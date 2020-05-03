Коронавирус
Lenta.ruСтали известны детали проведения воздушного парада в День Победы
Воздушная часть парада к 75-летию Дня Победы пройдет в 32 российских городах. Об этом сообщили в Росавиации, передает ТАСС. Во время проведения тренировок и самого парада для обеспечения безопасности будут введены ограничения на работу аэропортов.
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Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 02 мая в 09:52
Здоровье
Лукашенко считает, что в Беларуси сдерживают коронавирус
В интервью БЕЛТА Лукашенко заявил, что в Беларуси сдерживают заболеваемость COVID-19.
ProstoProSport вчера в 13:29
Здоровье
Врач Роспотребнадзора Подмосковья рассказала правила ношения масок
Как апроинформировала руководитель Роспотребнадзора по Московской области, главный государственный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова, использовать медицинскую маску очень важно и необходимо, так как в период эпидемии коронавирус передаётся от заразившегося к здоровому человеку в основном воздушно-капельным путем, через микрокапли респираторных выделений.
Ugpressa.ru вчера в 16:23
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 02 мая в 13:15
Футбол
Весь следующий сезон АПЛ может пройти без зрителей
Все матчи АПЛ сезона-2020/21 могут пройти без зрителей, сообщает Sky Sports.
Sports.ru вчера в 16:03
Общество
Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю
Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru вчера в 22:31
Финансы
«Курс сейчас по факту заморожен». Что произойдет с рублем после майских праздников: прогнозы экспертов
После мартовского обвала рубль немного наверстал потерянное благодаря продажам валюты со стороны ЦБ, но все равно стоит сейчас существенно меньше, чем два месяца назад.
Новая газета 02 мая в 06:21
Кино
На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Премьера первого сезона "Диверсанта" состоялась в 2004 году, картина была снята по одноименному роману Анатолия Азольского.
Ревизор.ру вчера в 03:07
Кино
В Белоруссии за $1,4 млн снимут сериал о достижениях республики
Министерство культуры Белоруссии намерено заказать съемки сериала о достижениях республики.
iReactor вчера в 12:21
Общество
В Удмуртии выявили еще 18 случаев коронавируса
18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Удмуртии за прошедшие сутки, среди заболевших четыре ребенка.
ИА Удмуртия 01:24
Происшествия
В Кузбассе умер третий пациент с коронавирусом
РИА Новости 00:35
Здоровье
Врачи назвали самые вредные привычки во время самоизоляции
Самыми вредными привычками у людей во время самоизоляции на фоне пандемии коронавируса являются переедание, употребление спиртного и малоподвижный образ жизни.
РИА Новости вчера в 23:09
Общество
В Свердловской области за сутки выявили 232 новых случая коронавируса
С 1 мая в Свердловской области начнут действовать пропускные и масочные режимы.
РБК Екатеринбург 01 мая в 03:43
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Происшествия
В Тюмени нашли дезертира, скрывавшегося 15 лет
В Тюмени, благодаря работе военных следователей, найден живым дезертир с 15-летним стажем.
Вестник 01:25
Общество
Глава Минздрава не исключил второй волны коронавируса в России
Глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-Заде для телеканала «Россия 24» заявил о возможности второй волны распространения COVID-19 в России, «если не создадим популяционного иммунитета».
Коммерсантъ вчера в 13:10
Общество
Объяснена важность ношения маски во время эпидемии коронавируса
Ношение масок во время эпидемии может обезопасить людей и уменьшить число новых зараженных коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 07:32
Общество
Аэрофлот назвал сроки восстановления международного авиасообщения
Возобновить международное авиасообщение "Аэрофлот" планирует в середине лета.
Российская газета 00:40
Армия и оружие
Азербайджан заявил о 25 обстрелах на линии фронта
Как сообщал "Кавказский узел", утром 1 мая Азербайджан заявил о 25 обстрелах своих позиций за сутки.
Кавказский узел 02 мая в 04:00
Происшествия
61 пациент с коронавирусом выявлен за сутки в Новосибирской области
По информации властей, на территории региона подтверждён ещё 61 случай заражения коронавирусной инфекцией.
Вести Новосибирск 00:01
Политика
Посольство России осудило заявление Киева о трагедии в Одессе
В российском МИД неоднократно заявляли, что Киев упорно тормозит расследование событий 2 мая 2014 года в Одессе, и призывали международные организации добиться от украинских властей выяснения обстоятельств трагедии.
РИА Новости вчера в 16:58
Общество
Ozon сообщил о росте продаж хлебопечек на 300% в условиях самоизоляции
По их данным, в апреле продажи хлебопечек выросли на 310% по сравнению со средними показателями в период стабильного спроса в 2019 году, миксеров — на 258% к тому же периоду, а соковыжималок — на 120%.
РБК 01:00
Общество
Эксперт предупредил о мошенниках из «службы безопасности» банка
Злоумышленники звонят, представляются сотрудниками банка и просят назвать номера карт, коды или попросить ввести их на определенных сайтах.
Российская газета вчера в 22:40
Космос
В Млечном пути впервые зафиксировали вспышку рентгеновского излучения
Клопс вчера в 09:33
Футбол
Российские команды не попали в рейтинг самых дорогих футбольных клубов
Аналитики портала Transfermarkt опубликовали обновленный рейтинг самых дорогих футбольных клубов.
Профиль вчера в 16:54
Здоровье
Во время самоизоляции потребление алкоголя в России выросло
Во время самоизоляции потребление алкоголя в России выросло на 2-3%.
Русская Планета 00:06
Политика
Бывший канцлер Германии Шредер призвал отменить санкции против России
За отмену антироссийских санкций выступил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.
NewInform вчера в 03:22
Общество
Главный эпидемиолог оценил ситуацию с коронавирусом в России
Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что спад эпидемии коронавирусной инфекции в России возможен в июне.
Газета.Ru вчера в 14:20
Происшествия
Любимов выехал на тушение пожара в Рязани
Рязань.Лайф 01:28