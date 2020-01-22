Все правительство Мишустина: биографии, доходы и другая информация После первых назначений в новое правительство России “Ъ” начал составлять путеводитель по кабинету министров, содержащий биографические сведения о руководителях правительства, министрах, их заместителях и главах федеральных служб и агентств.

с чего всё началось

Издание Коммерсант опубликовало данные о доходах членов нового состава правительства РФ. Так, доход новоиспеченного премьер-министра Михаила Мишустина за 2018 году составил около 19 000 000 рублей, первого вице-премьера Андрея Белоусова – почти 7,68 миллиона рублей.

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