Экономика
Газета.RuНазван доход оборонных компаний от продажи оружия в 2018 году
В 2018 году оборонные компании заработали на продаже оружия $420 млрд, что на 4,6% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI).
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Российский оборонный комплекс вышел на второе место по объемам продаж вооружений
Эхо Москвывчера в 21:03
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