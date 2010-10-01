Происшествия

РИАМОРИАМОСтали известны детали убийства главы ЦПЭ Ингушетии и его брата в Москве

Преступники могли бросить машину во дворах. Элджеркиев приехал в столицу по личным делам - на учебу в РАНХиГС. По словам источника издания, он находился под госзащитой после того, как в январе 2019 года на него было совершено покушение.
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Стали известны детали убийства главы ЦПЭ Ингушетии и его брата в Москве

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Убийство начальника ЦПЭ Ингушетии: Киллеры приехали на БМВ X7 из Красногорска

Комсомольская правда13:41

Убитый глава ЦПЭ Ингушетии сопровождал в Москве ключевого свидетеля уголовного дела

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Убийство Эльджаркиева в Москве: СМИ узнали о проблемах главы ЦПЭ Ингушетии

Российский Диалог14:17

Киллеры, застрелившие главу ЦПЭ Ингушетии и его брата, приехали из Красногорска

Подмосковье Сегодня14:55

В Москве убит глава ЦПЭ Ингушетии

РИА Дербент16:02
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На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС

Известия вчера в 23:20
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В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу

Суд в Нарьян-Маре заключил под стражу охранника детского сада, где произошло убийство ребенка, сообщила РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета Светлана Тарнаева.
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Цемах заявил о давлении спецслужб Украины из-за показаний по делу MH17

Свидетель по делу крушения малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах обвинил украинские спецслужбы в том, что те оказывали на него давление, чтобы добиться "правильных" показаний по делу о крушении Boeing MH17, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:27
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Украина закрыла небо и север Черного моря из-за учений

В связи с проведением стрельб в рамках учений Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря, сообщает "Украинский милитарный портал".
Газета.Ru 11:51
Футбол

Кавани может бесплатно перейти во «Фламенго»

Бразильский клуб намерен пригласить 33-летнего уругвайца в летнее трансферное окно, так как к тому времени закончится срок действия контракта Кавани с ПСЖ и он сможет перейти в команду бесплатно.
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Трамп сообщил о желании встретиться с Зеленским в Белом доме

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов принять в Белом доме украинского лидера Владимира Зеленского.
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«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 19:04
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В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.
Газета.Ru 13:09
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Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
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Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая

Россиянка Алёна Косторная заняла первое место на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.
RT на русском 15:51
Происшествия

При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии

Газета.Ru 12:39
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Гастроэнтеролог перечислил полезные свойства бульона

Актуальные Новости 02:22
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Дмитрий Медведев: интерес России к сотрудничеству с АСЕАН растет

Дмитрий Медведев подчеркнул, что интерес к сотрудничеству с ЕАЭС в тех или иных форматах только растет, и эта тенденция обусловлена тем, что Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия создали один из крупнейших общих рынков.
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Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе

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За последние годы смартфоны новой линейки IPhone 12 станут самым крупным обновлением дизайна продукции компании Apple.
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В шоу «Голос» не взяли Руслана Алехно

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В Находке возобновили поиски моряков на танкере «Залив Америка»

Активная фаза поисков моряка танкера "Залив Америка", где прогремел взрыв, возобновлена, сообщил РИА Новости представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка.
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Redmi представил дешевый 40-дюймовый смарт-телевизор

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Армия и оружие

Турция пообещала отправить пленных боевиков ИГ в Европу

Власти Турции обвинили Евросоюз в попытке заставить Анкару разбираться с пленными террористами ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) в одиночку и пообещали отправить их в Европу.
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в Instagram фотографию супруга, актера театра и кино Тиграна Кеосаяна, с новорожденной дочерью Маро на руках.
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«Болонья» претендует на Ибрагимовича

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«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»

Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
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Airbnb запретила аренду домов для вечеринок после стрельбы в США

Компания Airbnb, являющаяся крупнейшим оператором сервиса по аренде жилья, запретила сдавать жилые дома для частных вечеринок.
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СК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем

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Проблема подготовки квалифицированных кадров для России стоит крайне остро.
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Орбакайте кардинально сменила прическу

Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.
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Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иномарок в РФ

Издание «NJCAR.RU» составило рейтинг подержанных иномарок 2005-2014 годов выпуска, которые быстрее всех подвергаются коррозии на дорогах мегаполисов.
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Минздрав изменил нормы потребления соли

Минздрав России привел в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уровень потребления соли в нашей стране.
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Клиентам Сбербанка с детьми дали возможность получить ипотеку под 1%

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Blizzard показала в геймплейном трейлере Diablo IV способности героев

В трёхминутном видео поклонникам серии показали заставку, а также представили персонажей, показав их способности.
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