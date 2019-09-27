Футбол
Rostov gazetaСтали известны детали контракта Мамаева с ФК «Ростов»
Ростов
|Вратарь
1
|Защитник
6
28
34
78
|Полузащитник
7
8
11
17
19
|Нападающий
14
Динамо
|Вратарь
31
|Защитник
2
3
24
44
|Полузащитник
6
11
77
|Нападающий
8
10
22
Предполагается, что контракт со скандально известным футболистом будет подписан на два года с возможностью продления еще на один год. Ранее СМИ писали, что у Мамаева сорвались переговоры с «Динамо» и он поехал на встречу с руководством «Ростова». Однако сам клуб всю информацию держит в секрете.
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