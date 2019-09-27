Футбол

Rostov gazetaRostov gazetaСтали известны детали контракта Мамаева с ФК «Ростов»

Ростов — Динамо
сегодня
в 09:30
Чемпионат России
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Ростов
Вратарь
1
Егор Бабурин
  
Защитник
6
Рагнар Сигурдссон
  
28
Евгений Чернов
  
34
Алексей Козлов
  
78
Дмитрий Чистяков
  
Полузащитник
7
Роман Еременко
  
8
Ивелин Попов
  
11
Алексей Ионов
  
17
Антонсен Норманн
  
19
Хорен Байрамян
  
Нападающий
14
Эльдор Шомуродов
  
Динамо
Вратарь
31
Игорь Лещук
  
Защитник
2
Григорий Морозов
  
3
Заурбек Плиев
  
24
Роман Евгеньев
  
44
Тони Шуньич
  
Полузащитник
6
Артур Юсупов
  
11
Себастьян Шиманьский
  
77
Шарль Каборе
  
Нападающий
8
Кирилл Панченко
  
10
Сильвестр Игбоун
  
22
Жоаозиньо
  
Предполагается, что контракт со скандально известным футболистом будет подписан на два года с возможностью продления еще на один год. Ранее СМИ писали, что у Мамаева сорвались переговоры с «Динамо» и он поехал на встречу с руководством «Ростова». Однако сам клуб всю информацию держит в секрете.
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