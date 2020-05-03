Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСтали известны детали проведения воздушного парада в День Победы

Воздушная часть парада к 75-летию Дня Победы пройдет в 32 российских городах. Об этом сообщили в Росавиации, передает ТАСС. Во время проведения тренировок и самого парада для обеспечения безопасности будут введены ограничения на работу аэропортов.
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Летчики начинают финальные репетиции Парада Победы

Pravda.Ruвчера в 21:51

Репетиция авиапарада ко Дню Победы пройдет 4 мая

Вечерняя Москвавчера в 14:45

Репетиция воздушной части парада Победы состоится 4 мая

Комсомольская правдавчера в 15:23

Тренировка воздушной части парада Победы пройдёт 4 мая

News.ruвчера в 15:21

Воздушная часть парада Победы пройдет в 32 городах России 9 мая

Газета.Ruвчера в 15:05

Репетиция воздушной части Парада Победы пройдёт 4 мая

Life.ruвчера в 15:24

Тренировка воздушной части парада Победы пройдет 4 мая

Известиявчера в 14:39
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 01:41, Ашберн
Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 02 мая в 09:52
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Здоровье

Лукашенко считает, что в Беларуси сдерживают коронавирус

В интервью БЕЛТА Лукашенко заявил, что в Беларуси сдерживают заболеваемость COVID-19.
ProstoProSport вчера в 13:29
Здоровье

Врач Роспотребнадзора Подмосковья рассказала правила ношения масок

Как апроинформировала руководитель Роспотребнадзора по Московской области, главный государственный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова, использовать медицинскую маску очень важно и необходимо, так как в период эпидемии коронавирус передаётся от заразившегося к здоровому человеку в основном воздушно-капельным путем, через микрокапли респираторных выделений.
Ugpressa.ru вчера в 16:23
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Происшествия

Врач выпал из окна воронежской больницы

Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 02 мая в 13:15
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Футбол

Весь следующий сезон АПЛ может пройти без зрителей

Все матчи АПЛ сезона-2020/21 могут пройти без зрителей, сообщает Sky Sports.
Sports.ru вчера в 16:03
Общество

Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю

Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru вчера в 22:31
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Финансы

«Курс сейчас по факту заморожен». Что произойдет с рублем после майских праздников: прогнозы экспертов

После мартовского обвала рубль немного наверстал потерянное благодаря продажам валюты со стороны ЦБ, но все равно стоит сейчас существенно меньше, чем два месяца назад.
Новая газета 02 мая в 06:21
Кино

На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Премьера первого сезона "Диверсанта" состоялась в 2004 году, картина была снята по одноименному роману Анатолия Азольского.
Ревизор.ру вчера в 03:07
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Кино

В Белоруссии за $1,4 млн снимут сериал о достижениях республики

Министерство культуры Белоруссии намерено заказать съемки сериала о достижениях республики.
iReactor вчера в 12:21
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Общество

В Удмуртии выявили еще 18 случаев коронавируса

18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Удмуртии за прошедшие сутки, среди заболевших четыре ребенка.
ИА Удмуртия 01:24
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Происшествия

В Кузбассе умер третий пациент с коронавирусом

РИА Новости 00:35
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Здоровье

Врачи назвали самые вредные привычки во время самоизоляции

Самыми вредными привычками у людей во время самоизоляции на фоне пандемии коронавируса являются переедание, употребление спиртного и малоподвижный образ жизни.
РИА Новости вчера в 23:09
55
Общество

В Свердловской области за сутки выявили 232 новых случая коронавируса

С 1 мая в Свердловской области начнут действовать пропускные и масочные режимы.
РБК Екатеринбург 01 мая в 03:43
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Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
258
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
3,8K
Происшествия

В Тюмени нашли дезертира, скрывавшегося 15 лет

В Тюмени, благодаря работе военных следователей, найден живым дезертир с 15-летним стажем.
Вестник 01:25
Общество

Глава Минздрава не исключил второй волны коронавируса в России

Глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-Заде для телеканала «Россия 24» заявил о возможности второй волны распространения COVID-19 в России, «если не создадим популяционного иммунитета».
Коммерсантъ вчера в 13:10
3,4K
Общество

Объяснена важность ношения маски во время эпидемии коронавируса

Ношение масок во время эпидемии может обезопасить людей и уменьшить число новых зараженных коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 07:32
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Общество

Аэрофлот назвал сроки восстановления международного авиасообщения

Возобновить международное авиасообщение "Аэрофлот" планирует в середине лета.
Российская газета 00:40
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Армия и оружие

Азербайджан заявил о 25 обстрелах на линии фронта

Как сообщал "Кавказский узел", утром 1 мая Азербайджан заявил о 25 обстрелах своих позиций за сутки.
Кавказский узел 02 мая в 04:00
Происшествия

61 пациент с коронавирусом выявлен за сутки в Новосибирской области

По информации властей, на территории региона подтверждён ещё 61 случай заражения коронавирусной инфекцией.
Вести Новосибирск 00:01
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Политика

Посольство России осудило заявление Киева о трагедии в Одессе

В российском МИД неоднократно заявляли, что Киев упорно тормозит расследование событий 2 мая 2014 года в Одессе, и призывали международные организации добиться от украинских властей выяснения обстоятельств трагедии.
РИА Новости вчера в 16:58
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Общество

Ozon сообщил о росте продаж хлебопечек на 300% в условиях самоизоляции

По их данным, в апреле продажи хлебопечек выросли на 310% по сравнению со средними показателями в период стабильного спроса в 2019 году, миксеров — на 258% к тому же периоду, а соковыжималок — на 120%.
РБК 01:00
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Общество

Эксперт предупредил о мошенниках из «службы безопасности» банка

Злоумышленники звонят, представляются сотрудниками банка и просят назвать номера карт, коды или попросить ввести их на определенных сайтах.
Российская газета вчера в 22:40
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Космос

В Млечном пути впервые зафиксировали вспышку рентгеновского излучения

Клопс вчера в 09:33
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Футбол

Российские команды не попали в рейтинг самых дорогих футбольных клубов

Аналитики портала Transfermarkt опубликовали обновленный рейтинг самых дорогих футбольных клубов.
Профиль вчера в 16:54
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Здоровье

Во время самоизоляции потребление алкоголя в России выросло

Во время самоизоляции потребление алкоголя в России выросло на 2-3%.
Русская Планета 00:06
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Политика

Бывший канцлер Германии Шредер призвал отменить санкции против России

За отмену антироссийских санкций выступил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.
NewInform вчера в 03:22
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Общество

Главный эпидемиолог оценил ситуацию с коронавирусом в России

Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что спад эпидемии коронавирусной инфекции в России возможен в июне.
Газета.Ru вчера в 14:20
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Происшествия

Любимов выехал на тушение пожара в Рязани

Рязань.Лайф 01:28
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Как работают Яндекс.Новости?
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