Коронавирус
РИА НовостиСтали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу. Об этом РБК сообщил председатель "Деловой России" Алексей Репик. По его словам, у жителей столицы, которые работают не по удаленному доступу, в спецпропусках также будет зафиксирован адрес места работы.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова сообщала, что власти города в скором времени введут специальные пропуска, по которым можно будет выходить из дома. В столице будет развернута система, которая позволит контролировать перемещение граждан.РБК15:25
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В Московской области не вводили комендантский час.
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«Джентльмены» собрали самую большую кассу в российском прокате
Криминальная комедия «Джентльмены» режиссера Гая Ричи стала самой кассовой его лентой в российском кинопрокате.
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В Иркутске зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Иркутской области.