Экономика
ТАСССтали известны европейские страны с самым дорогим и дешевым алкоголем
Евросоюз назвал страны с самыми высокими и самыми низкими ценами на спиртную продукцию. Анализ цен на алкоголь опубликовало в пятницу статистическое агентство Европейского союза - Евростат.
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с чего всё началось
Дороже всего на территории Евросоюза алкоголь стоит в Финляндии, самое дешевое спиртное продается в Болгарии и Румынии, подсчитали в Европейском статистическом агентстве (Eurostat).Коммерсантъ08:34
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