Коронавирус
Вести.RuСтали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Для передвижения по городу москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом. У жителей столицы, работающих не по удаленному доступу, в спецпропусках также будет зафиксирован адрес места работы. Об этом СМИ сообщил председатель "Деловой России" Алексей Репик.
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Ранее 29 марта сообщалось, что в Москве 15 процентов тяжелых больных коронавирусом — люди младше 40 лет.
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Аптекам предложено обеспечить доставку препаратов гражданам с хроническими заболеваниями Пациентские организации хотят обезопасить россиян с хроническими заболеваниями, получающих льготные препараты, от риска заражения коронавирусом.
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Политика
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Энергетика
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Экономика
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Первый зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Юрий Синельщиков согласился с тем, что вводить запреты на передвижение и ответственность за их нарушение не в полномочиях мэра Москвы.