Политика

REGNUMREGNUMСтали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии

Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас 6 сентября согласовали с возможностью незначительных изменений «Программу действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства», с соответствующим документом ознакомился «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Россия и Белоруссия намерены в 2021 году перейти на единый Налоговый кодекс и не только

Предметные переговоры по программе на президентском и правительственном уровне шли с весны 2019 года (проект в виде «обновления Союзного государства» инициировал в декабре 2018 года Дмитрий Медведев), президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно давал понять (не всегда в позитивном ключе), что речь идет о достаточно серьезных шагах двух государств.
Коммерсантъвчера в 17:53

Подробнее о событии

Россия и Белоруссия намерены в 2021 году перейти на единый Налоговый кодекс и не только

Коммерсантъвчера в 17:53

СМИ узнали о возможном «объединении» России и Белоруссии в 2021 году

URA.Ruвчера в 19:28

Появились подробности экономической интеграции России и Белоруссии

Lenta.ruвчера в 19:42

Программа экономической интеграции России и Белоруссии предполагает частичное объединение двух систем

Эхо Москвывчера в 20:03

СМИ узнали детали плана объединения экономик России и Белоруссии

РБКвчера в 22:42

СМИ раскрыли план объединения экономик России и Белоруссии

РИА Новостивчера в 23:58

Стали известны детали экономической интеграции РФ и Белоруссии

News.ruвчера в 20:37
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 00:28, Вашингтон
Энергетика

Мировые цены на нефть значительно выросли

Мировые цены на нефть выросли на 10-12%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 21:19
Общество

В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде планируют в ближайшее время провести совещание, на котором обсудят возможность провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе на предприятиях, входящих в национальный проект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
РИА Новости вчера в 22:49
Транспорт

«Аэрофлот» закрыл бесплатный доступ в VIP-зал в аэропорту Владивостока

С 15 сентября компания «Аэрофлот» закрывает бесплатные доступы в VIP-залы для владельцев «золотых» карт в 18 аэропортах страны, в том числе и в Приморье.
Восток-Медиа 14 сентября в 23:22
Происшествия

При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек

В результате крупного пожара в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru вчера в 17:45
Волейбол

Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова стала мамой

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова в ночь на воскресенье стала мамой, у нее родился сын, сообщил РИА Новости муж прославленной спортсменки Михаил Мукасей.
РИА Новости вчера в 09:55
Происшествия

Под Ярославлем семь человек погибли в ДТП с автобусом

В правоохранительных органах виновником ДТП назвали водителя фуры, который выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом.
9111.ru 14 сентября в 04:50
Происшествия

ЧП: у летевшего в Омск самолета отказал двигатель

Сегодня днем, около 12 часов по красноярскому времени, ЧП случилось с самолетом авиакомпании «КрасАвиа» ЯК-42Д, летевшим по маршруту Талакан - Омск - Уфа.
ВОмске вчера в 13:02
Общество

Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»

Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru вчера в 06:45
Происшествия

Счета главы штаба Навального в Кургане арестовали на 7,5 млрд рублей

Координатор штаба Навального в Кургане Алексей Шварц сообщил, что его счета заблокировали более чем на 7,5 млрд рублей после обысков по делу о легализации доходов.
ЗакC.Ру 14 сентября в 09:35
Происшествия

Сотрудника Росгвардии на Сахалине зарезали из-за замечания о курении

Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от ранений, которые ему нанесли в ответ на сделанное замечение о курении в общественном месте, заявили ТАСС в Росгвардии.
ТАСС 00:12
Происшествия

Экс-хоккеиста КХЛ Игоря Мусатова задержали по делу о мошенничестве

В Москве по обвинению в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. задержан хоккеист Игорь Мусатов.
РБК вчера в 13:58
Футбол

Хет-трик Ибрагимовича помог «Гэлакси» разгромить «Спортинг»

«Лос-Анджелес Гэлакси» в матче регулярного чемпионата MLS дома разгромил «Спортинг Канзас-Сити» — 7:2. В составе хозяев хет-трик оформил Златан Ибрагимович, дубль на счету Себастьяна Ллетгета, также отличились Карлос Антуна и Джо Корона.
Спорт-Экспресс 00:17
Общество

