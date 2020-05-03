Во время проведения тренировок и самого парада для обеспечения безопасности будут введены ограничения на работу аэропортов. Так, в Москве начинается подготовка к воздушной части Парада Победы 2020 года: 4 мая пройдет репетиция.

Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы

Общество Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,5 млн человек По состоянию на 1:50 мск 4 мая в мире зарегистрировано 3 502 126 случаев заражения коронавирусом, умерли от его осложнений более 247 тыс. человек, выздоровели — свыше 1,1 млн.

Футбол «Ювентус» подтвердил факт переговоров с «Барселоной» Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи сообщил, что клуб ведёт переговоры с «Барселоной» о возможных трансферах.

Армия и оружие В США посчитали перестрелку на границах двух Корей случайностью США посчитали случайностью инцидент, произошедший на границе Южной и Северной Кореи, сообщил госсекретарь Майкл Помпео, 3 мая сообщает телеканал ABC News.

Шоу-бизнес 66-летний Андрей Макаревич женился на молодой иностранке Артист старается не посвящать поклонников в свою личную жизнь, но тут он не смог удержаться и объявил, что в очередной раз женился. 93

Происшествия Приговор издевавшемуся над Шамсутдиновым солдату пересмотрят после майских праздников Второй Восточный окружной военный суд 13 мая после апелляции пересмотрит уголовное дело над Русланом Мухатовым, издевавшимся над расстрелявшим сослуживцев в Горном Рамилем Шамсутдиновым и другими солдатами, сообщил адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.

Кино Вышел тизер нового хоррор-сериала «Страна Лавкрафта» Телеканал HBO выпустил официальный тизер сериала по одноименному фантастическому роману Мэтта Раффа.

Футбол Хахлев извинился перед украинцами за фотографию с изображением Ленина Хавбек «Карпат» Алексей Хахлев принес украинцам извинения за опубликованный в Instagram снимок с красным флагом и изображением Владимира Ленина.

Экономика Гендиректор InfoLine советует россиянам не вкладывать деньги в товары Даже если речь идет об инвестициях в недвижимость, важно, чтобы она рассматривалась как актив, а не приобреталась только ради вложения средств, приводит мнение эксперта "Прайм". 7

Путешествия Названы готовые принять туристов первыми страны Первыми странами, которые откроются для путешественников после пандемии коронавируса, станут наиболее зависящие от пляжного туризма Греция, Италия и Турция. 1

Общество В Берлине музеи и библиотеки возобновляют свою работу В столице Германии происходит очередное ослабление ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

Политика Украинский посол в Берлине отказался возлагать цветы с послом России Берлин, 2 мая 2020, 03:09 — REGNUM Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался от приглашения властей Берлина принять участие вместе в памятной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине. 772

Космос Россия запустит первый метеоспутник для наблюдений в Арктике Россия планирует запустить первый метеоспутник для наблюдений в Арктике.

Политика Посол Украины в ФРГ предложил Шредеру пари о Крыме Киев, 4 мая 2020, 03:56 — REGNUM Бесстыдным показалось послу Украины в Германии Андрею Мельнику заявление экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера о том, что Москва никогда не отдаст Киеву Крым. 68

Футбол Куман госпитализирован из-за проблем с сердцем Голландская газета De Telegraaf сообщает, что сегодня 3 мая из-за проблем с сердцем был госпитализирован главный тренер национальной команды Нидерландов Рональд Куман.

Здоровье Главврач BPБ Юрий Райхман: Вы нe пoнимаете всю стeпень того кoшмара Главный врач Воскресенской районной больницы Юрий Райхман проинформировал всех россиян о том, что всем медицинским работникам, которые борются с коронавирусом, в настоящее время приходится очень тяжело и, чтобы помочь им, гражданам следует оставаться дома. 423

Общество Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов раскритиковал россиян, просящих денег у государства в период режима самоизоляции. 751

Здоровье Объяснена причина слабого иммунитета у современных людей Ослабление иммунитета у современных людей может быть обусловлено бесконтрольным приемом антибиотиков.