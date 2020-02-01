Экономика

ИзвестияИзвестияСтали известны детали приватизации на 2020-2022 годы

На совещании у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова 10 декабря рассматривалась возможность отчуждения 25% акций РЖД и госкорпорации «ДОМ.РФ», а также 50% «Почты России» и Россельхозбанка («Известия» ознакомились с предложениями ведомств).
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Москва, 16 декабря 2019, 05:40 — REGNUM Представлен новый план приватизации в 2020—2022 годах на совещании у первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова, в список входят такие государственные предприятия. как «Почта России», «Росгеология», «Зарубежнефть», ГЛОНАСС, а также аэропорт Шереметьево, сообщает 16 декабря газета «Известия
».
REGNUM15 декабря в 21:40

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Стали известны детали приватизации на 2020-2022 годы

Известия16:59

В правительстве раскрыли детали приватизации «Почты России», РЖД и «Аэрофлота»

URA.Ru18:56

«Известия»: министерства предложили объемы снижения доли РФ в госактивах по приватизации

ТАСС19:00

Появился план приватизации госкомпаний в 2020–2022 годах

Телеканал 360°18:37

Стали известны подробности плана приватизации на 2020-2022 годы

РЕН ТВ19:24

Стали известны детали приватизации госпредприятий

News.ru20:42

«Почта России» и «Росгеология» с ГЛОНАСС и Шереметьево могут быть проданы

REGNUM15 декабря в 21:40
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