Коронавирус
Lenta.ruСтали известны детали проведения воздушного парада в День Победы
Во время проведения тренировок и самого парада для обеспечения безопасности будут введены ограничения на работу аэропортов. Так, в Москве начинается подготовка к воздушной части Парада Победы 2020 года: 4 мая пройдет репетиция.
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Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Происшествия
Напавший в Москве на полицейского нарушитель самоизоляции признал вину
Мужчина, напавший в Москве на полицейского, признал вину. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
ТАСС 06:58
Здоровье
Врач описал самые ранние симптомы коронавируса
"Если вчера у вас не было никаких алкогольных возлияний, а сегодня вдруг появилось ощущение слабости, тяжести, начало ломать, трясти, появилась боль в глазах и повышенная утомляемость, а температура при этом не повышается до больших значений — это может говорить о самом начале развития заболевания", — объяснил врач в интервью "Звезде".
РИА Новости 07:57
Общество
Эксперт предостерегла от опасных действий при выходе из самоизоляции
Она также предостерегла тех, кто ранее посещал спортивные залы, от переоценки своих возможностей при возобновлении тренировок.
Радио Sputnik 19:00
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария развития коронавируса.
Газета.Ru 10:06
Происшествия
В Северной Осетии ликвидировали пожар в ресторане
Владикавказ, 4 мая 2020, 04:35 — REGNUM Пожар, охвативший площадь в 2,5 тысячи квадратных метров в ресторане «Фермер» в станице Архонской Северной Осетии, ликвидирован, 4 мая сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС РФ.
REGNUM 21:35
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Общество
В Приморье за сутки выявили более 50 случаев заражения коронавирусом
В Приморском крае за сутки выявили 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 22:13
Происшествия
В психоневрологическом центре в Бурятии выявили заражение COVID-19
Главе Закаменского района Управлением Роспотребнадзора выдано предписание о вводе режима ограничительных мероприятий на территориях двух сельских поселений - «Баянгольское» и «Мылинское».
Московский Комсомолец Улан-Удэ 19:36
Финансы
Костин посоветовал правительству увеличить госдолг до ₽6 трлн
Вице-премьер Андрей Белоусов 23 апреля заявил, что объем дополнительных заимствований России может составить 1,5–2 млрд руб.
РБК вчера в 05:19
Шоу-бизнес
На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 10:56
Наука
Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D
Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
Здоровье
Потребление алкоголя в России увеличилось за время самоизоляции
Потребления алкоголя в России выросло на 2-3% за время режима самоизоляции, введенного в связи с распространением коронавируса.
DP.RU 13:04
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 355
По информации Управления Роспотребнадзора на утро 2 мая, в Бурятии зарегистрировано 355 (+30) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019.
Ариг Ус 01 мая в 22:33
Происшествия
В Новосибирске сообщили о восьмом умершем от коронавируса
В инфекционной больнице №1 Новосибирска умерла восьмая пациентка с коронавирусом.
Atas.info 07:40
Экономика
Berkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний
Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний.
Коммерсантъ 01:55
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома
ТАСС вчера в 13:24
Армия и оружие
Sohu: строящийся в России авианосец «Москва» станет морским царем
После ввода в строй в 2030 году, строящийся в России новый атомный авианосец «Москва» бросит достойный вызов американскому флоту и по праву заслужит титула морского царя.
Недвижимость.RU 17:41
Общество
Раскрыта способность коронавируса поражать любые органы
Клинические проявления коронавирусной инфекции чрезвычайно разнообразны по своим формам, сообщил в интервью "Парламентской газете" главный внештатный эпидемиолог ведомства Николай Брико.
РИА Новости 11:00
Политика
В CФ призвали Белоруссию учиться на чужих ошибках при пандемии
В ВОЗ призвали Минск внедрить формат удаленной работы и дистанционного обучения и приостановить деятельность второстепенных организаций.
РЕН ТВ 15:49
Общество
Попова не исключила продление ограничений по коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК 08:07
Политика
Посол Украины предложил Шредеру пари из-за слов о Крыме
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером из-за его высказывания о Крыме.
Известия 20:34
Общество
Главный эпидемиолог Минздрава оценил сроки спада эпидемии
Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной.
РИА Новости 09:10
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подала в суд на Андрея Разина
Телеведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, сообщает РЕН ТВ.
Культуромания вчера в 09:32
Общество
Эксперт рассказал, как распознать телефонного мошенника
Эксперт рассказал, как правильно реагировать на звонки из банков и не стать жертвой мошенников.
РИА Новости 20:02
Политика
AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств
Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты.
РБК 21:02
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина выписалась из больницы
Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье.
SM News вчера в 12:44
Наука
В Японии нашли новую возможность лечения шизофрении
Японские ученые сделали открытие, которое способно помочь в лечении шизофрении.
Деловое.ТВ вчера в 11:27