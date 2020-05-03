Коронавирус
Lenta.ruСтали известны детали проведения воздушного парада в День Победы
Во время проведения тренировок и самого парада для обеспечения безопасности будут введены ограничения на работу аэропортов. Так, в Москве начинается подготовка к воздушной части Парада Победы 2020 года: 4 мая пройдет репетиция.
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Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,5 млн человек
По состоянию на 1:50 мск 4 мая в мире зарегистрировано 3 502 126 случаев заражения коронавирусом, умерли от его осложнений более 247 тыс. человек, выздоровели — свыше 1,1 млн.
РБК 18:54
Общество
Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до создания вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подала в суд на Андрея Разина
Телеведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, сообщает РЕН ТВ.
Культуромания вчера в 09:32
Футбол
«Ювентус» подтвердил факт переговоров с «Барселоной»
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи сообщил, что клуб ведёт переговоры с «Барселоной» о возможных трансферах.
Чемпионат 18:23
Армия и оружие
В США посчитали перестрелку на границах двух Корей случайностью
США посчитали случайностью инцидент, произошедший на границе Южной и Северной Кореи, сообщил госсекретарь Майкл Помпео, 3 мая сообщает телеканал ABC News.
ИА Красная Весна 11:49
Экономика
В США за неделю выдали 2,2 млн кредитов малому бизнесу
Минфин США заявил, что в Соединённых Штатах за неделю было выдано 2,2 млн кредитов малому бизнесу на сумму $175 млрд.
RT на русском 11:10
Политика
Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года
Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.
Газета.Ru 20:03
Шоу-бизнес
66-летний Андрей Макаревич женился на молодой иностранке
Артист старается не посвящать поклонников в свою личную жизнь, но тут он не смог удержаться и объявил, что в очередной раз женился.
Paparazzi.ru 01 мая в 15:51
Политика
AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств
Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты.
РБК 21:02
Происшествия
Приговор издевавшемуся над Шамсутдиновым солдату пересмотрят после майских праздников
Второй Восточный окружной военный суд 13 мая после апелляции пересмотрит уголовное дело над Русланом Мухатовым, издевавшимся над расстрелявшим сослуживцев в Горном Рамилем Шамсутдиновым и другими солдатами, сообщил адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.
Чита.Ру 18:59
Кино
Вышел тизер нового хоррор-сериала «Страна Лавкрафта»
Телеканал HBO выпустил официальный тизер сериала по одноименному фантастическому роману Мэтта Раффа.
Народные новости вчера в 02:23
Общество
В Латвии крупный дрон улетел в неизвестном направлении
В основном используются дроны меньшего размера, которые, потеряв управление, не могут улететь далеко.
Интерфакс 04:50
Футбол
Хахлев извинился перед украинцами за фотографию с изображением Ленина
Хавбек «Карпат» Алексей Хахлев принес украинцам извинения за опубликованный в Instagram снимок с красным флагом и изображением Владимира Ленина.
ProstoProSport 07:09
Экономика
Гендиректор InfoLine советует россиянам не вкладывать деньги в товары
Даже если речь идет об инвестициях в недвижимость, важно, чтобы она рассматривалась как актив, а не приобреталась только ради вложения средств, приводит мнение эксперта "Прайм".
Экономика сегодня 03:00
Путешествия
Названы готовые принять туристов первыми страны
Первыми странами, которые откроются для путешественников после пандемии коронавируса, станут наиболее зависящие от пляжного туризма Греция, Италия и Турция.
Lenta.ru 20:35
Общество
В Берлине музеи и библиотеки возобновляют свою работу
В столице Германии происходит очередное ослабление ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 20:40
Происшествия
На Колыме в режиме самоизоляции заблудились туристы
REGNUM вчера в 21:09
Политика
Украинский посол в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Берлин, 2 мая 2020, 03:09 — REGNUM Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался от приглашения властей Берлина принять участие вместе в памятной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.
REGNUM 01 мая в 20:09
Космос
Россия запустит первый метеоспутник для наблюдений в Арктике
Россия планирует запустить первый метеоспутник для наблюдений в Арктике.
ТК Звезда 20:33
Политика
Посол Украины в ФРГ предложил Шредеру пари о Крыме
Киев, 4 мая 2020, 03:56 — REGNUM Бесстыдным показалось послу Украины в Германии Андрею Мельнику заявление экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера о том, что Москва никогда не отдаст Киеву Крым.
REGNUM 20:56
Футбол
Куман госпитализирован из-за проблем с сердцем
Голландская газета De Telegraaf сообщает, что сегодня 3 мая из-за проблем с сердцем был госпитализирован главный тренер национальной команды Нидерландов Рональд Куман.
Советский спорт 13:38
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК 08:07
Здоровье
Главврач BPБ Юрий Райхман: Вы нe пoнимаете всю стeпень того кoшмара
Главный врач Воскресенской районной больницы Юрий Райхман проинформировал всех россиян о том, что всем медицинским работникам, которые борются с коронавирусом, в настоящее время приходится очень тяжело и, чтобы помочь им, гражданам следует оставаться дома.
Ugpressa.ru 04:56
Политика
В захвате Капитолия Мичигана участвовала милиция «Свобода Мичигана»
В захвате Капитолия Мичигана участвовала милиция «Свобода Мичигана». Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:38
Космос
Первый марсианский вертолет получил имя «Находчивость»
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 22:15
Политика
МИД Украины выпустил заявление в связи с годовщиной трагедии в Одессе
МИД Украины заявил, что Россия не заинтересована в выяснении обстоятельств трагедии в Одессе, произошедшей 2 мая 2014 года при пожаре в Доме профсоюзов.
Политика Сегодня 01:26
Общество
Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах
Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов раскритиковал россиян, просящих денег у государства в период режима самоизоляции.
Газета.Ru 15:52
Здоровье
Объяснена причина слабого иммунитета у современных людей
Ослабление иммунитета у современных людей может быть обусловлено бесконтрольным приемом антибиотиков.
Lenta.ru 19:23
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина выписалась из больницы
Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье.
SM News вчера в 12:44