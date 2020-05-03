Коронавирус
Lenta.ruСтали известны детали проведения воздушного парада в День Победы
Во время проведения тренировок и самого парада для обеспечения безопасности будут введены ограничения на работу аэропортов. Так, в Москве начинается подготовка к воздушной части Парада Победы 2020 года: 4 мая пройдет репетиция.
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Политика
Посол Украины предложил Герхарду Шредеру пари из-за слов о Крыме
Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру заключить пари на "возвращение" Киеву Крыма, об этом дипломат заявил в интервью агентству "Укринформ".
РИА Новости вчера в 19:26
Технологии
NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы
NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
Piter.tv вчера в 08:40
Футбол
Transfermarkt представил рейтинг стоимости клубов после снижения цен
Портал Transfermarkt назвал 50 самых дорогих футбольных клубов после снижения трансферных цен на игроков в связи с пандемией коронавируса, рейтинг опубликован на странице портала в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:08
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Общество
Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до создания вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 12:36
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила продление ограничений до июня
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
Smolnarod.ru вчера в 08:36
Общество
Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:18
Культура
Названа дата начала второго сезона шоу «Маска»
Продолжение шоу «Маски» выйдет 14 февраля 2021 года. Стоит отметить, подготовка ко второму сезону популярного проекта уже начата.
Актуальные Новости вчера в 05:14
Кино
Фильм «Мстители 4» получил главную премию Kids` Choice Awards
Экранизация комиксов Marvel "Мстители 4: Финал" получила главную награду Kids` Choice Awards 2020 в номинации "любимый фильм".
Kinonews.ru вчера в 04:16
Политика
Посольство РФ осудило слова Киева о расследовании трагедии в Одессе
Украинская сторона затягивает следственные действия в связи с массовой гибелью людей в Одессе 2 мая 2014 года.
Российская газета вчера в 20:40
Здоровье
В Минздраве назвали сроки пика эпидемии коронавируса
Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, считает заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.
РИА Новости вчера в 15:39
Политика
AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств
Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты.
РБК вчера в 21:02
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Общество
Эксперт предостерегла от опасных действий при выходе из самоизоляции
Она также предостерегла тех, кто ранее посещал спортивные залы, от переоценки своих возможностей при возобновлении тренировок.
Радио Sputnik вчера в 19:00
Политика
Новосибирский экс-губернатор хочет стать депутатом парламента
Новосибирск, 4 мая 2020, 06:53 — REGNUM Сенатор и экс-губернатор Владимир Городецкий намерен участвовать в предварительном голосовании по отбору кандидатов для участия в выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области.
REGNUM вчера в 23:53
Здоровье
Почти 700 новосибирцев заразились коронавирусом
Возбудитель болезни был установлен только 7 января 2020 года — это ранее неизвестный тип коронавируса SARS-CoV-2 (вызываемое им заболевание назвали COVID-19).В мире, по последним данным, число заболевших превысило 3,5 млн, умерли более 247 тыс. человек.
Тайга.инфо вчера в 23:54
Экономика
Спекулянты в США немного снизили за неделю ставку на укрепление рубля
Если оценить статистику CFTC по рублю более подробно, то можно отметить, что сальдированная длинная позиция тех участников рынка, которые торгуют с кредитным плечом (leveraged funds), сократилась на 12,5% до 10 641 контракта на отчетной неделе.
Profinance.ru вчера в 17:12
Политика
Украинский композитор раскритиковал Зеленского за метания в поисках денег
Ранее Зеленский заявил, что власти договорились с МВФ об увеличении размера новой программы с пяти до восьми миллиардов долларов.
РИА Новости вчера в 22:19
Политика
США предрекли потерю лидерства в мире из-за коронавируса
Пандемия коронавируса привела к концу мирового лидерства США и миропорядка, установленного после Второй мировой войны, пишет Le Monde.
Известия 02 мая в 21:22
Путешествия
Названы готовые принять туристов первыми страны
Первыми странами, которые откроются для путешественников после пандемии коронавируса, станут наиболее зависящие от пляжного туризма Греция, Италия и Турция.
Lenta.ru вчера в 20:35
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Общество
Более 50 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Приморье
В Приморье за сутки выявлено ещё 53 случая заболевания коронавирусом сообщает РИА VladNews со ссылкой на Правительство Приморского края.С начала эпидемии в Приморье зарегистрировано 547 случаев заболевания новой пневмонией.
Владивосток-Новости вчера в 20:36
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК вчера в 08:07
Общество
Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю
Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru вчера в 22:31
Политика
Песков заявил, что Путин продолжит работать в условиях ограничений
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский глава Владимир Путин продолжит работать в условиях ограничительных мер.
Газета.Ru вчера в 12:27
Здоровье
Коронавирус: когда в РФ закончится эпидемия, новая причина смерти от COVID. Новости пандемии 3 мая
Ситуация в России Россия вышла на седьмую строчку общемирового рейтинга по числу зараженных, обогнав Турцию, Иран и Китай — сегодня в стране подтверждено 10633 новых случая коронавируса.
URA.Ru вчера в 12:00
Футбол
Уткин раскритиковал тренера «Ахмата» Шалимова
Не имеет значения, кого Шалимов назвал дармоедами, хватит, что не себя.
Vprognoze.ru вчера в 22:31
Общество
Перелет из Москвы в Пекин разрешат лишь при наличии справки
Посольство Китая в России предупреждает, что воспользоваться услугами авиаперевозчика Air China и совершить перелет из Москвы в Пекин можно только при наличии медицинской справки.
Вечерняя Москва вчера в 23:32
Здоровье
Свердловский губернатор рассказал о возможности открытия центров КТ
Екатеринбург, 3 мая 2020, 19:33 — REGNUM В Свердловской области прорабатывают вопрос об открытии центров компьютерной томографии (КТ) для выявления заражённых коронавирусом.
REGNUM вчера в 12:33
Авто
Рассекречен интерьер нового Hyundai Tucson
Фотошпионы заглянули в салон кроссовера Hyundai Tucson четвёртого поколения, где обнаружили совершенно новый дизайн интерьера.
За рулем Кубань вчера в 09:19