Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСтали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу. Об этом РБК сообщил председатель "Деловой России" Алексей Репик. По его словам, у жителей столицы, которые работают не по удаленному доступу, в спецпропусках также будет зафиксирован адрес места работы.
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с чего всё началось

Репик сообщил о плане властей контролировать москвичей по QR-кодам

Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова сообщала, что власти города в скором времени введут специальные пропуска, по которым можно будет выходить из дома. В столице будет развернута система, которая позволит контролировать перемещение граждан.
РБКвчера в 15:25

Подробнее о событии

Стали известны подробности о спецпропусках в Москве

RT на русскомвчера в 18:57

Репик сообщил о плане властей контролировать москвичей по QR-кодам

РБКвчера в 15:25

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Вести.Ruвчера в 17:26

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

РИА Новостивчера в 16:48

Москвичам будут выдавать специальные QR-коды для выхода на работу — председатель «Деловой России» Алексей Репик

Mockva.ruвчера в 16:23

Появились подробности о пропусках для москвичей

Вечерняя Москвавчера в 17:38

Раскрыты особенности спецпропусков для москвичей

Lenta.ruвчера в 15:14
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Общество

Роспотребнадзор рассказал об использовании многоразовых масок

Роспотребнадзор напомнил российским гражданам, как правильно использовать многоразовые маски и насколько они эффективны.
Известия вчера в 22:24
Наука

В России создали три препарата против COVID-19

В России при участии специалистов Российской академии наук были созданы три лекарственных препарата, которые потенциально можно будет использовать для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:44
Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

«Начиная с завтрашнего дня [30 марта] домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», — написал Собянин.
Lenta.ru вчера в 13:21
Политика

Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием

Более двух миллионов американцев погибли бы, если бы правительство США не делало ничего для предотвращения распространения коронавируса, поэтому смерть от COVID-19 от 100 до 200 тысяч человек - это хороший результат, заявил президент США Дональд Трамп в рамках пресс-конференции в воскресенье.
РИА Новости вчера в 18:54
Общество

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Интерфакс вчера в 16:29
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости вчера в 02:48
Здоровье

Курорт «Увильды» решил не закрываться на карантин

Фактически до 5 апреля Южный Урал уходит на всеобщий карантин: закрыто будет все, за исключением тех объектов, без которых людям обходиться действительно сложно.
Znak.com 27 марта в 23:01
Театры

Большой театр покажет спектакли онлайн

ЦДИ ПО вчера в 01:30
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 28 марта в 21:30
Авто

Новый Mitsubishi Pajero появится в 2021 году

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на китайский портал Autohome, премьера нового Pajero состоится в 2021 году, а старт продаж – в 2022-м.
Автоновости дня вчера в 05:00
Общество

Вирусологи объяснили различные формы протекания коронавируса

Заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова рассказала, почему заболевание COVID-19, вызванное коронавирусной инфекцией, протекает в различных формах.
UfacityNews.ru вчера в 23:59
Общество

Число заболевших коронавирусом в Москве превысило тысячу

Заболевших становится всё больше, их число превысило тысячу, говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
Известия вчера в 03:55
Общество

Китай в целом остановил пандемию коронавируса

КНР в целом практически остановил пандемию коронавируса.
Российская газета вчера в 08:44
Общество

838 человек скончались в Испании от коронавируса за сутки

В Испании за сутки от коронавируса скончались 838 человек. Всего погибли более 6500 человек, сообщает РИА Новости.
Псковское агентство информации вчера в 05:54
Происшествия

В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС вчера в 12:44
Экономика

Кремль назвал наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли

По итогам встречи Владимира Путина с предпринимателями сформирован список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.
Коммерсантъ 27 марта в 07:32
Экономика

Ужесточение мер по борьбе с коронавирусом в Москве и области станет ударом по бизнесу, считают предприниматели

Как сказал газете РБК председатель «Деловой России» Алексей Репик, сейчас необходимо не только помогать тем, кто уже потерял работу, но и постараться не допустить, чтобы безработица росла по экспоненте.
Эхо Москвы вчера в 21:07
Общество

Украинка на коленях извинилась за заражение односельчан коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:56
Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.
RT на русском вчера в 19:50
Политика

Пресс-секретарь Путина рассказал о подготовке обращения президента РФ

Москва, 30 марта 2020, 04:36 — REGNUM Детали подготовки обращения президента РФ Владимира Путина к российским гражданам, которое было сделано 25 марта, раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 21:36
Политика

Принц Гарри не намерен просить власти США платить за его охрану

В воскресенье Трамп отреагировал на эту новость, написав в своем Twitter, что "США не будут платить за обеспечение их безопасности", а взять расходы на себя обязаны сами супруги.
ТАСС вчера в 19:36
Происшествия

В Иркутской области подтвержден второй случай коронавируса

По данным управления Роспотребнадзора по Иркутской области, по состоянию на 30 марта в регионе выявлено два случая заболевания коронавирусом.
RuNews24.ru вчера в 23:25
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru вчера в 05:12
Происшествия

В Красноярском крае коронавирус подозревают ещё у девяти человек

Красноярск, 30 марта 2020, 06:03 — REGNUM На утро 30 марта в Красноярском крае зарегистрировано 12 подтверждённых случаев коронавируса.
REGNUM вчера в 23:03
Общество

На Сахалине медучреждения перевели на особый режим работы

На Сахалине медицинские организации в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 переведены на особый режим работы.
RT на русском вчера в 22:11
Здоровье

В больнице в Коммунарке растет число реанимационных пациентов

Число реанимационных пациентов в столичной больнице в Коммунарке, где борются с коронавирусом, увеличивается каждый день, сообщил в воскресенье главный врач клиники Денис Проценко.
РИА Новости вчера в 11:16
Авто

Названы страны, которые первыми в этом году купят азербайджанские автомобили

Азербайджан в текущем году начнет экспорт автомобилей за рубеж, заявил Trend председатель Ассоциации производителей машин и оборудования Эмин Ахундов.
Sputnik Азербайджан 00:06
Шоу-бизнес

Выздоровевшая Ольга Куриленко ответила на вопросы о коронавирусе

РИА Новости 28 марта в 10:26
Политика

Зеленский допустил дефолт Украины из-за коронавируса

Если Верховная Рада не примет законы для поддержки экономики, один из которых предусматривает помощь на $10 млрд от международных партнеров, Украине грозит дефолт.
РБК вчера в 16:02
Общество

Биолог из США оценила российский препарат от коронавируса

RuNews24.ru вчера в 00:14
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Алексей Евгеньевич Репик
Российский общественный деятель
Российский общественный деятель, бизнесмен. член Экономического совета при Президенте РФ, сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
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