Политика
REGNUMСтали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии
Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас 6 сентября согласовали с возможностью незначительных изменений «Программу действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства», с соответствующим документом ознакомился «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Предметные переговоры по программе на президентском и правительственном уровне шли с весны 2019 года (проект в виде «обновления Союзного государства» инициировал в декабре 2018 года Дмитрий Медведев), президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно давал понять (не всегда в позитивном ключе), что речь идет о достаточно серьезных шагах двух государств.Коммерсантъвчера в 17:53
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Россия и Белоруссия намерены в 2021 году перейти на единый Налоговый кодекс и не только
Коммерсантъвчера в 17:53
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Энергетика
Мировые цены на нефть значительно выросли
Мировые цены на нефть выросли на 10-12%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 21:19
Общество
В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруде планируют в ближайшее время провести совещание, на котором обсудят возможность провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе на предприятиях, входящих в национальный проект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
РИА Новости вчера в 22:49
Транспорт
«Аэрофлот» закрыл бесплатный доступ в VIP-зал в аэропорту Владивостока
С 15 сентября компания «Аэрофлот» закрывает бесплатные доступы в VIP-залы для владельцев «золотых» карт в 18 аэропортах страны, в том числе и в Приморье.
Восток-Медиа 14 сентября в 23:22
Происшествия
При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек
В результате крупного пожара в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru вчера в 17:45
Волейбол
Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова стала мамой
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова в ночь на воскресенье стала мамой, у нее родился сын, сообщил РИА Новости муж прославленной спортсменки Михаил Мукасей.
РИА Новости вчера в 09:55
Происшествия
Под Ярославлем семь человек погибли в ДТП с автобусом
В правоохранительных органах виновником ДТП назвали водителя фуры, который выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом.
9111.ru 14 сентября в 04:50
Происшествия
ЧП: у летевшего в Омск самолета отказал двигатель
Сегодня днем, около 12 часов по красноярскому времени, ЧП случилось с самолетом авиакомпании «КрасАвиа» ЯК-42Д, летевшим по маршруту Талакан - Омск - Уфа.
ВОмске вчера в 13:02
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru вчера в 06:45
Происшествия
Счета главы штаба Навального в Кургане арестовали на 7,5 млрд рублей
Координатор штаба Навального в Кургане Алексей Шварц сообщил, что его счета заблокировали более чем на 7,5 млрд рублей после обысков по делу о легализации доходов.
ЗакC.Ру 14 сентября в 09:35
Происшествия
Сотрудника Росгвардии на Сахалине зарезали из-за замечания о курении
Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от ранений, которые ему нанесли в ответ на сделанное замечение о курении в общественном месте, заявили ТАСС в Росгвардии.
ТАСС 00:12
Происшествия
Экс-хоккеиста КХЛ Игоря Мусатова задержали по делу о мошенничестве
В Москве по обвинению в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. задержан хоккеист Игорь Мусатов.
РБК вчера в 13:58
Футбол
Хет-трик Ибрагимовича помог «Гэлакси» разгромить «Спортинг»
«Лос-Анджелес Гэлакси» в матче регулярного чемпионата MLS дома разгромил «Спортинг Канзас-Сити» — 7:2. В составе хозяев хет-трик оформил Златан Ибрагимович, дубль на счету Себастьяна Ллетгета, также отличились Карлос Антуна и Джо Корона.
Спорт-Экспресс 00:17
Общество
ВЦИОМ исследовал влияние гендерного фактора на российских избирателей
ВЦИОМ исследовал влияние гендерного фактора на российских избирателей Россияне хотели бы, чтобы женщины имели возможность реализовать себя в политике наравне с мужчинами, но дефицит женщин в этой сфере отмечают сейчас реже, чем в 1990-е годы.
Коммерсантъ вчера в 17:01
Космос
Два астероида пролетят мимо Земли в выходные
Сразу два астероида среднего размера в субботу и воскресенье 14-15 сентября пролетят мимо Земли, сообщает Управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Интерфакс 13 сентября в 05:41
Гаджеты
Цены на iPhone 11 Pro Max в России самые высокие в мире
Журналисты PhoneArena сравнили цены на новые смартфоны Apple по всему миру и оказалось, что максимальная версия iPhone 11 Pro Max в РФ стоит на 500 долларов дороже, чем в США.
Astera 13 сентября в 14:55
Здоровье
Минздрав РФ озвучил итоги проверки после увольнения уральских хирургов
Минздрав РФ озвучил итоги проверки, которую провели после попытки массового увольнения хирургов в Нижнем Тагиле.
Екатеринбург-ТВ 13 сентября в 01:15
Происшествия
В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры
РИА Новости вчера в 07:37
Здоровье
Какие 3 знака зодиака встретят свою половинку в 2019 году
В ближайшее время представители некоторых знаков зодиака обретут любовь, утверждают астрологи.
Волгоградская правда 14 сентября в 04:54
Политика
Главы России, Ирана и Турции продолжают переговоры в Анкаре
Вести.Ru вчера в 23:09
Общество
Названа самая высокооплачиваемая профессия в России
В Министерстве труда назвали самую высокооплачиваемую профессию в России.
Газета.Ru вчера в 14:14
Единоборства
Бой Емельяненко и Кокляева состоится 29 ноября в Москве
Накануне стала известна дата и место проведения поединка между тяжеловесом ММА Александром Емельяненко против Михаила Кокляева.
Sports.ru вчера в 13:40
Политика
Волкер заявил о готовности помочь РФ «найти способ отступления» с Донбасса
В интервью украинскому каналу «1+1» Волкер заявил, что «оккупация Донбасса» противоречит интересам России.
Военное обозрение вчера в 22:57
Политика
Джонсон заявил о выходе Британии из ЕС 31 октября «со сделкой или без»
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей статье, опубликованной в газете The Daily Telegraph, заявил, что в ближайшие время Лондон и Брюссель смогут договориться об условиях выхода Британии из Евросоюза.
РБК вчера в 21:13
Кино
Этот фильм навсегда изменил кино. Теперь «Матрица» возвращается
Lenta.ru 13 сентября в 17:05
Общество
Стало известно, где в России больше всего платят за ЖКУ
Самую большую долю семейного бюджета тратят на жилищно-коммунальные услуги на Камчатке и Колыме (до 14%), а меньше всего в Дагестане и Ингушетии (менее 5%), свидетельствует рейтинга РИА Новости.
РИА Новости вчера в 17:33
Футбол
Футболист забил победный гол рабоной на последней минуте матча
Lenta.ru вчера в 04:24
Единоборства
Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба
В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.
Нева Спорт вчера в 01:12
Происшествия
Шумахер выписался из парижской клиники и уехал из Франции
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер закончил курс лечения в парижской клинике имени Жоржа Помпиду и уехал из Франции.
Известия вчера в 10:32
Политика
Украина готовит пакет предложений для жителей Донбасса
Украина готовит пакет предложений для жителей Донбасса, об этом заявил глава МИД страны Вадим Пристайко.
Политика Сегодня вчера в 03:52
Культура
«Я вас люблю»: Джеки Чан по-русски извинился за отмену визита в Москву
Известный китайский актер и режиссер Джеки Чан 16 сентября принес извинения своим российским поклонникам за то, что не смог приехать в Москву 11 сентября на премьеру фильма «Тайна печати дракона».
Daily Storm 00:21