Экономика
Суть событийСтали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии
Стали известны детали плана по экономической интеграции России и Белоруссии. Он подразумевает создание единых Налогового и Гражданского кодекса, а также ещё ряд шагов. Переговоры, посвящённые этой теме, ведутся не первый месяц.
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с чего всё началось
Самое важное, что предполагается объединять,— это налоговые системы: предполагается, что в Союзном государстве России и Белоруссии к 1 апреля 2021 года будет принят единый Налоговый кодекс.Коммерсантъ15 сентября в 17:53
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Россия и Белоруссия намерены к 2021 году перейти на единые налоговый и гражданский кодексы
Эхо Москвывчера в 07:07
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 11:49, Вашингтон
Хоккей
Талисманом Олимпиады-2022 в Пекине стала панда
Ведомости 11:20
Футбол
Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения
Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
Матч ТВ 04:11
Происшествия
Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
Известия 09:25
Политика
Россия и Китай создадут спутниковую группировку для раздачи интернета
Россия и Китай реализуют совместный проект по созданию низкоорбитальной спутниковой группировки для раздачи высокоскоростного интернета, сообщил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов по итогам встречи глав правительств России и КНР.
РИА Новости 09:25
Происшествия
В Саратове задержан подозреваемый в изнасиловании врача
Правоохранители задержали 55-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки-врача, шедшей на вызов к пациенту.
BFM.ru 08:18
Космос
Вернувшийся с МКС робот «Федор» перестал включаться
Взгляд.ру 09:58
Происшествия
Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море
Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море, трое сотрудников были ранены, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ РФ.
Интерфакс 08:35
Культура
Звёзды «Зачарованных» Холли Мэри Комбс и Алисса Милано выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти»
Звёзды фантастического сериала «Зачарованные» Холли Мэри Комбс и Алисса Милано выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти».
Актуальные Новости 10:14
Политика
Лукашенко призвал США урегулировать конфликт в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал США поспособствовать мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 10:21
Армия и оружие
Киев обвинил Россию в усилении позиций по Донбассу при помощи паспортов
«Увеличением количества российских граждан на временно оккупированной территории за счет местных жителей Россия пытается усилить свои позиции на международных переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе», — полагает разведка Украины.
РБК 09:37
Общество
Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ
Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц.
Lenta.ru вчера в 04:27
Политика
Президент Эстонии захотела общения с Россией без посредников
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что республика должна оставаться в числе стран, которые самостоятельно ведут контакты с Россией.
Известия 06:48
Политика
Аксёнов призвал прекратить обсуждение идеи о втором названии Крыма
Ранее с инициативой о введении дополнительного названия для Крыма — Таврида — выступил глава национально-культурной автономии греков Крыма «Таврида» Иван Шонус.
RT на русском 10:58
Происшествия
Неизвестные сожгли под Киевом дом экс-главы НБУ
Телеканал 360° 03:52
Шоу-бизнес
Сестра Бондарчука проигнорировала свадьбу режиссера с Андреевой
Сестра Бондарчука проигнорировала свадьбу режиссера с Андреевой Наталья решила не отменять свой отдых ради второго брака режиссера.
Экспресс газета 07:06
Политика
Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ
Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском 10:45
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ 02:37
Армия и оружие
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда вчера в 08:50
Космос
Видео: столкновение кометы с Солнцем
Видео было сделано с помощью широкоугольного спектрометрического коронографа, или LASCO.
Naked Science 12 сентября в 20:02
Наука
Кошки отпугивают врагов и общаются между собой при помощи бактерий
Ugpressa.ru вчера в 14:27
Армия и оружие
Военные впервые применили комплекс «Палантин»
Новейшую систему радиоэлектронной борьбы "Палантин" впервые применили на учениях в Воронежской области.
Вести.Ru вчера в 08:44
Транспорт
Широтную автомагистраль в Петербурге начнут строить уже в 2020 году
Широтную магистраль скоростного движения (ШМСД) — ранее известную как Восточный скоростной диаметр (ВСД) — в Санкт-Петербурге начнут строить уже в 2020 году.
REGNUM 01:09
Армия и оружие
Военные США приведены в боевую готовность после атак на Saudi Aramco — Пенс
Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что военные Соединенных Штатов приведены в боевой готовности после атак на НПЗ Саудовской Аравии.
Дума ТВ 11:35
Авто
Редкий Mercedes-Benz SL 73 AMG продадут с молотка
Редкий Mercedes-Benz SL 73 AMG выставлен на торги аукционным домом RM Sotheby’s в Лондоне, сообщает Tarantas.news.
Профиль вчера в 10:53
Энергетика
Коболев заявил, что Украина обеспечена газом на зиму
Объемы газа в украинских подземных хранилищах достигли 19,5 млрд кубометров, чего хватит для полноценного прохождения отопительного сезона.
Украина.ру 07:20
Экономика
ВЭБ подтягивает китайские деньги
Игорь Шувалов, которого цитирует агентство «Синьхуа», заявил также, что CDB предоставил ВЭБ.РФ 3 млрд юаней на строительство танкеров на верфи «Звезда».
Коммерсантъ 10:50