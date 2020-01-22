Общество
Live24Стали известны доходы членов нового состава правительства России
Издание Коммерсант опубликовало данные о доходах членов нового состава правительства РФ. Так, доход новоиспеченного премьер-министра Михаила Мишустина за 2018 году составил около 19 000 000 рублей, первого вице-премьера Андрея Белоусова – почти 7,68 миллиона рублей.
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с чего всё началось
Все правительство Мишустина: биографии, доходы и другая информация После первых назначений в новое правительство России “Ъ” начал составлять путеводитель по кабинету министров, содержащий биографические сведения о руководителях правительства, министрах, их заместителях и главах федеральных служб и агентств.Коммерсантъвчера в 14:22
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Общество
В Москве свыше 30 станций метро получили сообщения об угрозе взрыва
Свыше 30 станций московского метрополитена, названия которых начинаются с букв А и Б, получили анонимные сообщения о "минировании".
Политика
На посту генпрокурора Чайку сменил Краснов
Происшествия
Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство
В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Политика
После отставки Мединский станет помощником Путина по культуре
Здоровье
Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям
Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
Политика
Мишустин утвердил структуру аппарата правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел первые назначения в правительстве. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте кабмина.
Происшествия
В Калуге ловят бродячую стаю волков
Происшествия
Подполковника МВД Казахстана убили в центре Петербурга
В Мариинской больнице Петербурга скончался 62-летний подполковник противопожарной службы МВД Казахстана Вячеслав Джексенов после нападения неизвестных.
Футбол
В Турции вратарь и защитник одной команды отбили три пенальти подряд
Вратарь отбил удар с 11-метровой отметки, но судья попросил заново исполнить пенальти.
Происшествия
Пожар на траулере в Охотском море сопровождался взрывом
Взрыв с сильной вспышкой произошёл на траулере «Энигма Астралис» в Охотском море в ночь на 22 января.
Общество
Первые двигатели ПД-14 для МС-21 доставили на Иркутский авиазавод
На Иркутский авиационный завод доставили первые двигатели ПД-14 для нового российского самолета МС-21-300.
Армия и оружие
Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»
Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Общество
Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
Общество
Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»
Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой миссис Вселенная — 2020, сообщается на ее странице в Instagram.
Шоу-бизнес
У Андрея Григорьева-Аполлонова обнаружился внебрачный сын
Сазыкина утверждает, что музыкант знал о внебрачном сыне и даже помогал ей и мальчику финансово, хотя из семьи уходить не собирался.
Здоровье
В Минздраве России назвали коронавирус из Китая биологической угрозой
Распространяющийся в Китае коронавирус является одной из биологических угроз населению, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.
Финансы
Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов
Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
Происшествия
Главу красноярского ПФР заподозрили в получении 13-миллионной взятки
Управляющий отделением ПФР по Красноярскому краю и республике Хакасия Денис Майборода, арестованный судом накануне, подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
Политика
Президентом Греции впервые избрана женщина
На этой неделе премьер-министр Греции в обращении к народу выдвинул на должность президента председателя Верховного суда Екатерину Сакелларопулу.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Происшествия
Школьника засосало в слив в московском аквапарке
Мальчика накрыло большой волной и засосало в слив, он не мог выбраться самостоятельно и начал захлебываться.
Общество
Коллекторов предложили допустить до взыскания долгов по ЖКХ
Коллекторским агентствам могут разрешить взыскивать долги россиян по услугам ЖКХ, пишет 22 января «Коммерсант» со ссылкой на новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности.
Теннис
Павлюченкова вышла во второй круг Australian Open
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Кузнецова сенсационно победила Вондрусову и вышла во второй круг Australian Open.
Политика
Структура российского Правительства изменилась
Президент России Владимир Путин подписал Указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти».
Политика
Названы покинувшие правительство России чиновники
Правительство России покинут 14 чиновников, входивших в предыдущий состав кабмина.
Происшествия
В Хабаровске опровергли информацию о коронавирусе у пассажира из КНР
В Хабаровске у туриста из КНР не подтвердилось подозрение на распространяющийся в Китае коронавирус.
Общество
Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине
Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
Музыка
Русскоязычные священники покорили пением жюри французского «Голоса»
Футбол
В РПЛ открылось зимнее трансферное окно
В среду, 22 января, в РПЛ официально открылось зимнее трансферное окно. Клубы имеют право заявлять новичков на вторую часть сезона.
Футбол
РФС поблагодарил Колобкова и Голодец за развитие российского футбола
Российский футбольный клуб (РФС) поблагодарил экс-министра спорта РФ Павла Колобкова и бывшего зампреда правительства Ольгу Голодец, курировавшую вопросы культуры и спорта, за вклад в развитие российского футбола и подготовку страны к чемпионатам мира и Европы.