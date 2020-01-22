Экономика

Lenta.ruLenta.ruСтали известны доходы членов нового правительства России

Стали известны доходы членов нового состава правительства России. Данные опубликовала газета «Коммерсантъ». По информации издания, доход премьер-министра Михаила Мишустина в 2018 году составил почти 19 миллионов рублей, а первого вице-премьера Андрея Белоусова — около 7,68 миллиона рублей.
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Названы самые богатые и самые бедные члены нового правительства

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Юрий Трутнев оказался самым богатым членом правительства

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Новости за ночь: Названы самые богатые министры правительства Мишустина

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Раскрыты доходы членов нового правительства РФ

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Стали известны доходы членов нового правительства России

Lenta.ruвчера в 18:09
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Политика

В России объявлен новый состав правительства

Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным.
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Общество

Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная – 2020»

Победительницей конкурса красоты «Миссия Вселенная – 2020» стала жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая.
Известия вчера в 17:40
Общество

Госдума одобрила строительство жилья на садовом участке за маткапитал

«Первое чтение прошёл законопроект, предусматривающий, что средства материнского капитала можно будет использовать на строительство жилого дома на садовом участке», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 07:28
Общество

Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать Алену Водонаеву на сумму в 100 млн рублей за оскорбление граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.
REGNUM вчера в 04:31
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия вчера в 12:53
Энергетика

Санкции США помогли России нарастить экспорт нефти

Соединенные Штаты косвенно помогли России нарастить экспорт нефти.
РИА Новости 02:36
Финансы

Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов

Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
Газета.Ru вчера в 09:13
Общество

The Guardian: телефон Безоса взломали с мобильного саудовского принца

BFM.ru 00:49
Общество

Министром культуры России стала Ольга Любимова

REGNUM вчера в 12:19
Здоровье

В Китае от нового типа коронавируса скончались девять человек

Эхо Москвы 00:30
Общество

Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
RT на русском 01:19
Шоу-бизнес

6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском

Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Летидор вчера в 09:10
Политика

Сенат США установил процедуру проведения импичмента над Трампом

Сенат США принял предложенную ранее спикером Митчем Макконнелом процедуру проведения процесса импичмента над президентом Дональдом Трампом, следует из итогов голосования.
РИА Новости 02:01
Армия и оружие

В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет

Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Газета.Ru 01:52
Политика

Politico: США могут ограничить въезд гражданам Беларуси и Киргизии

Американская администрация изучает вопрос внесения еще семи стран в список государств, гражданам которых может быть ограничен въезд в Соединенные Штаты.
Российская газета вчера в 19:58
Общество

Более половины россиян гарантией успеха назвали связи и везение

Более половины жителей России — 52% — считают, что к успеху приводит не упорный труд, а везение и наличие связей.
РБК 02:00
Происшествия

В Волгограде задержали выдававших себя за юристов мошенников

В Волгограде полиция задержала десять человек, подозреваемых в мошенничестве на 30 млн руб. Об этом сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РБК 00:37
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Российская газета вчера в 18:10
Общество

В России долги за ЖКХ могут передать коллекторским агентствам

Право на полноценную работу с задолженностями за услуги ЖКХ могут получить коллекторские агентства.
REGNUM 01:39
Политика

Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку

1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
Lenta.ru 20 января в 06:55
Энергетика

Казахстан снизил экспорт нефти в Китай

Казахстан снизил экспорт нефти в Китай из-за превышения в ней хлорорганических соединений.
ТАСС 02:34
Политика

Предсказаны последствия замены Белоруссией российской нефти

Ранее, 21 января, глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков сообщил, что республика нашла замену российской нефти.
Lenta.ru вчера в 21:08
Общество

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков

Коммерсантъ 20 января в 14:20
Авто

Компания Kia сосредоточится на кроссоверах и электромобилях

К 2025 году компания KIA выпустит 11 новых моделей электромобилей и займет с ними минимум 6,6% мирового рынка.
Автоновости дня 20 января в 06:38
Общество

Руководство бассейна в Дагестане объяснило запрет посещений для женщин

Руководство спортивного комплекса "Анжи Арена" в Каспийске республики Дагестан посчитало нецелесообразным оставлять для женщин отдельные для посещения дни в самом большом бассейне на Северном Кавказе, поскольку на практике в такие дни посетителей практически не было, сообщает спорткомплекс.
РИА Новости 02:03
Общество

Известным российским комиком заинтересовалась полиция

Полиция заинтересовалась известным российским комиком Александром Долгополовым и потребовала от петербургского бара HopHead Tap Room предоставить сведения о нем. Об этом сам комик рассказал у себя в Instagram.
Lenta.ru 02:19
Армия и оружие

Сеул направит антипиратское подразделение в Ормузский пролив

Ситуация в зоне Персидского залива обострилась 19 июля 2019 года, когда шедший под британским флагом танкер Stena Impero задержали в Ормузском проливе силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).
Mil.Press FLOT вчера в 01:47
Происшествия

На Сахалине более 200 рыбаков эвакуировали с оторвавшейся льдины

Спасатели эвакуировали с оторвавшейся от берега на юге Сахалина льдины 230 рыбаков, ещё около 30 по-прежнему ждут помощи, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.
РИА Новости 01:31
Спорт

Экс-министр спорта РФ Колобков продолжит работать в спортивной сфере

Бывший министр спорта России Павел Колобков заявил, что продолжит работать в спортивной сфере в новом качестве.
Москва 24 01:47
Происшествия

Подполковника МВД Казахстана убили в центре Петербурга

В Мариинской больнице Петербурга скончался 62-летний подполковник противопожарной службы МВД Казахстана Вячеслав Джексенов после нападения неизвестных.
Lenta.ru 02:26
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Дмитрий Николаевич Кобылкин
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Российский государственный и политический деятель. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 18 мая 2018. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа с 16 марта 2010 по 18 мая 2018.
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Российский политик, заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе с 31 августа 2013 года.
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