Коронавирус

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Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу. Об этом РБК сообщил председатель "Деловой России" Алексей Репик. По его словам, у жителей столицы, которые работают не по удаленному доступу, в спецпропусках также будет зафиксирован адрес места работы.
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Репик сообщил о плане властей контролировать москвичей по QR-кодам

Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова сообщала, что власти города в скором времени введут специальные пропуска, по которым можно будет выходить из дома. В столице будет развернута система, которая позволит контролировать перемещение граждан.
РБК15:25

Подробнее о событии

Москвичам будут выдавать специальные QR-коды для выхода на работу — председатель «Деловой России» Алексей Репик

Mockva.ru16:23

Появились подробности о пропусках для москвичей

Вечерняя Москва17:38

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Вести.Ru17:26

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

РИА Новости16:48

Стали известны подробности о спецпропусках в Москве

RT на русском18:57

Репик сообщил о плане властей контролировать москвичей по QR-кодам

РБК15:25

Раскрыты особенности спецпропусков для москвичей

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Пандемия коронавируса с невероятной скоростью разрушает транспортные и производственные цепочки, заставляет государства возвращать границы и перестраивать ключевые общественные институты, университеты стремительно переходят на удаленное обучение.
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Посольство РФ выразило протест из-за слов La Stampa о помощи Италии

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РЕН ТВ 27 марта в 05:36
Общество

ФНС перенесла срок сдачи годовой отчетности

Срок сдачи бухгалтерской отчётности за 2019 год переносится с 30 марта на 6 апреля из-за длинных выходных, сообщила пресс-служба Федеральной налоговой службы (ФНС).
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Сложившуюся в стране ситуацию пресс-секретарь Путина назвал беспрецедентной.
Вести.Ru 06:38
Экономика

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Хавбек «Манчестер Сити» и национальной команды Украины Александр Зинченко отпраздновал победу над защитником «Уфы» и молодежной сборной России Даниилом Круговым в поединке чемпионата Европы – 2020 по FIFA.
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На Украине рассказали об отставке министров финансов и здравоохранения

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Газета.Ru 16:33
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Джонсон предупредил британцев об ухудшении ситуации с коронавирусом

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Общество

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Армия и оружие

Четверо террористов ИГ сбежали из тюрьмы курдских боевиков в Сирии

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Газета.Ru 11:52
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Российский общественный деятель, бизнесмен. член Экономического совета при Президенте РФ, сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
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