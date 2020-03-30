Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова сообщала, что власти города в скором времени введут специальные пропуска, по которым можно будет выходить из дома. В столице будет развернута система, которая позволит контролировать перемещение граждан.

с чего всё началось

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу. Об этом РБК сообщил председатель "Деловой России" Алексей Репик. По его словам, у жителей столицы, которые работают не по удаленному доступу, в спецпропусках также будет зафиксирован адрес места работы.

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