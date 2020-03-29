Коронавирус

Вести.RuВести.RuСтали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Для передвижения по городу москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом. У жителей столицы, работающих не по удаленному доступу, в спецпропусках также будет зафиксирован адрес места работы. Об этом СМИ сообщил председатель "Деловой России" Алексей Репик.
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Появились подробности о пропусках для москвичей

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Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

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Стали известны подробности о спецпропусках для москвичей

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Красная весна17:09

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Российский общественный деятель
Российский общественный деятель, бизнесмен. член Экономического совета при Президенте РФ, сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
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