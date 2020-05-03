Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСтали известны детали проведения воздушного парада в День Победы

Во время проведения тренировок и самого парада для обеспечения безопасности будут введены ограничения на работу аэропортов. Так, в Москве начинается подготовка к воздушной части Парада Победы 2020 года: 4 мая пройдет репетиция.
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Тренировка воздушной части парада Победы пройдёт 4 мая

News.ruвчера в 15:21

Репетиция воздушной части Парада Победы пройдёт 4 мая

Life.ruвчера в 15:24

Репетиция воздушной части парада Победы состоится 4 мая

Комсомольская правдавчера в 15:23

Летчики начинают финальные репетиции Парада Победы

Pravda.Ruвчера в 21:51

Воздушная часть парада Победы пройдет в 32 городах России 9 мая

Газета.Ruвчера в 15:05

Репетиция авиапарада ко Дню Победы пройдет 4 мая

Вечерняя Москвавчера в 14:45

Тренировка воздушной части парада Победы пройдет 4 мая

Известиявчера в 14:39
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Политика

Посол Украины предложил Герхарду Шредеру пари из-за слов о Крыме

Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру заключить пари на "возвращение" Киеву Крыма, об этом дипломат заявил в интервью агентству "Укринформ".
РИА Новости вчера в 19:26
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Технологии

NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы

NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
Piter.tv вчера в 08:40
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Футбол

Transfermarkt представил рейтинг стоимости клубов после снижения цен

Портал Transfermarkt назвал 50 самых дорогих футбольных клубов после снижения трансферных цен на игроков в связи с пандемией коронавируса, рейтинг опубликован на странице портала в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:08
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Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
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Общество

Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до создания вакцины

Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 12:36
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Общество

Глава Роспотребнадзора допустила продление ограничений до июня

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
Smolnarod.ru вчера в 08:36
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Общество

Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу

Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:18
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Культура

Названа дата начала второго сезона шоу «Маска»

Продолжение шоу «Маски» выйдет 14 февраля 2021 года. Стоит отметить, подготовка ко второму сезону популярного проекта уже начата.
Актуальные Новости вчера в 05:14
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Кино

Фильм «Мстители 4» получил главную премию Kids` Choice Awards

Экранизация комиксов Marvel "Мстители 4: Финал" получила главную награду Kids` Choice Awards 2020 в номинации "любимый фильм".
Kinonews.ru вчера в 04:16
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Политика

Посольство РФ осудило слова Киева о расследовании трагедии в Одессе

Украинская сторона затягивает следственные действия в связи с массовой гибелью людей в Одессе 2 мая 2014 года.
Российская газета вчера в 20:40
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Здоровье

В Минздраве назвали сроки пика эпидемии коронавируса

Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, считает заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.
РИА Новости вчера в 15:39
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Политика

AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств

Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты.
РБК вчера в 21:02
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Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
1,6K
Общество

Эксперт предостерегла от опасных действий при выходе из самоизоляции

Она также предостерегла тех, кто ранее посещал спортивные залы, от переоценки своих возможностей при возобновлении тренировок.
Радио Sputnik вчера в 19:00
Политика

Новосибирский экс-губернатор хочет стать депутатом парламента

Новосибирск, 4 мая 2020, 06:53 — REGNUM Сенатор и экс-губернатор Владимир Городецкий намерен участвовать в предварительном голосовании по отбору кандидатов для участия в выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области.
REGNUM вчера в 23:53
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Здоровье

Почти 700 новосибирцев заразились коронавирусом

Возбудитель болезни был установлен только 7 января 2020 года — это ранее неизвестный тип коронавируса SARS-CoV-2 (вызываемое им заболевание назвали COVID-19).В мире, по последним данным, число заболевших превысило 3,5 млн, умерли более 247 тыс. человек.
Тайга.инфо вчера в 23:54
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Экономика

Спекулянты в США немного снизили за неделю ставку на укрепление рубля

Если оценить статистику CFTC по рублю более подробно, то можно отметить, что сальдированная длинная позиция тех участников рынка, которые торгуют с кредитным плечом (leveraged funds), сократилась на 12,5% до 10 641 контракта на отчетной неделе.
Profinance.ru вчера в 17:12
Политика

Украинский композитор раскритиковал Зеленского за метания в поисках денег

Ранее Зеленский заявил, что власти договорились с МВФ об увеличении размера новой программы с пяти до восьми миллиардов долларов.
РИА Новости вчера в 22:19
Политика

США предрекли потерю лидерства в мире из-за коронавируса

Пандемия коронавируса привела к концу мирового лидерства США и миропорядка, установленного после Второй мировой войны, пишет Le Monde.
Известия 02 мая в 21:22
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Путешествия

Названы готовые принять туристов первыми страны

Первыми странами, которые откроются для путешественников после пандемии коронавируса, станут наиболее зависящие от пляжного туризма Греция, Италия и Турция.
Lenta.ru вчера в 20:35
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
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Общество

Более 50 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Приморье

В Приморье за сутки выявлено ещё 53 случая заболевания коронавирусом сообщает РИА VladNews со ссылкой на Правительство Приморского края.С начала эпидемии в Приморье зарегистрировано 547 случаев заболевания новой пневмонией.
Владивосток-Новости вчера в 20:36
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Общество

Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая

Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК вчера в 08:07
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Общество

Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю

Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru вчера в 22:31
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Политика

Песков заявил, что Путин продолжит работать в условиях ограничений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский глава Владимир Путин продолжит работать в условиях ограничительных мер.
Газета.Ru вчера в 12:27
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Здоровье

Коронавирус: когда в РФ закончится эпидемия, новая причина смерти от COVID. Новости пандемии 3 мая

Ситуация в России Россия вышла на седьмую строчку общемирового рейтинга по числу зараженных, обогнав Турцию, Иран и Китай — сегодня в стране подтверждено 10633 новых случая коронавируса.
URA.Ru вчера в 12:00
Футбол

Уткин раскритиковал тренера «Ахмата» Шалимова

Не имеет значения, кого Шалимов назвал дармоедами, хватит, что не себя.
Vprognoze.ru вчера в 22:31
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Общество

Перелет из Москвы в Пекин разрешат лишь при наличии справки

Посольство Китая в России предупреждает, что воспользоваться услугами авиаперевозчика Air China и совершить перелет из Москвы в Пекин можно только при наличии медицинской справки.
Вечерняя Москва вчера в 23:32
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Здоровье

Свердловский губернатор рассказал о возможности открытия центров КТ

Екатеринбург, 3 мая 2020, 19:33 — REGNUM В Свердловской области прорабатывают вопрос об открытии центров компьютерной томографии (КТ) для выявления заражённых коронавирусом.
REGNUM вчера в 12:33
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Авто

Рассекречен интерьер нового Hyundai Tucson

Фотошпионы заглянули в салон кроссовера Hyundai Tucson четвёртого поколения, где обнаружили совершенно новый дизайн интерьера.
За рулем Кубань вчера в 09:19
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Как работают Яндекс.Новости?
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