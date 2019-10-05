По словам господина Митрошина, в ПДД планируется ввести новый термин — «средства индивидуальной мобильности» (СИМ). К ним будут приравнены электросамокаты, моноколеса, сигвеи, гироскутеры, а также скейты, роликовые коньки и традиционные самокаты.

с чего всё началось

В России в правила дорожного движения могут внести поправки, которые предусматривают введение нового термина — «средства индивидуальной мобильности» (СИМ). Речь идет о гироскутерах, электросамокатах и моноколесах.

Стали известны детали новых поправок в ПДД в России

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