Транспорт

Lenta.ruLenta.ruСтали известны детали новых поправок в ПДД в России

В России в правила дорожного движения могут внести поправки, которые предусматривают введение нового термина — «средства индивидуальной мобильности» (СИМ). Речь идет о гироскутерах, электросамокатах и моноколесах.
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с чего всё началось

Правила изменят для пользователей электросамокатов и моноколес

По словам господина Митрошина, в ПДД планируется ввести новый термин — «средства индивидуальной мобильности» (СИМ). К ним будут приравнены электросамокаты, моноколеса, сигвеи, гироскутеры, а также скейты, роликовые коньки и традиционные самокаты.
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