Футбол
Pravda.RuСтали известны детали контракта тренера Тедеско со «Спартаком»
"Спартак" утвердил кандидатуру Доменико Тедеско на должность главного тренера команды. Немецкий специалист - креатура генерального директора красно-белых Томаса Цорна. Контракт с 34-летним тренером будет рассчитан на 2,5 года.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Кандидатура, которую предлагает гендиректор красно-белых Томас Цорн — бывший тренер «Шальке» Доменико Тедеско. 34-летний специалист возглавлял команду из Гельзенкирхена с июня 2017 года по март 2019-го, под его руководством она в сезона-2017/18 заняла второе место в бундеслиге.Спорт-Экспресс30 сентября в 06:24
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: Владелец «Спартака» одобрил кандидатуру Тедеско на пост главного тренера
RT на русскомвчера в 05:49
«СЭ»: Руководство «Спартака» одобрило Тедеско. Контракт на 2,5 года, зарплата – 1,5 млн евро
Sports.ru01 октября в 12:11
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 00:41, Вашингтон
Происшествия
Суд арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота» по делу о хищении
Под домашний арест определен заместитель генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Владимир Александров, 2 октября сообщает РИА Новости.
Красная весна вчера в 12:59
Политика
Расследование против Burisma прекратили из-за США, заявил Шокин
Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что расследование против компании Burisma, в которой работал Хантер Байден, прекратили из-за США.
Политика Сегодня вчера в 21:06
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru вчера в 06:49
Политика
Лавров рассказал о подписании «формулы Штайнмайера» на разных листах
Вчера в Минске участники контактной группы, включая Донецк и Луганск, подписали «формулу Штайнмайера».
Известия вчера в 08:57
Футбол
«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
Lenta.ru вчера в 16:53
Шоу-бизнес
Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся»
Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».
Телепрограмма 01 октября в 07:50
Авто
В России объявлены цены и комплектации нового Toyota RAV4
Цены на новую Toyota RAV4 в комплектации «Комфорт» начинается от 1 980 000 рублей.
Ugpressa.ru 01 октября в 16:56
Общество
Суд потребовал от Алибасова доказательств покупки «Крота» в «Ашане»
Пресненский районный суд Москвы потребовал от продюсера Бари Алибасова предоставить доказательства, что жидкость для прочистки труб «Крот», которой он отравился летом, была куплена в магазине «Ашан», передает корреспондент Федерального агентства новостей.
ФАН вчера в 11:01
Политика
Депутат предложил ввести новую льготную категорию
В России предложили ввести новую льготную категорию — "жертвы перестройки", сообщает RT со ссылкой на текст обращения зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова в адрес главы Минтруда Максима Топилина.
РИА Новости вчера в 23:33
Экономика
Минфин предложил изменить подход к налогообложению Google и Facebook
Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.
РБК вчера в 23:03
Политика
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова предложила принять акт правительства, которым была бы закреплена доля гарантированных выплат по окладам в структуре зарплаты медицинских работников на уровне не менее 55% с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже закрепленного в майском указе стандарта.
РИА Новости вчера в 22:05
Политика
Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США
Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.
Известия вчера в 09:31
Политика
Депутата Рады застукали за мастурбацией прямо на заседании
Одни ехидно предположили, что он эспандер в кармане качает, другие порадовались, что хоть один человек в Раде делом занимается.
Телеканал 360° вчера в 21:10
Армия и оружие
Минобороны опровергло информацию об испытаниях С-500 в Сирии
Как отметили в Минобороны, опыт использования различных российских средств ПВО в Сирии безусловно учитывается при разработке перспективных систем вооружения, а также отдельных узлов и подсистем.
ТАСС вчера в 06:17
Здоровье
В России отзывают популярный препарат от язвы желудка
Росздравнадзор отзывает из обращения препарат от язвы желудка «Зантак».
BFM.ru вчера в 14:30
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Роскомнадзор уже заблокировал форум, на котором продавалась таблица с персональными данными клиентов банка.
Lenta.ru вчера в 22:19
Общество
Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке
Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».
REGNUM вчера в 20:10
Политика
В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США
Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM вчера в 14:12
Шоу-бизнес
Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин
25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru 01 октября в 05:16
Наука
Средневековая чума пришла в Европу из Поволжья
МИР 24 вчера в 05:55
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец вчера в 07:02
Экономика
Владелец построенных для НОВАТЭКа танкеров попал под санкции США
Совместное предприятие китайской госкомпании Cosco и канадской Teekay, владеющее четырьмя танкерами арктического класса Arc7 для перевозки сжиженного газа с завода «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, попало под действие новых санкций США, которые были введены в отношении Cosco 25 сентября по подозрению в участии в перевозках иранской нефти.
РБК 30 сентября в 14:18
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал иск к таблоиду из-за публикации письма Меган Маркл
Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на газету Mail On Sunday и ее издателя Associated Newspapers за публикацию письма принцессы отцу, Томасу Марклу.
Инфо24 вчера в 15:56
Политика
США обложили пошлинами европейские товары
Основной целью новой тарифной политики США, как дали понять в Белом доме, являются самолеты Airbus, произведенные в ЕС, которые облагаются 10-процентным сбором.
Российская газета 00:24
Здоровье
Ученые назвали признаки близкого сердечного приступа у женщин
Кубанские новости 01 октября в 01:40
Футбол
Дзагоев: последние год-два хотел бы поиграть в «Алании»
Чемпионат вчера в 17:30
Финансы
Украинская гривна резко обесценилась в начале октября
Украинская гривна продолжает резкое падение по отношению к доллару и евро с начала октября.
Красная весна вчера в 07:09
Экономика
За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов
Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
Вести.Ru вчера в 22:27
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор 01 октября в 11:58