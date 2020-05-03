Во время проведения тренировок и самого парада для обеспечения безопасности будут введены ограничения на работу аэропортов. Так, в Москве начинается подготовка к воздушной части Парада Победы 2020 года: 4 мая пройдет репетиция.

Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы

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