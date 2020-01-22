Общество

Live24Live24Стали известны доходы членов нового состава правительства России

Издание Коммерсант опубликовало данные о доходах членов нового состава правительства РФ. Так, доход новоиспеченного премьер-министра Михаила Мишустина за 2018 году составил около 19 000 000 рублей, первого вице-премьера Андрея Белоусова – почти 7,68 миллиона рублей.
Читать в источнике
Комментировать31
с чего всё началось

Кто теперь власть

Все правительство Мишустина: биографии, доходы и другая информация После первых назначений в новое правительство России “Ъ” начал составлять путеводитель по кабинету министров, содержащий биографические сведения о руководителях правительства, министрах, их заместителях и главах федеральных служб и агентств.
Коммерсантъвчера в 14:22

Подробнее о событии

Кто богаче? Обнародованы доходы министров нового правительства РФ

Национальная служба новостей00:41

Обнародованы суммы дохода новых российских министров

News.ru01:36

Раскрыты доходы членов нового правительства РФ

Рамблер00:42

Стали известны доходы членов нового правительства РФ

Мойка7803:11

Стали известны доходы членов нового правительства

АМИТЕЛвчера в 22:15

Стало известно, кто в новом кабмине самый «богатый»

Кавказ Поствчера в 21:19

Юрий Трутнев оказался самым богатым членом правительства

Deita.ruвчера в 20:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 04:32, Ашберн
Общество

В Москве свыше 30 станций метро получили сообщения об угрозе взрыва

Свыше 30 станций московского метрополитена, названия которых начинаются с букв А и Б, получили анонимные сообщения о "минировании".
Газета.Ru 03:17
Политика

На посту генпрокурора Чайку сменил Краснов

Век вчера в 06:30
Происшествия

Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство

В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Российская газета 03:26
Политика

После отставки Мединский станет помощником Путина по культуре

RuNews24.ru вчера в 17:07
Здоровье

Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям

Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
Радио Комсомольская правда 00:41
Политика

Мишустин утвердил структуру аппарата правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел первые назначения в правительстве. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте кабмина.
Lenta.ru 02:42
Происшествия

В Калуге ловят бродячую стаю волков

Общественное телевидение России вчера в 11:19
Происшествия

Подполковника МВД Казахстана убили в центре Петербурга

В Мариинской больнице Петербурга скончался 62-летний подполковник противопожарной службы МВД Казахстана Вячеслав Джексенов после нападения неизвестных.
Lenta.ru 02:26
Футбол

В Турции вратарь и защитник одной команды отбили три пенальти подряд

Вратарь отбил удар с 11-метровой отметки, но судья попросил заново исполнить пенальти.
РИА Новости 20 января в 09:08
Происшествия

Пожар на траулере в Охотском море сопровождался взрывом

Взрыв с сильной вспышкой произошёл на траулере «Энигма Астралис» в Охотском море в ночь на 22 января.
REGNUM 00:15
Общество

Первые двигатели ПД-14 для МС-21 доставили на Иркутский авиазавод

На Иркутский авиационный завод доставили первые двигатели ПД-14 для нового российского самолета МС-21-300.
Российская газета 03:51
Армия и оружие

Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»

Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Газета.Ru 20 января в 07:14
Общество

Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
RT на русском 01:19
Общество

Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»

Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой миссис Вселенная — 2020, сообщается на ее странице в Instagram.
РИА Новости 01:39
Шоу-бизнес

У Андрея Григорьева-Аполлонова обнаружился внебрачный сын

Сазыкина утверждает, что музыкант знал о внебрачном сыне и даже помогал ей и мальчику финансово, хотя из семьи уходить не собирался.
Bimru.ru 01:59
Здоровье

В Минздраве России назвали коронавирус из Китая биологической угрозой

Распространяющийся в Китае коронавирус является одной из биологических угроз населению, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.
RT на русском вчера в 08:09
Финансы

Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов

Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
Газета.Ru вчера в 09:13
Происшествия

Главу красноярского ПФР заподозрили в получении 13-миллионной взятки

Управляющий отделением ПФР по Красноярскому краю и республике Хакасия Денис Майборода, арестованный судом накануне, подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
Российская газета 04:24
Политика

Президентом Греции впервые избрана женщина

На этой неделе премьер-министр Греции в обращении к народу выдвинул на должность президента председателя Верховного суда Екатерину Сакелларопулу.
Говорит Москва 04:16
Общество

За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Lenta.ru вчера в 18:49
Происшествия

Школьника засосало в слив в московском аквапарке

Мальчика накрыло большой волной и засосало в слив, он не мог выбраться самостоятельно и начал захлебываться.
Вести.Ru 03:49
Общество

Коллекторов предложили допустить до взыскания долгов по ЖКХ

Коллекторским агентствам могут разрешить взыскивать долги россиян по услугам ЖКХ, пишет 22 января «Коммерсант» со ссылкой на новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности.
Известия вчера в 21:19
Теннис

Павлюченкова вышла во второй круг Australian Open

Ранее ГЛАС сообщал о том, что Кузнецова сенсационно победила Вондрусову и вышла во второй круг Australian Open.
ГЛАС.RU вчера в 21:09
Политика

Структура российского Правительства изменилась

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти».
Эпиграф вчера в 21:29
Политика

Названы покинувшие правительство России чиновники

Правительство России покинут 14 чиновников, входивших в предыдущий состав кабмина.
Lenta.ru вчера в 12:43
Происшествия

В Хабаровске опровергли информацию о коронавирусе у пассажира из КНР

В Хабаровске у туриста из КНР не подтвердилось подозрение на распространяющийся в Китае коронавирус.
Российская газета 02:47
Общество

Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине

Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
REGNUM 03:05
Музыка

Русскоязычные священники покорили пением жюри французского «Голоса»

Красная весна 20 января в 14:05
Футбол

В РПЛ открылось зимнее трансферное окно

В среду, 22 января, в РПЛ официально открылось зимнее трансферное окно. Клубы имеют право заявлять новичков на вторую часть сезона.
Sports.ru 03:53
Футбол

РФС поблагодарил Колобкова и Голодец за развитие российского футбола

Российский футбольный клуб (РФС) поблагодарил экс-министра спорта РФ Павла Колобкова и бывшего зампреда правительства Ольгу Голодец, курировавшую вопросы культуры и спорта, за вклад в развитие российского футбола и подготовку страны к чемпионатам мира и Европы.
РИА Новости 03:55
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное