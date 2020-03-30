Коронавирус

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Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу. Об этом РБК сообщил председатель "Деловой России" Алексей Репик. По его словам, у жителей столицы, которые работают не по удаленному доступу, в спецпропусках также будет зафиксирован адрес места работы.
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с чего всё началось

Репик сообщил о плане властей контролировать москвичей по QR-кодам

Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова сообщала, что власти города в скором времени введут специальные пропуска, по которым можно будет выходить из дома. В столице будет развернута система, которая позволит контролировать перемещение граждан.
РБК15:25

Подробнее о событии

Москвичам будут выдавать специальные QR-коды для выхода на работу — председатель «Деловой России» Алексей Репик

Mockva.ru16:23

Появились подробности о пропусках для москвичей

Вечерняя Москва17:38

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Вести.Ru17:26

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

РИА Новости16:48

Стали известны подробности о спецпропусках в Москве

RT на русском18:57

Репик сообщил о плане властей контролировать москвичей по QR-кодам

РБК15:25

Раскрыты особенности спецпропусков для москвичей

Lenta.ru15:14
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Космос

Меркурий мог быть пригоден для жизни

TV BRICS 27 марта в 08:00
Общество

Власти Москвы определят наказание для нарушителей самоизоляции

Власти Москвы в скором времени введут отдельное наказание для нарушителей самоизоляции, сообщила РБК пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.
РБК 13:59
Общество

Биолог из США оценила российский препарат от коронавируса

RuNews24.ru 00:14
Авто

АвтоВАЗ поднимет цены с 1 апреля

Авторамблер 27 марта в 07:59
Общество

Жителей Подмосковья обязали соблюдать дистанцию 1,5 метра

Подмосковный оперативный штаб сообщил, что жителям региона в связи с введением новых мер по противодействию распространению коронавируса предписано соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра.
Московский Комсомолец 13:54
Происшествия

В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час

В Московской области не вводили комендантский час.
RT на русском 17:46
Общество

Крупнейший в мире производитель презервативов заявил об их нехватке

Малайзийская компания Karex, на фабриках которой производится каждый пятый в мире презерватив, заявила о приближающейся нехватке этих медицинских изделий.
News.ru 27 марта в 08:48
Энергетика

Операторы нефтепроводов США попросили ограничить добычу

Нефтепроводные компании США попросили производителей ограничить добычу нефти, сообщил в своем твиттере Райан Ситтон, комиссар регулирующего органа, отвечающего за освоение нефтяных месторождений в Техасе.
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Наука

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Вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук Российской академии наук (РАН) академик Владимир Чехонин сообщил, что в стране, кроме центра "Вектор" в Новосибирской области, еще несколько учреждений разрабатывают перспективные вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:38
Политика

Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи

Французский лидер упрекнул СМИ в том, что о помощи оказанной Францией и Германией забывают и призвал «не пьянеть» от того, что делают Россия и Китай, приводит слова политика телеканал France 24.
Известия 19:18
Общество

Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости был утвержден данным распоряжением.
Вести.Ru 16:54
Энергетика

Цена на нефть WTI упала ниже $20

Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.
REGNUM 20:35
Политика

Песков рассказал, как готовилось обращение Путина

Сложившуюся в стране ситуацию пресс-секретарь Путина назвал беспрецедентной.
Вести.Ru 06:38
Авто

ГАЗ предоставит клиентам расширенный пакет услуг помощи на дорогах

Компания ГАЗ предложила клиентам марки доступ к расширенному пакету услуг «ГАЗ Ассистанс».
Движок 27 марта в 08:18
Общество

МЧС предупреждает москвичей о метели и сильной гололедице

Вести.Ru 19:52
Политика

Образован президиум правительства России

В России образован президиум правительства во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.
Газета.Ru 03:20
Космос

Детекторы LIGO и Virgo приостановили работу из-за коронавируса

N+1 27 марта в 15:29
Общество

Прилетевших из Таиланда в Воронеж 207 туристов отправили по домам

В воскресенье, 29 марта в аэропорт Воронежа прилетел самолет, на котором из Таиланда были вывезены 207 россиян.
Kursk.com 08:31
Общество

Пассажиров прибывшего из Сеула на Сахалин рейса изолировали

Свыше 30 пассажиров прибывшего в Южно-Сахалинск рейса из Сеула изолировали на карантин в местной гостинице, сообщается в официальном Telegram-канале главы Сахалина Валерия Лимаренко.
РИА Новости 20:46
Наука

Ученые проанализировали восемь штаммов коронавируса

ToDay News Ufa 15:22
Происшествия

Первый случай заражения коронавирусом подтверждён в Иркутской области

Первый случай заражения коронавирусом подтверждён в Иркутской области.
Tkgorod.ru вчера в 12:11
Здоровье

Зарплату медикам за лечение больных коронавирусом повысят в два раза в Иркутской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев принял решение увеличить финансирование на средства защиты для медработников, а также в два раза повысить заработную плату медикам, которые непосредственно заняты лечением больных коронавирусной инфекцией, а также доставкой их в стационары.
ИА Альтаир 20:30
Политика

Клишас заявил об отсутствии у Собянина права на ввод массовых ограничений

«В соответствии со статьей 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях, а значит, введение таких ограничений — исключительная компетенция Федерального собрания и президента», — сказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
РБК 15:07
Наука

Нехватка лабораторных мышей замедляет исследования по коронавирусу

Как сообщил Agence France-Presse (AFP) Кристоф д`Анфер, глава отдела научных исследований Института Пастера, данная категория лабораторных мышей ранее широко использовалась во время эпидемии в азиатском регионе Sras, в 2002-2003 годы.
ТАСС Наука 04:21
Экономика

В США зафиксирован рекордный спрос на акции рейтинговых корпораций

По данным аналитического агентства IFR Refinitiv, 49 американских корпораций привлекли рекордное количество инвестиций на рынке облигаций.
Красная весна вчера в 03:55
Общество

Четыре пациента с коронавирусом умерли за сутки в РФ

Четыре летальных случая у пациентов с коронавирусом зафиксировано в России за сутки.
Политическая Экспертиза 05:05
Происшествия

В Хабаровском крае у семи человек предварительно выявили коронавирус

В Хабаровском крае у семи человек, госпитализированных с ОРВИ, первичные тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19 дали положительный результат.
РБК 27 марта в 22:29
Здоровье

Грейпфрут в сочетании с лекарствами может быть смертельно опасен

Как сообщает ToDay News Ufa, употреблять грейпфрут или его сок и принимать лекарственные препараты может быть смертельно для человеческого организма.
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Здоровье

СМИ: в Сан-Паулу за две недели от коронавируса умерли в пять раз больше людей, чем в Китае

В Китае, по официальным данным, за аналогичный период умерли 18 человек.
ТАСС 19:08
Финансы

Опубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе

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Российский общественный деятель, бизнесмен. член Экономического совета при Президенте РФ, сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
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