ВЦИОМ исследовал влияние гендерного фактора на российских избирателей

ВЦИОМ исследовал влияние гендерного фактора на российских избирателей Россияне хотели бы, чтобы женщины имели возможность реализовать себя в политике наравне с мужчинами, но дефицит женщин в этой сфере отмечают сейчас реже, чем в 1990-е годы.
Коммерсантъ вчера в 17:01
Космос

Два астероида пролетят мимо Земли в выходные

Сразу два астероида среднего размера в субботу и воскресенье 14-15 сентября пролетят мимо Земли, сообщает Управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Интерфакс 13 сентября в 05:41
Гаджеты

Цены на iPhone 11 Pro Max в России самые высокие в мире

Журналисты PhoneArena сравнили цены на новые смартфоны Apple по всему миру и оказалось, что максимальная версия iPhone 11 Pro Max в РФ стоит на 500 долларов дороже, чем в США.
Astera 13 сентября в 14:55
Здоровье

Минздрав РФ озвучил итоги проверки после увольнения уральских хирургов

Минздрав РФ озвучил итоги проверки, которую провели после попытки массового увольнения хирургов в Нижнем Тагиле.
Екатеринбург-ТВ 13 сентября в 01:15
Происшествия

В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры

РИА Новости вчера в 07:37
Здоровье

Какие 3 знака зодиака встретят свою половинку в 2019 году

В ближайшее время представители некоторых знаков зодиака обретут любовь, утверждают астрологи.
Волгоградская правда 14 сентября в 04:54
Политика

Главы России, Ирана и Турции продолжают переговоры в Анкаре

Вести.Ru вчера в 23:09
Общество

Названа самая высокооплачиваемая профессия в России

В Министерстве труда назвали самую высокооплачиваемую профессию в России.
Газета.Ru вчера в 14:14
Единоборства

Бой Емельяненко и Кокляева состоится 29 ноября в Москве

Накануне стала известна дата и место проведения поединка между тяжеловесом ММА Александром Емельяненко против Михаила Кокляева.
Sports.ru вчера в 13:40
Политика

Волкер заявил о готовности помочь РФ «найти способ отступления» с Донбасса

В интервью украинскому каналу «1+1» Волкер заявил, что «оккупация Донбасса» противоречит интересам России.
Военное обозрение вчера в 22:57
Политика

Джонсон заявил о выходе Британии из ЕС 31 октября «со сделкой или без»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей статье, опубликованной в газете The Daily Telegraph, заявил, что в ближайшие время Лондон и Брюссель смогут договориться об условиях выхода Британии из Евросоюза.
РБК вчера в 21:13
Кино

Этот фильм навсегда изменил кино. Теперь «Матрица» возвращается

Lenta.ru 13 сентября в 17:05
Общество

Стало известно, где в России больше всего платят за ЖКУ

Самую большую долю семейного бюджета тратят на жилищно-коммунальные услуги на Камчатке и Колыме (до 14%), а меньше всего в Дагестане и Ингушетии (менее 5%), свидетельствует рейтинга РИА Новости.
РИА Новости вчера в 17:33
Футбол

Футболист забил победный гол рабоной на последней минуте матча

Lenta.ru вчера в 04:24
Единоборства

Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба

В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.
Нева Спорт вчера в 01:12
Происшествия

Шумахер выписался из парижской клиники и уехал из Франции

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер закончил курс лечения в парижской клинике имени Жоржа Помпиду и уехал из Франции.
Известия вчера в 10:32
Политика

Украина готовит пакет предложений для жителей Донбасса

Украина готовит пакет предложений для жителей Донбасса, об этом заявил глава МИД страны Вадим Пристайко.
Политика Сегодня вчера в 03:52
Культура

«Я вас люблю»: Джеки Чан по-русски извинился за отмену визита в Москву

Известный китайский актер и режиссер Джеки Чан 16 сентября принес извинения своим российским поклонникам за то, что не смог приехать в Москву 11 сентября на премьеру фильма «Тайна печати дракона».
Daily Storm 00:21
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