Футбол
Pravda.RuСтали известны детали контракта тренера Тедеско со «Спартаком»
"Спартак" утвердил кандидатуру Доменико Тедеско на должность главного тренера команды. Немецкий специалист - креатура генерального директора красно-белых Томаса Цорна. Контракт с 34-летним тренером будет рассчитан на 2,5 года.
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Кандидатура, которую предлагает гендиректор красно-белых Томас Цорн — бывший тренер «Шальке» Доменико Тедеско. 34-летний специалист возглавлял команду из Гельзенкирхена с июня 2017 года по март 2019-го, под его руководством она в сезона-2017/18 заняла второе место в бундеслиге.Спорт-Экспресс30 сентября в 06:24
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