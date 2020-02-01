Экономика

ИзвестияИзвестияСтали известны детали приватизации на 2020-2022 годы

На совещании у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова 10 декабря рассматривалась возможность отчуждения 25% акций РЖД и госкорпорации «ДОМ.РФ», а также 50% «Почты России» и Россельхозбанка («Известия» ознакомились с предложениями ведомств).
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Москва, 16 декабря 2019, 05:40 — REGNUM Представлен новый план приватизации в 2020—2022 годах на совещании у первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова, в список входят такие государственные предприятия. как «Почта России», «Росгеология», «Зарубежнефть», ГЛОНАСС, а также аэропорт Шереметьево, сообщает 16 декабря газета «Известия
».
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