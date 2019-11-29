Общество
РБКВ финальную версию закона о семейно-бытовом насилии вписали примирение
Общественные и некоммерческие организации, занятые профилактикой семейно-бытового насилия, обязаны будут содействовать примирению жертвы насилия с его виновником.
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Общественные и некоммерческие организации, занятые профилактикой семейно-бытового насилия, обязаны будут содействовать примирению жертвы насилия с его виновником. Также они должны выяснять и устранять причины насилия, проводя индивидуальную работу с нарушителями.РБКвчера в 22:00
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Здоровье
Где в Белгородской области чаще болеют ВИЧ
Заболеваемость За 10 месяцев 2019 года в Белгородской области было зарегистрировано 307 новых случаев ВИЧ-инфекции (в это число входят иностранцы, которых тестировали в регионе).
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Политика
В Севастополе задержали подозреваемую в шпионаже в пользу Украины
Федеральная служба безопасности задержала в Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины.
Армия и оружие
ВМС США остались без боеспособных авианосцев в Атлантике
Все шесть атомных авианосцев, которые базируются сейчас на Восточном побережье США в Норфолке, в настоящее время не способны отправиться в дальний морской поход.
Происшествия
Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в Москве
В Москве неизвестные избили советско-российского и актера театра и кино Вячеслава Гришечкина.
Армия и оружие
Минобороны провело пуск баллистической ракеты «Тополь»
Боевой расчет Ракетных войск стратегического назначения запустил с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области межконтинентальную баллистическую ракету комплекса "Тополь".
Политика
В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН
Футбол
Виллиан продолжает ждать от «Челси» предложение по новому контракту
Не хочу разговаривать с другими клубами, потому что у меня есть контракт до конца сезона, — приводит слова Виллиана Sportsmole.
Энергетика
Украина атаковала «Газпром» в Латвии
«Нафтогаз Украины» подал ходатайство в рижский суд по поводу признания и исполнения в Латвии решения Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом».
Происшествия
Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге
Тело девятилетнего мальчика нашли в Чкаловском районе Екатеринбурга.
Общество
Подмосковье стало лидером по числу приговоров о насилии в армии
Сколько приговоров было по статьям о насилии в армии Число приговоров за дедовщину в армии неуклонно сокращается, свидетельствуют данные за 2008 – 2019 годы, которые по запросу РБК предоставил судебный департамент при Верховном суде.
Финансы
ЦБ повысил курсы евро и доллара на 29 ноября 2019 год
Центральный банк России опубликовал официальные курсы доллара США и евро на пятницу, 29 ноября 2019 года.
Шоу-бизнес
Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу
Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Политика
Раскрыты несбывшиеся планы США по увеличению присутствия в Крыму
Поводом для поднятия вопроса стал отказ НАТО в 2008 году предоставить Киеву план действий по членству в альянсе.
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун»
Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.
Авто
Volvo представила в России гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine
Как отметили в пресс-службе шведского автопроизводителя, новый XC60 T8 Twin Engine стал вторым подключаемым гибридом Volvo на российском рынке после представленного в прошлом году флагманского внедорожника XC90 T8 Twin Engine.
Политика
Разгон летних московских протестов изучат в ООН
Обращение к спецдокладчикам ООН было направлено еще в августе Международной правозащитной группой "Агора", эксперты которой зафиксировали нарушение сразу нескольких положений Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвенции ООН против пыток.
Авто
Начато производство новой Skoda Octavia
В Чехии начато серийное производство лифтбеков и универсалов Skoda Octavia нового, 4-го по счёту, поколения.
Гаджеты
Huawei распродает смартфоны со скидкой до 17 тысяч рублей
Максимальная достигнет 17 тысяч рублей. Самая большая скидка будет действовать на смартфон Mate 20 Pro.
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о конфликте с братом Федором
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о том, почему у него конфликт с братом Федором.
Политика
«Нафтогаз» рассказал о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ
Исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что компания получила предупреждение от "Газпрома", согласно которому Россия прекратит поставки газа с 1 января 2020 года, если не будет подписан новый контракт.
Общество
В Госдуме предложили обязать преподавателей обследоваться у психиатра
В Госдуму внесен законопроект, обязывающий преподавателей школ и вузов каждые пять лет проходить психиатрическое освидетельствование.
Шоу-бизнес
Соседов: у Ротару есть серьёзные покровители в российской власти
Не нужно быть большим оракулом, чтобы не понимать, что у Ротару в России есть серьёзные покровители во власти.
Шоу-бизнес
Певица Валерия не может и не хочет рожать детей от Иосифа Пригожина
Отечественная певица Валерия объяснила причину, по которой не родила детей от своего супруга Иосифа Пригожина.
Технологии
Xiaomi представила меняющую форму кровать
Xiaomi создала «умную» электрическую кровать, которая может принимать такую форму, какая нужна пользователю для максимального удобства.
Происшествия
СК попросил арестовать нового фигуранта дела о беспорядках в Москве
Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте участника несогласованной акции 27 июля Сергея Суровцева, обвиняемого в нанесении росгвардейцу удара металлическим ограждением, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Общество
В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай
В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай.
Общество
NASA приобретет два места на кораблях «Союз» для полетов на МКС
Хоккей
Хоккеист «Нью-Джерси» Гусев назван третьей звездой дня в НХЛ
Российский нападающий хоккейного клуба "Нью-Джерси Дэвилз" Никита Гусев признан третьей звездой по итогам очередного игрового дня в регулярном чемпионате.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.