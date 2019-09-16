Экономика

REGNUMREGNUMСтали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти России и Белоруссии после ряда переговоров на высшем уровне объявили о начале процесса углубления интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии.
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с чего всё началось

Россия и Белоруссия намерены в 2021 году перейти на единый Налоговый кодекс и не только

Самое важное, что предполагается объединять,— это налоговые системы: предполагается, что в Союзном государстве России и Белоруссии к 1 апреля 2021 года будет принят единый Налоговый кодекс.
Коммерсантъвчера в 17:53

Подробнее о событии

Россия и Белоруссия перейдут на единый Налоговый кодекс

Коммерсантъ02:32

СМИ узнали о возможном «объединении» России и Белоруссии в 2021 году

URA.Ruвчера в 19:28

СМИ узнали детали плана объединения экономик России и Белоруссии

РБКвчера в 22:42

Появились подробности экономической интеграции России и Белоруссии

Lenta.ruвчера в 19:42

Программа экономической интеграции России и Белоруссии предполагает частичное объединение двух систем

Эхо Москвывчера в 20:03

СМИ раскрыли детали экономической интеграции России и Белоруссии

РИА Новостивчера в 23:58

«Коммерсантъ» узнал о переходе России и Белоруссии на единый Налоговый кодекс

Ведомости00:49
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 03:15, Вашингтон
Происшествия

Сотрудника Росгвардии на Сахалине зарезали из-за замечания о курении

Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от ранений, которые ему нанесли в ответ на сделанное замечение о курении в общественном месте, заявили ТАСС в Росгвардии.
ТАСС 00:12
Экономика

Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз

Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
REGNUM 13 сентября в 04:48
Энергетика

Цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии

Мировые цены на нефть выросли на 10% на торгах после атак беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 02:27
Музыка

Скончался лидер американской группы The Cars

Слово и Дело вчера в 23:08
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Авто

Обновленный Hyundai Solaris появится в продаже в октябре

Компания Hyundai определилась со временем вывода на рынок обновленной версии седана Solaris/Verna.
Новые автомобили 13 сентября в 22:59
Общество

На месте «Зимней вишни» в Кемерове открыли парк Ангелов

В Кемерове открыли сквер, сооружённый на месте торгового центра «Зимняя вишня», где при пожаре в марте 2018 года погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
RT на русском вчера в 09:00
Общество

Стали известны регионы России с самыми высокими ценами на ЖКУ

Магаданская область и Камчатский край стали регионами с самыми высокими ценами на жилищно-коммунальные услуги.
RT на русском 00:55
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания

Медикам потребовалось подключить актрису к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние жизни поддерживается при помощи медикаментов.
OAnews вчера в 05:02
Происшествия

При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей

Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову.
Российская газета 02:38
Происшествия

Участник акции против храма в Екатеринбурге получил полгода исправительных работ

Жителя Екатеринбурга Станислава Мельниченко, который участвовал в акции протеста против строительства храма на месте городского сквера, приговорили к шести месяцам исправительных работ за оскорбление представителя власти.
Lenta.ru 02:32
Культура

Ирина Текслер вручила корону победительнице конкурса красоты

Конкурс красоты и таланта «Рожденная побеждать!» проходит в Челябинской области уже в третий раз.
Челябинск Сегодня 01:53
Наука

В Китае планируют начать клонировать панд

В Китае всерьез задумались о запуске программы по клонированию панд.
Комсомольская правда 01:31
Экономика

Wildberries и «Русский стандарт» провели первую покупку по QR-коду

Онлайн-ритейлер Wildberries и банк «Русский стандарт» провели первую оплату товаров в интернете по QR-коду, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.
Коммерсантъ 01:16
Политика

Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского

На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".
Вести.Ru вчера в 09:09
Политика

Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом

Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Здоровье

Кардиолог назвал опасные позы для сна

Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".
РИА Новости вчера в 21:36
Космос

«Роскосмос» допустил возврат пистолетов в экипировку космонавтов

«Роскосмос» рассматривает возможность возвращения огнестрельного оружия в аварийный запас отечественных космонавтов, сообщили «РИА Новости» в госкорпорации.
РБК 01:01
Футбол

Уткин обратился к болельщикам «Спартака» после поражения от «Урала»

В субботу, 14 сентября футболисты московского «Спартака» уступили на домашней арене «Уралу» в матче 9-го тура РПЛ (1:2). После этого столичный клуб провел встречу с болельщиками.
ProstoProSport вчера в 23:53
ЖКХ

Запускать тепло в Екатеринбурге начнут с ЖБИ и Сортировки

Уральский меридиан 13 сентября в 04:04
Происшествия

Задержана замглавы судебных приставов Петербурга Марина Окрушко

Фонтанка.Ру 01:38
Игры

В Steam можно бесплатно получить DiRT Rally

CyberSport.ru вчера в 11:05
Гаджеты

64-Мп смартфон Realme XT поступает в продажу за $225

MobiDevices 13 сентября в 07:39
Единоборства

Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба

В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.
Нева Спорт вчера в 01:12
Политика

Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru вчера в 11:55
Происшествия

В центре Петербурга двое мужчин получили ножевые ранения

Двое мужчин госпитализированы с ножевыми ранениями при конфликте в Апраксином дворе в центре Петербурга, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:17
Общество

Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ

По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
REGNUM 00:33
Шоу-бизнес

Армен Джигарханян объявил о воссоединении с бывшей супругой

Народный артист РФ Армен Джигарханян воссоединился со своей бывшей супругой Татьяной Власовой, с которой развелся перед женитьбой на Виталине Цимбалюк-Романовской.
Политическая Экспертиза вчера в 22:32
Шоу-бизнес

Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк

Актер Станислав Садальский опубликовал переписку с Анастасией Заворотнюк.
ТК Звезда 14 сентября в 09:33
Гаджеты

Очередное обновление для Windows 10 принесло с собой новые проблемы

Microsoft выпустила очередной патч для Windows 10, который исправил старые проблемы, но принес с собой новые.
REGNUM 13 сентября в 09:25
Как работают Яндекс.Новости?
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