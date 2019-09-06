с чего всё началось

Евросоюз назвал страны с самыми высокими и самыми низкими ценами на спиртную продукцию. Анализ цен на алкоголь опубликовало в пятницу статистическое агентство Европейского союза - Евростат.

Стали известны европейские страны с самым дорогим и дешевым алкоголем

Армия и оружие Под Ладушкином нашли бомбардировщик, сбитый в марте 1945-го Калининградские поисковики обнаружили недалеко от Ладушкина фрагменты советского фронтового бомбардировщика Пе-2 и останки двух лётчиков.

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Происшествия Источник назвал основную версию нападения на дом Памфиловой Информированный источник назвал основную версию нападения на дом главы ЦИК России Эллы Памфиловой, передает "Интерфакс".

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