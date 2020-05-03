Воздушная часть парада к 75-летию Дня Победы пройдет в 32 российских городах. Об этом сообщили в Росавиации, передает ТАСС. Во время проведения тренировок и самого парада для обеспечения безопасности будут введены ограничения на работу аэропортов.

Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы

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