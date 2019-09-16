Экономика

REGNUMREGNUMСтали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии

Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас 6 сентября согласовали с возможностью незначительных изменений «Программу действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства», с соответствующим документом ознакомился «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Россия и Белоруссия намерены в 2021 году перейти на единый Налоговый кодекс и не только

Самое важное, что предполагается объединять,— это налоговые системы: предполагается, что в Союзном государстве России и Белоруссии к 1 апреля 2021 года будет принят единый Налоговый кодекс.
Коммерсантъвчера в 17:53

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Россия и Белоруссия намерены в 2021 году перейти на единый Налоговый кодекс и не только

Коммерсантъвчера в 17:53

СМИ узнали о возможном «объединении» России и Белоруссии в 2021 году

URA.Ruвчера в 19:28

Появились подробности экономической интеграции России и Белоруссии

Lenta.ruвчера в 19:42

Программа экономической интеграции России и Белоруссии предполагает частичное объединение двух систем

Эхо Москвывчера в 20:03

СМИ узнали детали плана объединения экономик России и Белоруссии

РБКвчера в 22:42

СМИ раскрыли план объединения экономик России и Белоруссии

РИА Новостивчера в 23:58

Россия и Белоруссия договорились о единых налогах

Интерфаксвчера в 23:59
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 00:43, Вашингтон
Происшествия

При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек

Газета.Ru вчера в 17:45
Политика

Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов

Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».
РБК вчера в 14:31
Экономика

В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде планируют в ближайшее время провести совещание, на котором обсудят возможность провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе на предприятиях, входящих в национальный проект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
РИА Новости вчера в 22:49
Футбол

Александр Григорян — о матче с ЦСКА: «Удаление Чуперки сломало игру»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян после поражения от ЦСКА (0:2) в матче 9-го тура чемпионата России отметил, что удаление хавбека Валерия Чуперки серьезным образом повлияло на результат игры.
Спорт-Экспресс вчера в 14:25
Музыка

Скончался лидер американской группы The Cars

Слово и Дело вчера в 23:08
Энергетика

Цены на нефть взлетели на фоне сокращения саудовской добычи

Мировые цены на нефть на открытии торгов на бирже ICE в Лондоне показали резкий рост после того, как Саудовская Аравия сократила добычу на фоне атаки дронов на заводы Saudi Aramco.
РБК вчера в 19:46
Происшествия

Сотрудника Росгвардии на Сахалине зарезали из-за замечания о курении

Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от ранений, которые ему нанесли в ответ на сделанное замечение о курении в общественном месте, заявили ТАСС в Росгвардии.
ТАСС 00:12
Здоровье

Подсчитаны траты семьи Заворотнюк на ее лечение в клинике

Частная московская клиника, в которой находится актриса Анастасия Заворотнюк, оказывает лучшую паллиативную помощь пациентам.
Lenta.ru вчера в 21:35
Шоу-бизнес

Онколог рассказал о возможности вылечить диагноз Заворотнюк

Врач-онколог Андрей Пылев рассказал о лечении злокачественной опухоли головного мозга, которую по предварительным данным, диагностировали у 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк.
iReactor вчера в 23:52
Происшествия

12 человек пострадали при взрыве в жилом доме в Ангарске

Говорит Москва вчера в 05:27
Гаджеты

Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу

В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:11
Кино

Этот фильм навсегда изменил кино. Теперь «Матрица» возвращается

Lenta.ru 13 сентября в 17:05
Политика

Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом

Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Футбол

В «Спартаке» оценили возможность увольнения главного тренера

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб не планирует увольнять главного тренера Олега Кононова.
Lenta.ru вчера в 09:00
Здоровье

Кардиолог назвал опасные позы для сна

РИА Новости вчера в 21:36
Футбол

Неймар вернулся в состав «ПСЖ» и принес победу голом через себя

Несмотря на свист и оскорбления со стороны фанатов, бразилец принес "ПСЖ" победу над "Страсбургом" в добавленное время ударом через себя.
Газета.Ru вчера в 10:43
Культура

Джеки Чан извинился перед фанатами, что не смог приехать в Москву

Аргументы и Факты 00:15
Общество

Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России

По данным Министерства труда и социальной защиты, самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, пишет газета "Известия".
РИА Новости вчера в 14:35
Экономика

Эксперты назвали комфортный для накоплений уровень дохода россиян

Большинству россиян, не имеющих сбережений, нужен доход от 35 тыс. руб. на члена семьи и более, чтобы начать комфортно для себя откладывать деньги, показал опрос, проведенный по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (результаты есть у РБК).
РБК вчера в 23:30
Космос

Звенящая черная дыра еще раз доказывает правоту Эйнштейна

Впервые астрономам удалось наблюдать это, что еще раз доказывает правоту выдающегося ученого.
ГЛАС.RU 13 сентября в 09:03
Происшествия

Прилет семи рейсов в аэропорт Новосибирска задерживается из-за тумана

ТАСС вчера в 23:25
Политика

Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru вчера в 11:55
Здоровье

Медики рассказали о вызванных кожным зудом расстройствах

Эксперты рассказали, что кожный зуд может косвенно указывать на расстройство психики, а если он протекает продолжительно и интенсивно, то это является сигналом организма о помощи.
Народные новости вчера в 20:16
Политика

Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому

Lenta.ru вчера в 13:32
Кино

«Оно 2» удерживает лидерство в российском прокате

News.ru вчера в 18:21
Армия и оружие

Российские С-400 в Сирии едва не сбили израильские истребители

Военное дело вчера в 08:36
Фигурное катание

Оксана Казакова рассказала, почему Алина Загитова не заканчивает карьеру

По мнению олимпийской чемпионки, все дело в мотивации Олимпийская чемпионка 1998 года в парном катании Оксана Казакова рассказала, почему Алина Загитова не заканчивает карьеру, уже выиграв множество соревнований.
АиФ Удмуртия вчера в 21:41
Армия и оружие

Стали известны особенности нового российского корвета «Меркурий»

Известия вчера в 05:39
Шоу-бизнес

Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru 14 сентября в 07:05
Армия и оружие

В Оренбургской области открылись стратегические учения «Центр-2019»

ТАСС вчера в 03:28
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