Происшествия
РИАМОСтали известны детали убийства главы ЦПЭ Ингушетии и его брата в Москве
Преступники могли бросить машину во дворах. Элджеркиев приехал в столицу по личным делам - на учебу в РАНХиГС. По словам источника издания, он находился под госзащитой после того, как в январе 2019 года на него было совершено покушение.
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Убийство начальника ЦПЭ Ингушетии: Киллеры приехали на БМВ X7 из Красногорска
Комсомольская правда13:41
Киллеры, застрелившие главу ЦПЭ Ингушетии и его брата, приехали из Красногорска
Подмосковье Сегодня14:55
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 21:26, Ашберн
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