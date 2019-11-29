Общество

РБКРБКВ финальную версию закона о семейно-бытовом насилии вписали примирение

Общественные и некоммерческие организации, занятые профилактикой семейно-бытового насилия, обязаны будут содействовать примирению жертвы насилия с его виновником.
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с чего всё началось

В финальную версию закона о семейно-бытовом насилии вписали примирение

Общественные и некоммерческие организации, занятые профилактикой семейно-бытового насилия, обязаны будут содействовать примирению жертвы насилия с его виновником. Также они должны выяснять и устранять причины насилия, проводя индивидуальную работу с нарушителями.
РБКвчера в 22:00

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В финальную версию закона о семейно-бытовом насилии вписали примирение

РБКвчера в 22:00

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Эхо Москвы03:01

В законопроект о домашнем насилии добавили обязанность НКО по примирению

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Фонтанка.Рувчера в 23:41

Стали известны детали финальной версии закона о домашнем насилии

Lenta.ru01:43

РБК: в финальной версии закона о домашнем насилии будет положение о примирении

Новая газета01:19
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