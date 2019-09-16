Экономика
REGNUMСтали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти России и Белоруссии после ряда переговоров на высшем уровне объявили о начале процесса углубления интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии.
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с чего всё началось
Самое важное, что предполагается объединять,— это налоговые системы: предполагается, что в Союзном государстве России и Белоруссии к 1 апреля 2021 года будет принят единый Налоговый кодекс.Коммерсантъвчера в 17:53
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Происшествия
Сотрудника Росгвардии на Сахалине зарезали из-за замечания о курении
Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от ранений, которые ему нанесли в ответ на сделанное замечение о курении в общественном месте, заявили ТАСС в Росгвардии.
ТАСС 00:12
Экономика
Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз
Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
REGNUM 13 сентября в 04:48
Энергетика
Цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии
Мировые цены на нефть выросли на 10% на торгах после атак беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 02:27
Музыка
Скончался лидер американской группы The Cars
Слово и Дело вчера в 23:08
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Авто
Обновленный Hyundai Solaris появится в продаже в октябре
Компания Hyundai определилась со временем вывода на рынок обновленной версии седана Solaris/Verna.
Новые автомобили 13 сентября в 22:59
Общество
На месте «Зимней вишни» в Кемерове открыли парк Ангелов
В Кемерове открыли сквер, сооружённый на месте торгового центра «Зимняя вишня», где при пожаре в марте 2018 года погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
RT на русском вчера в 09:00
Общество
Стали известны регионы России с самыми высокими ценами на ЖКУ
Магаданская область и Камчатский край стали регионами с самыми высокими ценами на жилищно-коммунальные услуги.
RT на русском 00:55
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания
Медикам потребовалось подключить актрису к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние жизни поддерживается при помощи медикаментов.
OAnews вчера в 05:02
Происшествия
При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей
Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову.
Российская газета 02:38
Происшествия
Участник акции против храма в Екатеринбурге получил полгода исправительных работ
Жителя Екатеринбурга Станислава Мельниченко, который участвовал в акции протеста против строительства храма на месте городского сквера, приговорили к шести месяцам исправительных работ за оскорбление представителя власти.
Lenta.ru 02:32
Культура
Ирина Текслер вручила корону победительнице конкурса красоты
Конкурс красоты и таланта «Рожденная побеждать!» проходит в Челябинской области уже в третий раз.
Челябинск Сегодня 01:53
Наука
В Китае планируют начать клонировать панд
В Китае всерьез задумались о запуске программы по клонированию панд.
Комсомольская правда 01:31
Экономика
Wildberries и «Русский стандарт» провели первую покупку по QR-коду
Онлайн-ритейлер Wildberries и банк «Русский стандарт» провели первую оплату товаров в интернете по QR-коду, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.
Коммерсантъ 01:16
Политика
Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского
На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".
Вести.Ru вчера в 09:09
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Здоровье
Кардиолог назвал опасные позы для сна
Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".
РИА Новости вчера в 21:36
Космос
«Роскосмос» допустил возврат пистолетов в экипировку космонавтов
«Роскосмос» рассматривает возможность возвращения огнестрельного оружия в аварийный запас отечественных космонавтов, сообщили «РИА Новости» в госкорпорации.
РБК 01:01
Футбол
Уткин обратился к болельщикам «Спартака» после поражения от «Урала»
В субботу, 14 сентября футболисты московского «Спартака» уступили на домашней арене «Уралу» в матче 9-го тура РПЛ (1:2). После этого столичный клуб провел встречу с болельщиками.
ProstoProSport вчера в 23:53
ЖКХ
Запускать тепло в Екатеринбурге начнут с ЖБИ и Сортировки
Уральский меридиан 13 сентября в 04:04
Игры
В Steam можно бесплатно получить DiRT Rally
CyberSport.ru вчера в 11:05
Гаджеты
64-Мп смартфон Realme XT поступает в продажу за $225
MobiDevices 13 сентября в 07:39
Единоборства
Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба
В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.
Нева Спорт вчера в 01:12
Политика
Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru вчера в 11:55
Происшествия
В центре Петербурга двое мужчин получили ножевые ранения
Двое мужчин госпитализированы с ножевыми ранениями при конфликте в Апраксином дворе в центре Петербурга, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:17
Общество
Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ
По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
REGNUM 00:33
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян объявил о воссоединении с бывшей супругой
Народный артист РФ Армен Джигарханян воссоединился со своей бывшей супругой Татьяной Власовой, с которой развелся перед женитьбой на Виталине Цимбалюк-Романовской.
Политическая Экспертиза вчера в 22:32
Шоу-бизнес
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Актер Станислав Садальский опубликовал переписку с Анастасией Заворотнюк.
ТК Звезда 14 сентября в 09:33
Гаджеты
Очередное обновление для Windows 10 принесло с собой новые проблемы
Microsoft выпустила очередной патч для Windows 10, который исправил старые проблемы, но принес с собой новые.
REGNUM 13 сентября в 09:25