Происшествия
РИАМОСтали известны детали убийства главы ЦПЭ Ингушетии и его брата в Москве
Преступники могли бросить машину во дворах. Элджеркиев приехал в столицу по личным делам - на учебу в РАНХиГС. По словам источника издания, он находился под госзащитой после того, как в январе 2019 года на него было совершено покушение.
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