-Европейскую равнину влажного атлантического воздуха, сообщил портал "Метеовести".

Шоу-бизнес Пугачева напугала фанатов «посмертной маской» Многочисленные поклонники не могли не заметить «преображение» исполнительницы, которое их напугало.

Общество В Петербурге спущен на воду первый боевой ледокол «Иван Папанин» Торжественная церемония спуска на воду патрульного корабля ледового класса проекта 23 550 «Иван Папанин» состоялась 25 октября на территории АО «Адмиралтейские верфи» в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Авто Когда менять приводной ремень на автомобиле? Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.

Путешествия В России начали продавать путевки в Турцию со скидкой 50% В России начались продажи путевок в Турцию со скидкой до 50%. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Политика Украина заявила о готовности к переговорам по возвращению Крыма Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам всеобщего референдума, который состоялся 16 марта 2014 года.

Армия и оружие В МИД отреагировали на решение США отправить 500 военных в Сирию Россия не хотела бы новых осложнений, которые могут возникнуть в связи с отправкой еще 500 американских военнослужащих на северо-восток Сирии.

Общество Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.

Технологии Google заявила о достижении «квантового превосходства» Группа исследователей из IBM заявила, что современный классический вычислитель сможет за 2,5 дня достичь гораздо большего совпадения квантовых состояний, причем это консервативная оценка, то есть дополнительные средства должны еще больше сократить требуемое время.

Общество Более 90% пассажиров московского метро поддержали ароматизацию вагонов В рамках нового проекта оборудование по ароматизации воздуха разместили в трёх поездах на Филёвской линии.

Политика В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.

Происшествия Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.

Авто Новая Hyundai Sonata российской сборки получила ОТТС В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую Hyundai Sonata российской сборки.

Происшествия В селе, где сбили «пьяного» мальчика, провели следственный эксперимент 6-летнего мальчика днём 13 июля в селе Буйское Уржумского района насмерть сбил майор полиции - оперативный дежурный дежурной части ПП «Немский».

Политика На пост главы администрации Симферополя претендуют два кандидата На должность главы администрации Симферополя претендуют два кандидата: директор МУП «Метроград» Елена Проценко и министр внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов, передают «РИА Новости (Крым)».

Кино В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак» от Netflix Недавно итальянское подразделение Netflix выпустило короткий тизер-трейлер «Ведьмака», а теперь в сети появились ещё четыре ранее не демонстрировавшихся кадра из сериала: с Геральтом, Йеннифэр и неизвестным монстром.