с чего всё началось

На совещании у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова 10 декабря рассматривалась возможность отчуждения 25% акций РЖД и госкорпорации «ДОМ.РФ», а также 50% «Почты России» и Россельхозбанка («Известия» ознакомились с предложениями ведомств).

Происшествия В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.

Общество В Греции нашли гробницы Бронзового века, набитые золотом Археологи из Университета Цинциннати нашли две большие древние царские гробницы возрастом около 3 500 лет близ греческого города Пилос на юге страны.

Происшествия Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Политика Экс-министр рассказал о срыве переговоров Ельцина с Дудаевым В 1994 году, перед началом ввода российских войск в Чечню, Москва и Грозный договорились о проведении переговоров, однако в итоге Кремль отказался от встречи с лидером сепаратистов Джохаром Дудаевым.

Политика «Нафтогаз» назвал сроки новых переговоров по транзиту газа Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в случае срыва переговоров по транзиту газа между Россией и Украиной они могут возобновиться весной 2020 года.

Общество В «грязной» российской нефти нашли смертельно опасное вещество В загрязненной российской нефти, прокачка которой по нефтепроводу «Дружба» была приостановлена в апреле этого года из-за повышенного содержания хлорорганических соединений, была обнаружена смертельно опасная субстанция.

Общество В МВД создали подразделение для контроля за работой наркополицейских В структуре Главного управления собственной безопасности (ГУ СБ) министерства внутренних дел создано подразделение, которое будет пресекать нарушения со стороны наркополицейских, сообщает пресс-служба МВД России.