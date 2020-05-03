Коронавирус
Lenta.ruСтали известны детали проведения воздушного парада в День Победы
Во время проведения тренировок и самого парада для обеспечения безопасности будут введены ограничения на работу аэропортов. Так, в Москве начинается подготовка к воздушной части Парада Победы 2020 года: 4 мая пройдет репетиция.
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Общество
Попова допустила продление ограничений по коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что ограничительные меры по коронавирусу могут продлит до июня, если россияне будут нарушать самоизоляцию на майских праздниках.
Газета.Ru 08:28
Шоу-бизнес
Миро о Рудковской: «Рожать нужно в 18, а не от протухших яйцеклеток»
Скандальный блогер Лена Миро отреагировала на слухи о том, что у сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской психическое расстройство.
News.ru 09:25
Футбол
Уткин игнорирует «Ротор» и считает Волгоград городом гопников
Видеоблогер Василий Уткин игнорирует «Ротор». Об этом он сказал на стриме в эфире своего YouTube-канала.
ProstoProSport вчера в 23:08
Авто
Появились первые изображения удлиненной Lada Niva
На изображении показан внедорожник с увеличенным задним свесом, что сделало внешность более гармоничной и увеличило объем багажного отделения, и по сути превратило Lada Niva в семейный автомобиль.
Letnews.ru 01 мая в 01:15
Политика
Александр Лукашенко не стал отменять Парад Победы в Минске
Российская газета 08:02
Здоровье
Потребление алкоголя в России увеличилось за время самоизоляции
Потребления алкоголя в России выросло на 2-3% за время режима самоизоляции, введенного в связи с распространением коронавируса.
DP.RU 13:04
Экономика
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников
Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 01 мая в 02:18
Общество
В Башкирию вернулись 200 вахтовиков с Чаяндинского месторождения
Сегодня с Чаяндинского месторождения в Якутии авиакомпания «Якутия» двумя спецрейсами вывезла вахтовиков, сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.
ProUfu.ru 12:41
Музыка
К 180-летию Чайковского вышел уникальный бокс-сет с записями композитора
1 мая вышел новый цифровой релиз Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского — уникальные записи симфоний П.И. Чайковского.
Культуромания вчера в 14:29
Футбол
«Ювентус» подтвердил факт переговоров с «Барселоной»
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи сообщил, что клуб ведёт переговоры с «Барселоной» о возможных трансферах.
Чемпионат 18:23
Общество
Эксперт рассказала, чего не надо делать при выходе из изоляции
Как вернуть физическую форму, в беседе с радио Sputnik рассказала спортивный психолог, ведущий научный сотрудник Центра физической культуры и спорта Ольга Тиунова.
РИА Новости 19:01
Технологии
Microsoft перенесла запуск крупного обновления Windows 10
Согласно опубликованной информации, Microsoft хотела сделать доступным обновление Windows 10 May 2020 Update для OEM-производителей уже 28 апреля, а 12 мая планировала начать его повсеместное распространение среди частных пользователей.
Профиль вчера в 12:32
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Здоровье
Ученый назвал условие появления иммунитета к коронавирусу
Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов назвал «Российской газете» условие для появления иммунитета к коронавирусу.
Lenta.ru 18:57
Кино
В Белоруссии за $1,4 млн снимут сериал о достижениях республики
Министерство культуры Белоруссии намерено заказать съемки сериала о достижениях республики.
iReactor 12:21
Общество
Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах
Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов раскритиковал россиян, просящих денег у государства в период режима самоизоляции.
Газета.Ru 15:52
Авто
«КамАЗ» создает для «Дакара» новый грузовик с кабиной от Mercedes-Benz
По словам Мардеева, немецкая корпорация – основной партнёр российского производителя, и для «КАМАЗ-Мастер» было легче воспользоваться готовой кабиной от грузовой машины, которая уже есть.
CarsWeek.ru вчера в 15:11
Здоровье
Разработчик первого российского быстрого теста на антитела: Даже выздоровевшим от коронавируса надо быть осторожнее
На момент поступления в стационар, с развернутой клинической картиной и в опасной для жизни ситуации «быстрый» тест показывал наличие IgM (класс антител - ред.) только у 20% больных.
Комсомольская правда 12:52
Политика
Китай скрывал данные о коронавирусе для накопления медикаментов
В отчете утверждается, что приуменьшая опасность коронавируса в января Китай увеличил импорт и сократил экспорт товаров медицинского назначения, в том числе ввозя из-за рубежа медицинские маски, халаты и перчатки.
REGNUM 18:56
Политика
Украинский журналист призвал бороться с русскоязычными гостями Львова
Львов, Украина, 3 мая 2020, 08:59 — REGNUM Львовский журналист Остап Дрозов призвал львовян обманывать русскоязычных туристов, приехавших во Львов.
REGNUM 01:59
Общество
В мире зафиксировано более 3,5 млн случаев заражения коронавирусом
Более 3,5 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявили по всему миру, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
RT на русском 19:17
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария развития коронавируса.
Газета.Ru 10:06
Общество
Часть ограничений по коронавирусу сохранят до появления вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
Наука
Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D
Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
Гаджеты
Nvidia планирует догнать AMD с новыми видеокартами с 7 нм техпроцессом
Анонс новой линейки видеокарт, выполненных на 7 нм техпроцессе, от компании Nvidia, может состояться на днях, сообщает 3 мая IXBT.com Речь идёт об архитектуре Ampere, которая ляжет в основу GPU нового поколения.
ИА Красная Весна 13:42
Происшествия
Стало известно, где в Новосибирской области выявлены случаи заражения
Новосибирск, 3 мая 2020, 05:09 — REGNUM Оперативный штаб Новосибирской области рассказал, в каких районах зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 22:09
Политика
Вучич анонсировал отмену режима ЧП в Сербии
Сербский лидер Александр Вучич в интервью телеканалу Pink заявил, что 6 мая может быть принято решение об отмене режима чрезвычайного положения, введённого в Сербии из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:25
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» бросил якорь около Калининграда
Трубоукладчик «Академик Черский», принадлежащий ПАО «Газпром», встал на якорь в Гданьской бухте в Калининградской области примерно в 30 км северо-западнее Балтийска, сообщает 2 мая Интерфакс.
ИА Красная Весна вчера в 11:35