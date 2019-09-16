Экономика
REGNUMСтали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии
Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас 6 сентября согласовали с возможностью незначительных изменений «Программу действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства», с соответствующим документом ознакомился «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Самое важное, что предполагается объединять,— это налоговые системы: предполагается, что в Союзном государстве России и Белоруссии к 1 апреля 2021 года будет принят единый Налоговый кодекс.Коммерсантъвчера в 17:53
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Россия и Белоруссия намерены в 2021 году перейти на единый Налоговый кодекс и не только
Коммерсантъвчера в 17:53
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 00:43, Вашингтон
Происшествия
При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек
Газета.Ru вчера в 17:45
Политика
Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов
Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».
РБК вчера в 14:31
Экономика
В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруде планируют в ближайшее время провести совещание, на котором обсудят возможность провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе на предприятиях, входящих в национальный проект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
РИА Новости вчера в 22:49
Футбол
Александр Григорян — о матче с ЦСКА: «Удаление Чуперки сломало игру»
Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян после поражения от ЦСКА (0:2) в матче 9-го тура чемпионата России отметил, что удаление хавбека Валерия Чуперки серьезным образом повлияло на результат игры.
Спорт-Экспресс вчера в 14:25
Музыка
Скончался лидер американской группы The Cars
Слово и Дело вчера в 23:08
Энергетика
Цены на нефть взлетели на фоне сокращения саудовской добычи
Мировые цены на нефть на открытии торгов на бирже ICE в Лондоне показали резкий рост после того, как Саудовская Аравия сократила добычу на фоне атаки дронов на заводы Saudi Aramco.
РБК вчера в 19:46
Происшествия
Сотрудника Росгвардии на Сахалине зарезали из-за замечания о курении
Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от ранений, которые ему нанесли в ответ на сделанное замечение о курении в общественном месте, заявили ТАСС в Росгвардии.
ТАСС 00:12
Здоровье
Подсчитаны траты семьи Заворотнюк на ее лечение в клинике
Частная московская клиника, в которой находится актриса Анастасия Заворотнюк, оказывает лучшую паллиативную помощь пациентам.
Lenta.ru вчера в 21:35
Шоу-бизнес
Онколог рассказал о возможности вылечить диагноз Заворотнюк
Врач-онколог Андрей Пылев рассказал о лечении злокачественной опухоли головного мозга, которую по предварительным данным, диагностировали у 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк.
iReactor вчера в 23:52
Происшествия
12 человек пострадали при взрыве в жилом доме в Ангарске
Говорит Москва вчера в 05:27
Гаджеты
Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу
В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:11
Кино
Этот фильм навсегда изменил кино. Теперь «Матрица» возвращается
Lenta.ru 13 сентября в 17:05
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Футбол
В «Спартаке» оценили возможность увольнения главного тренера
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб не планирует увольнять главного тренера Олега Кононова.
Lenta.ru вчера в 09:00
Здоровье
Кардиолог назвал опасные позы для сна
РИА Новости вчера в 21:36
Футбол
Неймар вернулся в состав «ПСЖ» и принес победу голом через себя
Несмотря на свист и оскорбления со стороны фанатов, бразилец принес "ПСЖ" победу над "Страсбургом" в добавленное время ударом через себя.
Газета.Ru вчера в 10:43
Культура
Джеки Чан извинился перед фанатами, что не смог приехать в Москву
Аргументы и Факты 00:15
Общество
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
По данным Министерства труда и социальной защиты, самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, пишет газета "Известия".
РИА Новости вчера в 14:35
Экономика
Эксперты назвали комфортный для накоплений уровень дохода россиян
Большинству россиян, не имеющих сбережений, нужен доход от 35 тыс. руб. на члена семьи и более, чтобы начать комфортно для себя откладывать деньги, показал опрос, проведенный по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (результаты есть у РБК).
РБК вчера в 23:30
Космос
Звенящая черная дыра еще раз доказывает правоту Эйнштейна
Впервые астрономам удалось наблюдать это, что еще раз доказывает правоту выдающегося ученого.
ГЛАС.RU 13 сентября в 09:03
Политика
Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru вчера в 11:55
Здоровье
Медики рассказали о вызванных кожным зудом расстройствах
Эксперты рассказали, что кожный зуд может косвенно указывать на расстройство психики, а если он протекает продолжительно и интенсивно, то это является сигналом организма о помощи.
Народные новости вчера в 20:16
Политика
Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому
Lenta.ru вчера в 13:32
Кино
«Оно 2» удерживает лидерство в российском прокате
News.ru вчера в 18:21
Армия и оружие
Российские С-400 в Сирии едва не сбили израильские истребители
Военное дело вчера в 08:36
Фигурное катание
Оксана Казакова рассказала, почему Алина Загитова не заканчивает карьеру
По мнению олимпийской чемпионки, все дело в мотивации Олимпийская чемпионка 1998 года в парном катании Оксана Казакова рассказала, почему Алина Загитова не заканчивает карьеру, уже выиграв множество соревнований.
АиФ Удмуртия вчера в 21:41
Армия и оружие
Стали известны особенности нового российского корвета «Меркурий»
Известия вчера в 05:39
Шоу-бизнес
Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru 14 сентября в 07:05