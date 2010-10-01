Происшествия

РИАМОРИАМОСтали известны детали убийства главы ЦПЭ Ингушетии и его брата в Москве

Преступники могли бросить машину во дворах. Элджеркиев приехал в столицу по личным делам - на учебу в РАНХиГС. По словам источника издания, он находился под госзащитой после того, как в январе 2019 года на него было совершено покушение.
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Стали известны детали убийства главы ЦПЭ Ингушетии и его брата в Москве

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Киллеры, застрелившие главу ЦПЭ Ингушетии и его брата, приехали из Красногорска

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Стало известно о побеге Бабченко с Украины

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Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
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Изучив машины 2005—2014 годов выпуска, эксперты портала NJCar.ru составили ТОП-5 самых быстро ржавеющих иномарок на вторичном рынке России.
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На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
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